Dân VN: Trẻ Còi, Lớn Lùn

Vi AnhTin RFA ngày 4-03-2019, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu nhơn dịp ra mắt một sản phẩm dinh dưỡng của Hàn Quốc tại Hà Nội hôm 3/3/2019. Rằng tỷ lệ thấp còi suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam vẫn còn cao, khoảng 23,8% vào năm 2017. Tức là, cứ bốn trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi thì có một em bị thấp còi, suy dinh dưỡng. Ông Trần Văn Cường khẳng định thực trạng này đặt ra những thách thức cho Việt Nam, dẫn chứng mỗi 1% tỷ lệ suy dinh dưỡng, cơ thể thấp còi còn tồn tại, có thể gây thiệt hại hơn 20 triệu USD một năm.Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Cương cũng nói các vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt là cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em đã được đưa vào một trong sáu mục tiêu quan trọng trong Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2011-2020, tầm nhìn 2030.Báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cho biết Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em được nói đã giảm nhanh và bền vững. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em Việt Nam được báo cáo vào năm 2000 là 30%.Trong khi đó nhìn lại trẻ em người Mỹ gốc Việt phương phi, linh hoạt trong gia đình và ngoài đường phố, siêu thị, trường học Mỹ mà thấy buồn bực và tội nghiệp cho trẻ em VN. Cái ăn, cái uống, dinh dưỡng của trẻ em là tương lai của dân tộc mà 43 năm nhà cầm quyền CSVN còn để suy dinh dưỡng, thì quá tệ.Thêm buồn bực nữa khi có tin gần đây cho biết, người lớn VN, dân VN lùn nhứt Đông Nam Á.Hai tin, hai điều xấu cho đất nước và nhân dân Việt Nam làm những ngày tháng đầu năm 2019 của thế kỷ 21 của VN sao mà u ám, ảm đạm quá. Hai cái xấu này nhân dân Việt và thanh danh Quốc Gia VN phải lãnh đủ. Phân tích cho thấy CS là chế độ phải chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân VN. Hy vọng người dân Việt phải đòi quyền sống hơn nữa và nhà cầm quyền phải thấy cái sai để sửa chữa trước khi người dân tức nước bể bờ.Thực vậy. Một là chế độ CS Hà nội độc tài đảng trị toàn diện suốt hơn 75 năm ở Miền Bắc và hơn 43 năm ở Miền Nam mà hậu quả là làm cho người Việt thấp lùn nhứt Đông Nam Á. Chính phúc trình chánh thức Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia của VNCS trình bày tại cuộc hội thảo về "Nâng cao tầm vóc trẻ Việt Nam" cuối tháng 9/2013 tại Hà Nội. Theo phúc trình vừa kể, thì trong khi chiều cao của người dân Thái Lan và Trung Quốc nhích lên 2 cm trong 10 năm qua, thì người Việt Nam chỉ cao hơn có 1cm.Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam hiện nay là 1.644 m, và ở thanh nữ là 1.548m, quá "khiêm nhường" so với các quốc gia trong khu vực.Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn kết quả khảo sát của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam công bố hồi đầu năm 2013, nói rằng ít nhất 50% trẻ em Việt Nam bị thiếu dinh dưỡng.”Theo dõi tới đây người Việt không khỏi buồn phiền và bực tức nhà cầm quyền CSVN. Nhớ trước đây dầu VN Cộng Hoà đang chiến tranh, mà quân nhân, công chức, người dân, sinh viên VNCH đi tu nghiệp, công du, du học, lên máy bay Pan Am của Mỹ với những người Thái Lan, Nam Hàn, Phi luật Tân hay Đài Loan, người Việt nam nữ không thấp hơn bất cứ dân tộc nào ở Đông Nam Á, lại có phần lịch sự, đẹp người, xinh dáng hơn nữa và khi nói tiếng Pháp là giọng Paris, nói tiếng Anh là giọng Mỹ.Thế mà 43 năm sau sống trong thời CS, người Việt trở thành thấp lùn nhứt Đông Nam Á, hỏi có buồn tức không. Nhứt là đất nước đã hoà bình, người dân Việt đã ra sức cứu được nền kinh tế quốc gia lụn bại vì chủ thuyết kinh tế tập trung của CS và phát triển nông nghiệp VN giúp cho VN giành lại ngôi vị xuất cảng gạo nhứt nhì thế giới.Thế mà trong 10 năm gần đây chiều cao người dân Việt tăng chỉ 1 cm, trong khi các nước láng giềng cao lên 2 cm, tăng gấp đôi VN. Lý do chính Viện Dinh Dưỡng của Đảng Nhà Nước nói là do thiếu dinh dưỡng, môi sinh không tốt. Hai lý do này phần lớn là do nhà cầm quyền thiếu trách nhiệm với nhân dân và đất nước. Đảng Nhà Nước CS Hà nội làm bất cứ giá nào để tăng gia kinh tế nên tàn phá môi sinh, ô nhiễm nguồn nước, không khí và đất đai. Ô nhiễm làm cho con người không phát triển được. Ăn một ngày ba bữa nhưng thở một phút cả chục lần, uống nước một ngày hai ba lít.CS Hà nội tăng gia mà không phát triển kinh tế, dân chúng không được hưởng mà chỉ cán bộ, đảng viên, những người ăn theo CS được hưởng. Nên xã hội VN suy đồi và hố sâu ngăn cách nghèo giàu, nông thôn thành thị ngày càng sâu rộng. Một tối thiểu số giàu nức đố đổ vách, tuyệt đại đa số nghèo thiếu ăn suy dinh dưỡng. Dân tộc thấp lùn, trẻ em bị còi là vì vậy.Tội lỗi này chánh yếu do Đảng Nhà Nước gây ra mà người dân phải chịu. Đảng Nhà Nước CS không thể chối cãi, đổ thừa chiến tranh, các siêu cường cấm vận như thời ‘bao cấp’ nữa.Hai là vì Đảng Nhà Nước CSVN độc tài đảng trị toàn diện nên biến VN trở thành một trong hai quốc gia đàn áp quyền tự do internet nhất ở Châu Á và đứng thứ 7 trong danh sách 10 nước không có tự do internet trên thế giới.Trên phương diện tinh thần, trong thời kỳ tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bực ở các nước tự do, dân chủ, CS Hà nội đóng chặt chánh trị, siết chặt Internet, làm cho người dân VN rất khó nếu không muốn nói là không thể chia sẻ, trao đổi được thông tin, nghị luận, kiến thức, kinh nghiệm, tiến bộ của Loài Người với các các nước trên thế giới.Nhớ Tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố từ 3-10-2013 kết quả sưu khảo về Tự do Internet của 2013 trên thế giới. Phúc trình cho biết Việt Nam và Trung Quốc hai chế độ CS ở Á châu siết Internet, kiểm duyệt internet, trấn áp, và bắt bớ các cư dân mạng. CS ở TQ và VN còn áp dụng nhiều biện pháp để ‘quản lý và định hướng dư luận’ quần chúng trên mạng.Trong 5 năm qua, Việt Nam không ngừng bắt bớ, thẩm vấn, bỏ tù, tấn công những người viết blog hay các ký giả trên mạng, và xu hướng đàn áp mạnh tay này ngày càng leo thang.Bà Madeline Earp, chuyên gia phân tích nghiên cứu về tự do internet khu vực Châu Á thuộc Freedom House, lo ngại rằng trong thời gian tới, xu hướng đàn áp internet tại Việt Nam sẽ còn tệ hơn, khi mà Nghị định 72 chính thức được thực thi.Ba và sau cùng, quyền sống tự do, no ấm, mở mang kiến thức là quyền bất khả tương nhượng của Con Người. Đối với người dân quyền này không xin mà có, không chờ mà được. Phải làm việc, suy nghĩ, đấu tranh, chiến đấu mới có, mới giữ được. Đối với nhà cầm quyền cai trị phải giải quyết cho dân, không thể coi thường đòi hỏi của người dân, tránh cảnh tức nước bể bờ./. (VA)