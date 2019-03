CSVN: Chế Độ ‘Công An Trị’

Vi AnhSự kiện và Thời sự. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo tại buổi họp báo công bố Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018 ngày 13/03/19 có tuyên bố đặc biệt về tình trạng nhân quyền tồi tệ trong chế độ CSVN. Đó là Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam duy trì chế độ “công an trị.”Tệ trạng nhân quyền quá nhiều, từ nhiều năm qua. Bộ Ngoại Giao Mỹ ghi nhận cuộc bầu cử Quốc Hội CSVN mới nhất, diễn ra hồi năm 2016 không phải là cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chính phủ VNCS tiếp tục duy trì chế độ “công an trị” để điều hành quốc gia. Công an như cơ quan chức năng bách hại người dân một cách tùy tiện và vô pháp, tra tấn người dân, bắt bớ dân chúng tùy tiện, bắt giữ và kết án một cách vô pháp những cá nhân lên tiếng chỉ trích chính phủ hay đòi hỏi các quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận và tự do thông tin; theo dõi liên lạc thông tin của dân chúng. CSVN cấm đoán người dân hoạt động cho phong trào tự do dân chủ hay tham gia các tổ chức chính trị… Tính đến cuối tháng 11 năm 2018, có ít nhất 11 nạn nhân bị chết trong đồn công an, mà phía chính quyền chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc điều tra liên quan những cái chết đầy khuất tất đó, thậm chí gia đình các nạn nhân còn bị sách nhiễu và hăm dọa khi yêu cầu chính quyền trả lời cho những thắc mắc của họ về cái chết của người thân.Công an ngược đãi và tra tấn những người bị bắt giữ trong lúc thẩm vấn. Một số nhà hoạt động ở VNCS còn tố cáo công an chìm liên tục sách nhiễu, tấn công và đe dọa giết hại họ.Ngục tù CSVN bị quá tải, đồ ăn thức uống bị thiếu và không sạch sẽ, điều kiện vệ sinh tồi tệ. Riêng các tù nhân chính trị bị đối xử hà khắc hơn, thường bị giam riêng, biệt giam trong nhiều ngày và bị khủng bố tinh thần. CSVN trong năm 2018 có hơn 100 tù nhân chính trị và tôn giáo.Ngành tư pháp vi phạm pháp luật hiện hành từ khâu bắt giữ tùy tiện cho đến những phiên tòa với các bản án “bỏ túi” mà thẩm phán đã định sẵn trước khi tiến hành xét xử. Người dân bị mất đất đai, nhà cửa do các lực lượng chức năng cưỡng chế bất hợp pháp và việc khiếu nại, thưa kiện của người dân liên quan đất đai không được chính quyền giải quyết thỏa đáng.CSVN đối xử phân biệt đối với các nhóm sắc tộc thiểu số ở khu vực phía Đông Bắc, Tây Nguyên và vùng đồng bằng Sông Cửu Long.Một số người trong giới đấu tranh dân chủ ở trong nước cho rằng phúc trình của Hoa Kỳ về thực thi nhân quyền năm 2018 tại Việt Nam phản ảnh đúng tình hình thực tế đang diễn ra. Tuy nhiên, họ nói với RFA rằng có một yếu tố tích cực cần được ghi nhận là chính phủ Hà Nội càng cai trị người dân bằng chế độ “công an trị” thì dân chúng càng phản kháng mạnh mẽ hơn.Đi vào phân tích. Những chế độ độc tài chuyên chính thường dùng cảnh sát theo dõi, trấn áp nhân dân, người ta thường gọi đó là chế độ cảnh sát trị. CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, không những dùng cảnh sát, mà còn dùng công an không mặc sắc phục, dùng du đãng giả dạng thường dân trấn áp nhân dân nữa. Công an không cần mặc sắc phục, không bảng tên, vũ khí dấu kín trong người nên họ không sợ dân chúng tố giác, vì vậy họ tàn bạo, độc ác hơn cảnh sát phải mặc sắc phục, mang bảng tên khi đối phó đối với dân.Suốt bao nhiêu triều đại tổng bí thư CSVN, chưa bao giờ CSVN đưa một bộ trưởng công an lên làm chủ tịch nước như thời Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng. Trọng dàn dựng đưa con gà của mình là Tướng Công an Trần Đại Quang, đương kiêm bộ trưởng công an lên làm Chủ Tịch Nước CSVN, nhưng sau đó chết bởi những lý do nhiều tranh cãi.Bộ chính trị 19 người là bộ quyền lực nhứt Đảng Nhà Nước CSVN, Trọng là Chủ tịch, Bộ này có đến 4 nhân vật xuất thân từ ngành công an.Trước đây hồi năm 2010 Đảng Nhà Nước CS đã chuẩn bị nâng cấp công an rồi. Nhà Nước hay Chánh phủ ra Nghị định số 77/2010/NĐ-CP qui định liên bộ Công an và Quốc Phòng phải phối hợp hai lực lượng cưỡng chế nhân dân VN, tăng cường biện pháp kiểm soát xã hội và bảo vệ chế độ. Qua hành động này Đảng Nhà Nước CSVN trao quyền cho công an và bộ đội "đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch" để "bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân" để chống lại điều mà báo chí của Đảng Nhà Nước CSVN gọi là "các hoạt động móc nối, cài cắm, kích động gây rối".Và mới đây Bộ Công an lại còn ra một nghị định qui định công an có quyền “nổ súng trực tiếp” vào người dân nếu có dấu hiệu “tội phạm nghiêm trọng”. Một nghị định vượt quyền, lộng quyền và vi hiến vì công an vừa đá banh vừa thổi còi, dành cho mình quyền đánh giá mức độ cần thiết và nghiêm trọng để viện lẽ đó mà bắn giết người.Cũng như công an coi mình là hiện thân của “hiến pháp, luật pháp” khi ra nghị định qui định thể thức hành chánh, trị an buộc người dân phải có hộ khẩu, hoàn toàn trái ngược với quyền tự do đi lại mà Hiến Pháp đã qui định. Điều đó chứng tỏ chế độ VNCS là cảnh sát trị, công an trị.Vấn đề đặt ra là, tại sao công an, cảnh sát CSVN đứng trên hiến pháp và luật pháp và hành động quá bạo ác với dân và lộng quyền trong chế độ như vậy. Câu trả lời rất giản dị, công an cảnh sát của CSVN ác với dân, lộng quyền trong chế độ là vì công an, cảnh sát ở VNCS là của Đảng, vì Đảng, do Đảng CSVN.Cái ác của công an, cảnh sát của CSVN là định chế, cơ cấu, hệ thống chớ không giai đoạn, cục bộ, phong trào. Tiêu biểu và cụ thể như năm 2011, bản phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ mặt, đặt tên công an CS ác với dân Việt. Theo nhận xét của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận trong phúc trình Nhân Quyền năm 2010, hành động trái luật, trái đạo lý của công an, Đảng Nhà Nước CSVN thuờng bỏ qua, không trừng trị thích đáng. Từ lâu hầu như hàng ngày đều có tin công an, cảnh sát "hành hung, tra tấn, đánh chết dân" ngoài đường, trong xóm, ngay trong đồn công an, đánh tàn bạo, chết người, chết dân, nhân thương trí mạng theo luật hình.Ô. Phil Robertson Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của HRW, người mở cuộc họp báo nói, HRW đã mất gần 2 năm (từ tháng 08/2010 đến tháng 07/2014) để thu thập dữ liệu, bằng chứng để đúc kết bản phúc trình. Phúc trình cho biết “Nạn bạo hành trong tù xảy ra khắp 44 trên tổng số 58 tỉnh của Việt Nam và ở cả 5 thành phố lớn. Con số những người được cho là chết vì bệnh tật trong khi giam giữ lớn đến mức đáng ngạc nhiên, dù nhiều người trong số họ đang trẻ khỏe, trong độ tuổi 20 và 30. Tình trạng bị chấn thương trong thời gian bị công an giam giữ cũng thường xuyên được ghi nhận ở khắp các địa phương trong cả nước.” HRW nhận định, nguyên nhân do phía công an đưa ra để giải thích những cái chết của những người bị giam thường khiến người ta nghi ngờ và có cảm tưởng về sự bao che có hệ thống của Đảng Nhà Nước CSVN. Phúc trình nhận thấy báo chí trong nước đưa tin về những sự vụ này “một cách không đồng đều, gây ra những mối quan ngại nghiêm trọng về tác động tiêu cực của tình trạng báo chí bị chính quyền kiểm soát.” Chính công an cho biết là hàng chục người, trước đó khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, đã tự tử bằng cách treo cổ hoặc bằng những cách khác.Sở dĩ công an CS ngang tàng, ác độc với dân như vậy – là do Đảng CSVN. Đảng đã ưu đãi, thuần hoá họ với nhiều đặc quyền đặc lợi, quá đầy đủ, sung sướng, và mặc thị dành cho họ một chỗ đứng cao hơn pháp luật, cho họ sử dụng mọi phương tiện công quyền. Bù vào đó công an phải làm công cụ riêng cho Đảng CSVN, với nhiệm vụ “chủ yếu” là bảo vệ Đảng Cộng sản với bất cứ giá nào.Chính công an tự hào, hãnh diện về nhiệm vụ và hành động tàn ác này. Nên nhơn dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng CSVN, công an đưa ra khẩu hiệu, treo trước Bộ Công an số 44, Yết Kiêu ở thủ đô Hà nội, “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình”./.(Vi Anh)