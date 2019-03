Mời Tham Dự Chiều Nhạc Kỷ Niệm 7 Năm Hương Thiền

(Xem: 142)

Tử vong do say rượu lái xe hiện nay tính trung bình chỉ bằng một nửa số tử vong những năm đầu thập niên 80, dù cho số đó có tăng trong vài năm gần đây. Mức giảm lâu dài này là do nhận thức của cộng đồng cộng với việc tuân thủ luật cài dây an toàn và việc thiết lập luật ngưỡng nồng độ rượu 0.08% (năm 2000 trên toàn quốc)- thấp hơn nhiều so với mức 0.15% thường được dùng trước đó.