NƠI GÌN GIỮ CỘI NGUỒN

Hôm nay các em thiếu nhi trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) trình diễn ở trường Oxford Academy, một trường khá nổi tiếng ở thành phố Anaheim, miền nam Cali. Trường rất nghiêm ngặt và có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi học sinh phải nộp đơn và làm bài kiểm tra để được vào học. Các em thiếu nhi CLB TNS được mời trình diễn 4 bài gồm bài múa Việt Nam Hùng Sử Ca, múa Áo Dài Việt Nam, múa Cây Đa Quán Dốc và đơn ca Xuân Phát Tài. Đây là lần thứ hai các em thiếu nhi CLB TNS trình diễn trong một trường công lập Mỹ. Và là lần thứ nhì tôi được xem các em trình diễn. Vẫn hãnh diện, vẫn tự hào, vẫn đầy cảm xúc. Trong niềm cảm xúc dâng trào đó, ký ức của tôi hiện về như một cuốn phim quay ngược, đưa tôi trở về với những ngày đầu cho con tham gia vào ban thiếu nhi CLB TNS, đưa tôi tìm lại lý do vì sao tôi tìm đến với CLB TNS.

Tôi nhớ như in đêm giao thừa cách đây bốn năm, lúc đó con trai tôi được 5 tuổi. Chúng tôi vừa chuyển về sống ở Quận Cam và gia đình tôi tham dự một buổi văn nghệ đón giao thừa do một trung tâm ca nhạc tổ chức. Tan tiệc thì con trai 5 tuổi kéo tay tôi xuống rồi hỏi:

"Are you happy, Mommy? In here, they all speak your language!"

Cái ly đang cầm trên tay tôi rớt xuống... Vậy là lâu nay trong đầu óc ngây thơ của con tôi, tôi và con tôi thuộc về hai ngôn ngữ khác nhau, cũng có nghĩa là tôi và con tôi không cùng một nguồn gốc! Nếu cứ như thế, chúng tôi sẽ không hiểu nhau, không thuộc về nhau trong một tương lai rất gần. Những ngày sau đó là những ngày tôi trăn trở... Tôi cần phải làm gì để giữ lại tiếng Việt cho con? Tôi bắt đầu tìm hiểu cách để giữ tiếng Việt cho con. Tôi đã tìm hiểu từ những phụ huynh có con nói giỏi tiếng Việt đến những phụ huynh có con không nói được tiếng Việt như con tôi. Tôi cũng tìm hiểu kinh nghiệm từ những giáo viên người Mỹ trong việc giảng dạy đa ngôn ngữ cho học sinh.

Hơn hai năm tìm hiểu, cuối cùng tôi chọn cách dạy tiếng Việt cho con qua âm nhạc. Lời ca, điệu múa là những điều rất dễ truyền tải vào tâm thức mỗi người một cách nhẹ nhàng và sâu lắng nhất. Sau khi tìm hiểu một số nơi dạy tiếng Việt ở Quận Cam, tôi đã tìm đến với Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ. Chương trình này của CLB TNS được thành lập vào năm 2016, đứng đầu là nhạc sĩ Cao Minh Hưng, là nơi đào tạo và phát triển tài năng trẻ, dạy các em hát và múa bằng tiếng Việt, nơi giúp các em nói tiếng Việt, giữ gìn văn hóa Việt ở hải ngoại qua các điệu múa lời ca.





Hơn một năm đưa con tham gia ban thiếu nhi CLB TNS, con tôi cùng các bạn đã được học rất nhiều từ các Thầy Cô. Các con được học về Tết cổ truyền VIệt Nam, về Tết Trung Thu, về phong tục ba miền của Việt Nam. Các con được học về quốc phục của người Việt Nam là Áo Dài. Các con cũng được học cả những điều to lớn hơn như nguồn gốc của người Việt, lịch sử về các đời vua Việt Nam cũng như lịch sử về các trận đánh hào hùng của các bậc vua tướng trong quá trình dựng nước và giữ nước của người Việt. Và lý do vì sao các con được sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.

Điều mà tôi tâm đắc và khâm phục nhất ở đây là các con được học tất cả những điều trên qua lời của bài hát. Mỗi bài hát được viết theo từng chủ đề riêng, bằng những từ ngữ rất là gần gũi và dễ hiểu như "Con hỏi bố: Tết có nghĩa chi... Con hỏi Mẹ: Tết có gì vui...." Tất cả được viết bằng ngòi viết tài tình của nhạc sĩ Thầy Cao Minh Hưng. Anh đã sáng tác riêng, dành để dạy cho các con.

Hơn một năm tham gia trong ban thiếu nhi CLB TNS, các con tôi từ những đứa trẻ không thích nói tiếng Việt, không thích mặc áo dài, giờ thì các con đã cố gắng nói tiếng Việt khi gặp người Việt. Thích thú, náo nức khi được mặc chiếc áo dài, chạy tung tăng mời các Thầy Cô dạy ở trường con học đến tham dự và xem con trình diễn văn hóa Việt ở đêm diễn Đa Văn Hoá.







Suốt một năm theo con đi trình diễn ở rất nhiều nơi trong cộng đồng người Việt và các đài TV, tôi luôn tự hỏi dường như có một lý do khác ngoài việc gìn giữ tiếng Việt cho con, để chúng tôi, những phụ huynh tham gia đều đặn các buổi tập và các buổi đi trình diễn của các con mà không hề mệt mỏi. Phải rồi! Ở đây chúng tôi, các phụ huynh, được nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, giúp chúng tôi tìm lại những ký ức tuổi thơ của chính chúng tôi qua từng lời ca điệu múa của các con; những điều mà ngày xưa khi còn bé chúng tôi không có cơ hội và điều kiện để có, thì giờ đây chúng tôi tạo điều kiện cho các con của mình thực hiện.

Bài viết này như một lời cám ơn chân thành sâu sắc nhất của tôi gửi đến nhạc sĩ Cao Minh Hưng cùng các Anh Chị trong Ban Điều Hành CLB TNS, những người có ý tưởng thành lập ban thiếu nhi CLB TNS, nơi đào tạo và phát triển tài năng trẻ, nơi gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở Mỹ. Và đây cũng là nơi chúng tôi, những phụ huynh, tìm về và viết lại những ký ức tuổi thơ của mình.

Quyên Trần