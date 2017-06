David Hasselhoff Được Bầu Làm Thị Trưởng Đầu Tiên Của Funner, Cali, Thuộc Harrahs Resort Southern California, Thành Phố Này Đặt Cược Vào “The Hoff” Để Giúp Funner Thêm Vui Nhộn

David Hasslholff được bổ nhiệm làm thị trưởng đầu tiên của thị trấn tân lập Funner.

FUNNER, Calif. – Hôm nay David Hasslholff được bổ nhiệm làm thị trưởng đầu tiên của Funner, một thành phố mới toanh vừa khánh thành ở phía Bắc Quận San Diego và là nhà của khu nghỉ mát Harrahs Resort Southern California, nơi mà thực sự là chốn cư ngụ của sự vui nhộn và các trò chơi.Được đổi tên chính thức bởi Rincon Band of Luiseđo Mission Indians vào ngày 1 tháng Tám, 2016, Funner, CA một lòng cam kết quảng bá sự vui nhộn như là đường lối hoạt động chính của mọi cơ sở thương mại hoạt động trong phạm vi của thành phố. Thành phố mới này được đổi tên thành Funner để phản ảnh sứ mệnh của khu nghỉ mát nhằm tạo ra những kinh nghiệm độc đáo đem lại những tràng cười vui nhộn và những khoảnh khắc lý thú.Là cơ quan quản trị Funner, hội đồng nghị viên thành phố - gồm một đội ngũ những chuyên viên chuyên trị vui nhộn được dẫn đầu bởi Phó Giám Đốc Thâm Niên của khu nghỉ mát Harrahs Resort SoCal và Tổng Quản Trị Darrell Pilant – đã cố vấn với Thị Trưởng được bổ nhiệm Hasselhoff để ra sức tăng cường sự vui nhộn hào hứng cho Funner, CA.“Khi tôi được thâu hình để ra ứng cử thị trưởng tôi biết rằng tôi là người phù hợp nhất cho công việc này, vì nói một cách thành thật nhé, còn ai hài hước hơn chúng tôi “The Hoff”? Thị Trưởng được bổ nhiệm Hassehoff phát biểu. “Tôi sẽ giúp cho khu nghỉ mát Harrahs Resort SoCal trở thành nơi vui nhộn hơn tất cả. Sẽ không một ai bị bỏ sót lại.”Suốt thời kỳ tranh cử, Hasselhoff đã hứa hẹn sẽ đem lại cho nơi này một cấp bậc vui nhộn chưa từng có ở bất cứ nơi nào. Và cuối cùng, lịch sử đã được thực hiện khi hội đồng nghị viên thành phố bỏ phiếu đồng thuận cho “The Hoff.” Ông đã đến với hội đồng này với một vài sắc lệnh hành chính quan trọng nhằm giúp cho những trải nghiệm ở khu nghỉ mát này trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết.Mục tiêu của thị trưởng được bổ nhiệm Hasselhoff là hoàn thành càng nhiều công sự càng tốt trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức. Sắc lệnh ông ban hành đầu tiên là lập ra một “Đội Ngũ Tạo Vui Nhộn” đi khắp khu nghỉ mát để tưởng thưởng cho những ai bị phát hiện là đang chơi vui hơn nữa và phát hành “Vé Thưởng Vui Nhộn”. Ngoài ra, ông khuyến khích khu nghỉ mát tạo ra thêm những “vé vàng” để biến những cơ hội ăn uống ở đây thành những cơ hội thắng giải.“Khu nghỉ mát Harrahs Resort Southern California là một điểm hẹn lý tưởng nơi người lớn có thể đến chơi vui, và không ai đại diện cho sự vui nhộn tài tình như The Hoff.” Darrell Pilant, Phó Giám Đốc Thâm Niên và Tổng Quản Trị phát biểu. “Chúng ta đã trúng giải độc đắc với thị trưởng bổ nhiệm đầu tiên của chúng ta, ông là người khơi mào cảm hứng để chúng ta tiếp tục tăng cường sự vui nhộn, để có thể vui hơn, nhộn hơn bao giờ hết.”Thị Trưởng được bổ nhiệm nguyện sẽ làm việc với các nghị viên để tiếp tục đem vui nhộn đến cho cư dân. Harrahs Resort SoCal cam kết sẽ tức thời ban hành dự luật giải trí gương mẫu; những tên tuổi vang danh như REO Speedwagon và nhóm hài Bill Burr sẽ đến trung tâm The Events Center trong một ngày gần đây, với chi tiết sẽ được thông báo sau. Và mùa hè này, khu nghỉ mát sẽ tổ chức một chương trình vui nhộn hơn trong mùa Dive After Dark, cũng như những hoạt động nhạc sống, DJs, các sinh hoạt của khu nghỉ mát, các trò chơi ở hồ bơi, và một thực đơn nóng hổi với các món thức uống cocktails và các chương trình đặc biệt mướn phòng.“Nếu quý vị ra về mà không trải nghiệm vui nhộn hơn thường khi, quý vị có lẽ phải nhìn vào gương, có lẽ chính quý vị là người không biết cách vui chơi,” Hasselhoff đã nói như thế. “Nhưng tôi cá là chúng tôi có thể khiến bất cứ ai trở thành kẻ thú vị và biết cách vui chơi.”Funner, CA tọa lạc cách downtown San Diego một tiếng lái xe. Thành phố này đã bắt đầu dựng lên những bảng hiệu khắp khu vực để hướng dẫn khách đến nơi này, và trong thời gian 2017-2018, khu nghỉ mát này ước tính sẽ tăng cao dân số.Để biết thêm thông tin về Funner, CA hãy ghé vào VisitFunner.com.SƠ LƯỢC VỀ FUNNER, CALIFORNIAFunner (đọc là Fun-er) tọa lạc tại phía Bắc Quận San Diego, California. Địa điểm này được hội đồng Rincon Business Comittee khánh thành vào ngày 1 tháng Tám, 2016 (“Hội Đồng Bộ Lạc”), cơ quan bổ nhiệm điều hành của Rincon Band of Luiseđo Mission Indians của khu Rincon Reservation, California. Tọa lạc giữa San Diego và Los Angeles, trong một thung lũng đồi núi dọc theo giòng sông San Luis Rey, Funner là nhà của khu nghỉ mát Harrahs Resort SoCal, nhà máy bia SR76, một công viên trượt nước nhỏ với quầy uống rượu dưới nước, nhà hàng đủ loại khẩu vị sang trọng, và còn nhiều thứ khác. Đặt phòng ở đây và khám phá ra vì sao chúng tôi gọi đây là một hòn ngọc bí mật mà quý vị sẽ chia sẻ. Ghé vào www.visitfunner.com để có thêm thông tin.