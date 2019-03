Mỹ: Vũ Khí Bán Sẽ Kèm Nhân Quyền

HANOI/WASHINGTON -- Nhân quyền hay là súng...Bản tin VOA ghi lời từ phía Mỹ: ‘VN có thể mua thêm nhiều vũ khí Mỹ… nhưng kèm theo nhân quyền’...Ông Patrick Murphy, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, hôm 22/3 cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hàng hải cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy vấn đề nhân quyền với Hà Nội.Bản tin ghi lời Ông Murphy nói với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam. Điều này quan trọng đối với Việt Nam và với khu vực. Cảnh sát biển Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho khu vực.”Trả lời một phóng viên trong nước hỏi về việc Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, ông Murphy nói: “Kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Việt Nam đã có thể tự do cân nhắc việc mua vũ khí của Mỹ... Chúng tôi thấy cơ hội hợp tác với Việt Nam trong mảng này.”Ông nói với phóng viên Việt Nam qua điện thoại: “Hiện nay Việt Nam có thể tự do đặt mua thêm nhiều đơn hàng (vũ khí) hơn từ Mỹ, nhưng còn về kế hoạch mua và nhu cầu mua vũ khí thì xin anh nên đặt câu hỏi này với chính phủ Việt Nam.”Tuy nhiên, ông nói thêm: “Chúng tôi cũng xem xét các cơ hội mua bán này khi chúng tôi tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong nhiều vấn đề tổng thể và trao đổi với nhau một cách thẳng thắn về các khác biệt giữa hai nước chúng ta, bao gồm cả vấn đề nhân quyền.”“Chúng tôi sắp có một cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Và chúng tôi sẽ nêu các khác biệt này trong suốt cuộc đối thoại này.”Bản tin VOA ghi thêm rằng khi được hỏi về vấn đề Biển Đông, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói: “Về các hoạt động tự do hàng hải, Hoa Kỳ đã thực hiện gần 30 cuộc tuần tra vào năm ngoái. Và theo chính sách này, chúng tôi sẽ tiếp tục cho tàu, máy bay đi tuần tra, ở bất cứ khu vực nào mà luật quốc tế cho phép.”