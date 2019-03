Người Gửi Bom Thư Tới Các Dân Cử DC Sẽ Bị Chung Thân

NEW YORK - Án phạt chờ đợi nghi can bị truy tố 65 tội danh trong vụ gửi bom thư tới các chính khách đả kích TT Trump là chung thân.Cesar Sayoc, cư dân Florida, khóc sụt sùi trong lúc nhận tội tại tòa liên bang New York.Bom thư gửi tới nhiều nơi, không gây thương vong, nhưng gieo rắc sợ hãi tại các cộng đồng.Savoc bị quy tội dùng vũ khí sát hại quy mô, gửi bom thư trái phép với ý định giết người 9 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11-2018.Sau 5, 6 ngày, thám tử tìm ra nơi gửi bom thư ở Florida.Savoc bị giam từ cuối Tháng 10, không ký quỹ thế chân để tại ngoại.