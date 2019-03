Tàu Chiến Mỹ Tràn Ngập...

Trần KhảiHải quân Hoa Kỳ không chỉ đưa tàu chiến đi trên tuyến Biển Đông trong khu vực Trường Sa giữa Philippines và Việt Nam để làm thế hiện diện, hù dọa Hải quân Trung Quốc, bây giờ còn đưa tàu chiến đi xa hơn về phía Bắc Châu Á...Như thế là Hải quân Hoa Kỳ bày ra trận thế tàu chiến để giúp cả Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản.Bản tin VOA kể: Hoa Kỳ đưa các tàu của hải quân và tuần duyên qua eo biển Đài Loan hôm 24/3, theo nguồn tin của quân đội Mỹ. Đây là một phần của việc tăng cường di chuyển qua hải lộ chiến lược bất chấp phản đối từ Trung Quốc.Nghĩa là, Mỹ cứng rắn hơn...Hoạt động này có nguy cơ làm tăng cao căng thẳng hơn nữa với Trung Quốc nhưng sẽ được Đài Loan tự trị xem là một dấu hiệu ủng hộ từ Washington trong lúc có những xích mích tăng cao giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.Hai tầu trên được xác định là tàu khu trục hải quân Curtis Wilbur và tàu tuần duyên Bertholf, theo một thông cáo của quân đội Mỹ cho biết.Bản tin VOA dẫn từ thông cáo Hải quân Hao Kỳ:“Việc di chuyển của các tàu này qua eo biển Đài Loan cho thấy cam kết của Mỹ về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở... Mỹ sẽ tiếp tục bay, di chuyển trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.”Thế là, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với phóng viên ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã cho phía Mỹ biết quan điểm của mình và rằng Trung Quốc đã “theo dõi sát sao” các tàu của Mỹ.Trung Quốc thúc giục Mỹ “xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và đúng mực để tránh làm tổn hại đến các mối quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình cũng như ổn định trên eo biển Đài Loan,” người phát ngôn Bộ Ngoại Giao TQ nói.Tại Đài Bắc, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói các tàu (của Mỹ) đã đi qua eo biển Đài Loan từ phía tây nam và tiếp tục đi theo hướng bắc.Các lực lượng có vũ trang của Đài Loan theo dõi diễn biến của các tàu này để “đảm bảo ổn định trong khu vực và an ninh của khu vực biên giới duyên hải,” bộ này cho biết và nói thêm rằng họ không thấy có gì bất thường và không có lý do gì phải hốt hoảng cả.Đài Loan là một trong những vấn đề ngày càng trầm trọng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó có cuộc chiến thương mại, các chế tài của Mỹ và việc Trung Quốc ngày càng có nhiều hoạt động quân sự trên Biển Đông, nơi Mỹ cũng tiến hành các chuyến tuần hành tự do hàng hải.Bất chấp sự giận dữ của Bắc Kinh, Thủ tướng Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Hawaii trong tuần này sau khi có chuyến công du tới các đồng minh ở Thái Bình Dương.Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng có nghĩa vụ về mặt luật pháp phải giúp đỡ quốc đảo dân chủ bằng các phương thức để tự phòng vệ và là nguồn cung cấp vũ khí chính của họ.VOA cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ nói Hoa Kỳ đã bán cho Đài Loan vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD kể từ năm 2010.Bắc Kinh đã tăng cường áp lực để thiết lập chủ quyền trên quốc đảo mà Trung Quốc coi là một tỉnh ương ngạnh của chính sách “Một Trung Hoa” và là lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc.Trung Quốc thường xuyên cho máy bay quân sự và tàu đi quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận trong vòng vài năm qua và tìm cách cô lập quốc đảo với quốc tế cũng như cắt dần các đồng minh ngoại giao ít ỏi còn lại của Đài Bắc.Trong khi đó, chính phủ Philippines cứng rắn hơn...Bản tin RFI ghi lời Phủ TT Philippines: Công dân có quyền kiện Trung Quốc về Biển Đông.Sau vụ hai cựu quan chức Philippines gửi đơn lên Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) đòi Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc phá hủy môi trường khi xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, phủ tổng thống Philippines hôm 22/03/2019 cho rằng cá nhân các công dân Philippines có quyền bày tỏ thái độ «phẫn nộ chính đáng» của họ đối với Trung Quốc vì đã xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông và đưa vụ việc ra trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế.Theo nhật báo Philippine Star, ông Salvador Panelo phát ngôn viên của tổng thống Duterte cho biết là chính phủ sẽ không ngăn cản các cá nhân nộp đơn kiện chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước tòa án quốc tế về các vi phạm môi trường ở Biển Đông có thể được coi là tội ác chống nhân loại.Phát biểu trên kênh truyền hình Cignal TV, ông Panelo tuy nhiên tỏ thái độ dè dặt, cho rằng những người đi kiện có nguy cơ vấp phải tình trạng tòa án hình sự quốc tế này không có thẩm quyền xét xử.Khi được hỏi liệu chính phủ có ngăn chặn việc người Philippines theo đuổi vụ kiện hay không, ông Panelo xác định rằng lập trường của chính quyền sẽ tùy thuộc vào phản ứng của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, có chấp nhận thụ lý vụ kiện hay không. Một khi tòa án chấp nhận, thì Manila có thể làm gì được ?Tuyên bố của phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines liên quan đến đơn kiện của cựu ngoại trưởng Albert del Rosario và cựu giám sát viên Conchita Carpio-Morales, với sự hỗ trợ của một số ngư dân bị các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh hưởng.RFI ghi thêm: “Đơn kiện đã được nộp hai ngày trước khi việc Philippines rút ra khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3.”Trong khi đó, thông tấn RTI của Đài Loan cho biết một làn sóng truyền hình Hoa Lục chen vào nhuộm đỏ Đài Loan: Việc các kênh Streaming Video (tức các Website truyền hình trực tuyến) của Trung Quốc gần đây đang nhanh chóng xâm nhập thị trường Đài Loan. Trước đây Ủy banThẩm tra đầu tư Bộ Kinh tế vẫn chưa mở cửa cho ngành truyền hình trực tuyến có vốn đầu tư của Trung Quốc, hơn nữa do sự nhạy cảm về chính trị, văn hóa xã hội, trái với các quy định của Luật Cho phép vốn đầu tư của Trung Quốc, nên đã từ chối kênh truyền hình trực tuyến Iqiyi của Trung Quốc xin đầu tư vào Đài Loan. Nhưng Iqiyi đã thông qua một công ty đại lý khác, thu hút người tiêu dùng tại Đài Loan. Trong buổi họp chất vấn Ủy ban Kinh tế Viện Lập pháp ngày 20-3, ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến bà Trần Đình Phi đã chất vấn, vì sao Iqiyi chưa thông qua thẩm tra, lại có thể thông qua đại lý kinh doanh hoạt động tại Đài loan, không những ngang nhiên phát quảng cáo trên tàu cao tốc, còn trở thành Website có lượt truy cập nhiều nhất.RTI ghi lời Ông Trương Minh Bân – Thư ký Ủy ban Thẩm tra đầu tư Bộ Kinh tế Đài Loan trả lời cho biết, hiện nay, website của trang Iqiyi có server ở nước ngoài, việc này sẽ cùng với Bộ Văn hóa và NCC (Ủy ban thông tin truyền thông Đài Loan) cùng xử lý, còn về phương diện quảng cáo thì lại liên quan đến điều lệ hai bờ eo biển, sẽ do phía Ủy ban Trung Hoa Lục Địa xử lý.Hiển nhiên, đây là cuộc chiến đa dạng... không chỉ là trên mặt biển, trên bầu trời, ngoài siêu thị, mà cả trên làn sóng TV... khôngc hỉ riêng Đài Loan, mà Hoa Lục đang xâm nhập cả Lào, Cam Bốt và Việt Nam...