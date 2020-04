Vào Ngày Mai, Cần Tìm Tình Nguyện Viên Phục Vụ 10,000 Suất Ăn, Uống Cho Các Nhân Viên Ở Nam California Trong Cuộc Chiến Chống COVID-19

Mỗi nhà hàng sẽ chuẩn bị, đóng gói và vận chuyển 1,975 bữa ăn đến các

bệnh viện, cửa hàng tạp hoá, viện dưỡng lão, nhà tạm trú cho người vô gia cư

Chỉ trong vòng 10 ngày sau khi chiến dịch được tổ chức vào đầu tháng, đội ngũ tình nguyện của Nailing It Cho Nhân Viên Y Tế đã thu thập và vận chuyển được hơn 120,000 khẩu trang, 300,000 găng tay y tế cung cấp cho đội ngũ y bác sĩ ở Nam California để chống chọi với đại dịch Corona (COVID-19). Rất nhiều nhà hàng cũng tham gia vào chiến dịch này và đã vận chuyển đuợc gần 1,000 bữa ăn đến các nhân viên y tế trong khoảng thời gian khó khăn này.

Hiện tại các tình nguyện viên dự kiến sẽ cung cấp miễn phí hơn 10,000 đồ ăn thức uống trong ngày mai cho nhân viên y tế, nhân viên tạp hoá, người già và các thành viên cộng đồng ở khu vực gần đó. Họ là những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh. Cho tới nay đã có 20 nhà hàng của người Mỹ gốc Việt đóng góp vào chiến dịch này, cung cấp các bữa trưa đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và vận chuyển chúng dưới sự giúp đỡ của các tình nguyện viên ở Nam California. Họ hi vọng rằng việc làm này không chỉ hỗ trợ phần nào đến những nguời cần trợ giúp mà còn có thể vận động được các nhà hàng Việt Nam khác cùng tham gia ủng hộ những người đang phải chiến đấu dịch bệnh COVID-19, nhất là trong thời cao điểm.

Thời gian: 11 giờ sáng ngày mai (Thứ Năm, Ngày 23 Tháng 4, Năm 2020)

Địa điểm: Khu vực đỗ xe trước cửa Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall) ở 9200 Bolsa Ave., Westminster, Calif.

Công việc: Các tình nguyện viên sẽ giúp nhân viên truyền thông đảm bảo khoảng cách ở bãi đỗ xe trong thời gian họ lên kế hoạch vận chuyển đồ ăn đến Los Angeles và Quận Cam. Sau cuộc họp báo, tình nguyện viên cần ngay lập tức đưa đồ ăn cùng 1,975 thư cảm ơn cũng như mặt nạ và các vật dụng thiết yếu khác.

Mục đích: Hiện nay các nhà hàng đang gặp khó khăn trong kinh doanh do lệnh cách li của California. Tuy nhiên họ vẫn muốn đóng góp cho quốc gia vì Mỹ đã chấp nhận họ, những người tị nạn vào nhập cư trong sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 và tiếp đó là các thuyền nhân vượt biên tới mảnh đất này. Trong buổi họp báo, họ sẽ kêu gọi sự tham gia từ các cộng đồng người Việt khác trên khắp nước Mỹ như ở San Jose, Seattle, Dallas, Houston, Atlanta và New York City. Họ hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người cùng họ tham gia vào chiến dịch “trả ơn” này ngày 30 tháng 4 với mục đích tưởng nhớ ngày và đánh dấu sự trợ giúp của người Mỹ gốc Việt đến các nhân viên y tế để chống lại COVID-19.



Liên hệ: Ted Nguyen, 949-637-6836 hoặc Tam Nguyen, 714-390-9312.