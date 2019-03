Nan Đề Môi Trường

Trần KhảiMôi trường ô nhiễm là chuyện tràn lan khắp nơi tại Việt Nam... hại sức khỏe toàn dân...Báo An Toàn Giao Thông kể: Vào khoảng 8h ngày 14/3, hàng chục hộ dân phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) đã bê những tảng đá lớn chặn QL48E không cho phương tiện qua lại do bức xúc cảnh ô nhiễm. Theo ghi nhận mặt đường đầy rẫy ổ gà, ổ voi, bụi mù mịt, bám trắng xóa trên nhà dân và cây xanh của khu dân cư thuộc khối 9 và 10, phường Quỳnh Xuân.Chị Nguyễn Thi H. (trú phường Quỳnh Xuân) bức xúc: Hơn chục năm nay, chúng tôi phải sống trong cảnh ngập bụi ngày nắng và lầy lội ngày mưa. Ăn cơm cũng phải chui vào phòng kín, sống trong nhà mà phải đeo khẩu trang. Đường xấu nên va chạm, trượt ngã xảy ra thường xuyên.Báo Lao Động kể: Cứ tối đến, người dân cả xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, Hải Dương) phải cửa đóng then cài để tránh mùi hôi thối nồng nặc theo hướng gió từ nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà).Vài năm nay, theo xác nhận của trạm Y tế xã Cổ Dũng, cả xã luôn có trên dưới 30 trường hợp người dân bị mắc bệnh ung thư.Người dân nghi ngờ nhà máy xử lý rác thải là tác nhân chính gây ung thư nhưng đến nay, các cơ quan quản lý tỉnh Hải Dương vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cho việc này.Đóng kín cửa vẫn không hết mùi hôi thốiNhà máy nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng nằm ở xã Việt Hồng, cuối huyện Thanh Hà nhưng người dân xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành lãnh đủ.Báo Môi Trường & Đô Thị kể: Nhiều năm gần đây, người dân huyện Lâm Thao nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng về trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh (thuộc Cụm công nghiệp Hợp Hải, xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) liên tục xả nước thải, bột bã bê tông chưa qua xử lý ra môi trường.Được biết, cuối năm 2018, Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri tại huyện Lâm Thao, cử tri xã Hợp Hải đã đề nghị tỉnh Phú Thọ và huyện Lâm Thao sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở xung quanh CCN Hợp Hải.Tuy nhiên, những kiến nghị về ô nhiễm môi trường của người dân không được các cơ quan chức năng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ xử lý giải quyết. Trái lại, trạm trộn bê tông Đức Anh vẫn ngang nhiên xả thải “đầu độc” môi trường trong thời gian dài.Báo Hà Nội Mới kể: Ô nhiễm, bồi lắng, lòng dẫn bị thu hẹp… là thực trạng nhiều năm nay của sông Đáy, đoạn chảy qua thành phố Hà Nội. Để phòng, chống hạn hán, úng ngập, việc nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy đang là vấn đề cấp thiết.Hơn 60 năm sinh sống ven sông nhưng chưa bao giờ ông Đỗ Văn Hiệp, ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông), lại chứng kiến mực nước sông Đáy, đoạn chảy qua cầu Mai Lĩnh cạn kiệt như những ngày này. Mặt nước còn sót lại đen kịt, bốc mùi hôi thối. “Trước đây, nhiều hộ dân ở Đồng Mai có cuộc sống ổn định nhờ nghề đánh cá trên sông Đáy. Thế nhưng, do nước sông cạn kiệt, ô nhiễm nên nghề đánh cá ở đây cũng đã mai một từ hơn 10 năm nay”, ông Đỗ Văn Hiệp cho biết.Báo Thiếu Niên kể: Mỗi năm con người thải 8 tấn nhựa xuống biển, đe dọa sức khỏe toàn nhân loại.Ô nhiễm nhựa đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo điều này trong một báo cáo mang tính bước ngoặt về môi trường.Một báo cáo đã đánh giá những rủi ro tác động trực tiếp đến cuộc sống con người của đến từ các chất gây ô nhiễm môi trường đang ngày càng tăng lên qua quá trình tăng lên dân số thế giới.Tám triệu tấn nhựa đã đổ xuống biển từ đất liền hàng năm là con số dấy lên mối nguy hại đòi hỏi cần phải có hành động khẩn cấp được thực hiện - nhưng tới hiện tại vẫn chưa có một thỏa thuận quốc tế nào ngăn chặn chuỗi những sai lầm này.Báo Pháp Luật Plus kể chuyện Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy): Chợ tự phát "mọc" trên phố Trần Quốc Vượng, ô nhiễm "bủa vây" khu dân cư.Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lộn xộn về giao thông… đang là thực trạng ở chợ tạm trên phố Trần Quốc Vượng (Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội).Mỗi sáng, các loại nông sản như: Rau quả, gà vịt, ngan ngỗng được bày tràn chiếm toàn bộ vỉa hè.Người mua, kẻ bán tấp nập, tiếng mặc cả, tiếng chửi tục ầm ĩ... Theo quan sát của phóng viên, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán tùy tiện nên môi trường ở khu vực này rất ô nhiễm, rác thải chỉ được dọn dẹp qua loa không được xử lý cẩn thận.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: Theo một nghiên cứu của tổ chức thống kê của EU vào năm ngoái, trong số 345 triệu tấn hóa chất được tiêu thụ ở Liên minh châu Âu, 62% số đó gây nguy hiểm cho sức khỏe.“Một lượng lớn hóa chất độc hại và chất ô nhiễm tiếp tục rò rỉ ra môi trường làm ô nhiễm chuỗi thức ăn và tích tụ trong cơ thể chúng ta, nơi chúng gây thiệt hại nghiêm trọng”, ông Joyce Msuya, người đứng đầu Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc viết.“Hãy xem xét việc mở rộng thị trường và sự gia tăng ô nhiễm, chúng ta không thể tiếp tục đánh cược sức khỏe của chính chúng ta” - ông Joyce Msuya nhấn mạnh.Báo Thiên Nhiên kể về Con số giật mình:* Từ năm 1950-2015, nhân loại đã thải ra khoảng 6,9 tỷ tấn nhựa, nhưng chỉ có 9% trong số này được tái chế.* Từ tháng 1 đến tháng 11-2018, Malaysia đã nhập khẩu khoảng 200 triệu tấn nhựa phế liệu từ Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (theo số liệu của Resource Recycling).* 30.000 container chứa đầy rác thải nhựa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng của Thái Lan vào thời điểm tháng 6-2018 do trục trặc về giấy phép nhập khẩu. Con số này ở Việt Nam là 9.000 container, theo Resource Rec Waste.Báo Xây Dựng kể: Cửa ngõ thủ đô trở thành 'con đường đau khổ' vì ùn tắc triền miên.Mặt bằng chậm giải phóng khiến tình trạng ùn tắc diễn ra hàng ngày trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Người dân và tài xế khổ sở vì khói bụi, ô nhiễm.Đường Phạm Văn Đồng đoạn nối lên cầu Thăng Long nằm trong dự án mở rộng đường vành đai 3 dưới thấp do Hà Nội đầu tư xây dựng. Sau gần 3 năm kể từ ngày khởi công, đoạn đường Phạm Văn Đồng được ví như "con đường đau khổ" vì ô nhiễm, khói bụi và ùn tắc.