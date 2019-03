Tiểu Khu Pleiku Và Liên Trường Trung Học Pleiku Tưởng Niệm 44 Năm Ngày Di Tản Pleiku

Trong lễ tưởng niệm ngày di tản.

“Hỡi những anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân, Hỡi những anh linh của Quân Dân Cán Chính thuộc Quân Đoàn II, Quân Khu 2, Tiểu Khu Pleiku, Kon Tum, Phú Bổn, Darlac…

Nước Việt Ta: Mấy ngàn năm lập quốc, bao thế kỷ bên bờ Thái Bình Dương- Trải bao phen chống giặc gìn giữ cơ đồ- Suốt lịch sử khơi ngòi mở mang đất tổ.

Nhưng than ôi! Đất bằng dậy sóng, bọn cộng nô xé Hiệp Định Ba Lê, đánh chiếm Buôn Mê Thuột vào ngày 10 tháng 3 năm 1975. Dân tình hoảng loạn, Quân lệnh truyền ban rút bỏ Cao Nguyên về Miền xuôi theo Tỉnh Lộ 7B từ ngày 17 tháng 3 năm 1975.

Biết bao cảnh tượng hải hùng-Tang thương không sao kể xiết: Trẻ thơ lạc Mẹ, vợ yếu khiêng chồng, trên đường đi ngập đầy xác chết: đủ cả trẻ, già, trai, gái, chiến sĩ, đồng bào, nằm rải rác khắp nơi, bên ven rừng, bờ suối, không người chôn cất, chẳng có mộ phàn. Tiếng than khóc xé lòng – Trời đất phải âu sầu, Thánh Thần cũng sa sầm rơi lệ!

Bốn Mươi Bốn Năm trường, vắng bóng người thân, chẳng hề hương khói, hồn ma, bóng quế vất vưởng đó đây… Ôi thảm thương thay, nước mất nhà tan, kẻ chết không mồ biết đâu nương tựa!!!

Hởi những Anh Hồn tử sĩ, Hởi những hương linh đồng bào cùng bị chết oan trên đường vượt thoát tìm tự do.

Hôm nay đây! Trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Thành Phố Westminster, California – Chúng tôi đại diện Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa thuộc Tỉnh Pleiku, các chiến hữu thuộc các quân binh chủng trú đóng tại Pleiku, cùng quý Thầy, Cô và các cựu học sinh Liên trường Pleiku còn sống sót, Qui tụ về đây, đốt nén hương trầm – Thành tâm tưởng niệm - Hướng vọng quê nhà- Nhớ Linh xưa cùng gìn giữ quốc gia- Nghiêng mình tưởng vọng người nằm xuống- Với vòng hoa kính viếng, xin có linh thiêng cùng về đây chứng giám…”

Pleiku Ngày Trở Lại”

“Trở lại Pleiku chiều nắng nhạt

Cúc vàng rộ nở đón thu sang

Pleime thành cũ buồn thiên cổ

Ta bước đi trong nỗi bẽ bàng

Ô hay thềm cũ còn nguyên vẹn

Mà cảnh rêu phong phủ kín đời

Bạn có bao thằng lưu lạc hết

Một mình ngồi đếm xót xa trôi

Ở đó một thời ta đã sống

Oai hùng như đỉnh núi Chupao

Đếm nổi chết qua vành tang trắng

Trong đau thương vẫn thấy tự hào

Những kẻ một thời ngang dọc đó

Rồi cũng theo mùa lác đác rơi

Có những người đi không kịp tiễn

Âm thầm như những áng mây trôi

Hôm nay về lại Pleiku đó

Đốt nén hương lòng thương nhớ nhau

Thương những người đi không sợ chết

Tiếng đời còn vang vọng mai sau…”

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (Công Viên Tự Do) vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 17 tháng 3 năm 2019, Tiểu Khu Pleiku và Liên Trường Trung Học Pleiku đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trên đường Tỉnh Lộ 7B trong cuộc di tản 17 tháng 3 năm 1975.Như qúy đồng hương đã biết sau 44 năm mà mọi người may mắn còn sống sót trong cuộc di tản trên Tỉnh Lộ 7B cứ tưởng chừng như mới đó ngày nào, những hình ảnh tang thương của đoàn người chen lấn nhau trên con đường Tỉnh Lộ, xác người ngổn ngang, cha xa con, vợ xa chồng một cảnh hỗn loạn vô tiền khoáng hậu đã in sâu vào tâm thức những người cùng một chuyến đi tìm sự sống. Bao nhiêu tài liệu, sách vở đã viết lên những cảnh tượng hải hùng đó của đoàn người di tản, cho đến hôm nay còn có những người mong cầu một sự nhiệm mầu nào đó để họ có thể gặp lại người thân đã thất lạc sau 44 năm dài.Ngôn ngữ hạn hẹp không đủ diễn đạt hết cảnh tang thương của một cuộc di tản thảm khốc nhất trong những ngày tháng 3 năm 1975 từ Kon Tum, Pleiku, qua cầu Phú Túc về đến Sông Ba Tuy Hòa… không đếm đươc bao nhiêu xác người đã nằm xuống hai bên vệ đường, trong bản làng, trong rừng sâu…Thể theo lời mời của một nhóm đại diện đứng ra tổ chức gồm có: Tiểu Khu Pleiku có các chiến hữu, Nguyễn Trọng Khiêm, Lê Anh Dũng, Phan Bực… Liên Trường Trung Học Pleiku có các cựu học sinh: Mỹ Hường, Thu Đào…Lễ tưởng niệm đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của một số các Sĩ Quan thuộc Tiểu Khu Pleiku, quân dân cán chính Tỉnh Pleiku, qúy Thầy, Cô và các cựu học sinh Liên Trường Trung Học Pleiku cùng gia đình, thân hữu đã một thời sinh hoạt tại Pleiku trước năm 1975, một số các cơ quan truyền thông. Quan khác có ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phu nhân…Điều hợp chương trình buổi lễ do chiến hữu Lê Anh Dũng.Mở đầu buổi lễ Chiến Hữu Nguyễn Văn Thắng, thay mặt nhóm tổ chức lên chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, các chiến hữu, qúy Thầy, Cô cùng các cựu học sinh, thân hữu, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự lễ tưởng niệm hôm nay, sau đó ông cũng đã kể qua những thảm cảnh bi thương của những ngày di tản.Buổi lễ bắt đầu, các cựu sĩ quan và các cựu học sinh và quân dân cán chính, đã làm lễ đặt vòng hoa trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, sau đó tất cả cùng sắp thành hàng ngang trước tượng đài để làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm có phần dành một phút để cùng nhau tưởng niệm đến những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trên đường Tỉnh Lộ 7B trong cuộc di tản Tháng 3 năm 1975, trong lúc nầy chiến hữu Lê Anh Dũng đã dọc lời Tưởng Niệm (do chính ông phụng soạn) trong đó có những đoạn:Trong lúc nầy chiến hữu Nguyễn Thanh Huy đã đọc bài thơ:trong đó có những câu:Kết thúc buổi lễ những người tham dự lần lượt lên trước Tượng Đài thắp nhang tưởng niệm.