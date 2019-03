Quận Cam: Ra mắt sách ‘Một Vai Chân Dung Trong Sử Việt’ của Cố Nhà Văn Nguyễn Đức Lập

Trong buổi ra mắt sách.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam, một buổi ra mắt tác phẩm “Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt” của cố nhà văn Nguyễn Đức Lập đã được Nhà Thơ Trạch Gầm là Bào Huynh của cố Nhà văn Nguyễn Đức Lập, Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2019.Tham dự buổi ra mắt sách ngoài một số thân hữu, chiến hữu, các anh chị em thiện nguyện trong Thư Viện Việt Nam, Biệt Đội Văn Nghệ, còn có BS. Võ Trọng Di và phu nhân, Nhà báo Du Miên và phu nhân là 2 trong số 5 người đứng ra thành lập Thư Viện Việt Nam, trong đó có Cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Cố Nhà văn Nguyễn Đức Lập, và GS. Trần Lam Giang.Điều hợp chương trình ông Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do Biệt Đội Văn Nghệ thực hiện.Tiếp theo Nhà Báo Du Miên lên ngỏ lời chào và cảm ơn tất cả mọi người tham dự. Trong dịp nầy ông cho biết, “Ông Nguyễn Đức Lập không chỉ là nhà văn, ông cũng là một luật sư và ông viết không ngừng nghỉ, tổng cộng có đến 42 tác phẩm nhưng bây giờ anh em cố gắng thu thập lại cũng không thể có đủ số sách đó, và một trong 42 tác phẩm, hôm nay ra mắt và biếu tặng người tham dự là cuốn Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt.” Ông tiếp: “Viết sử thì nhiều người đã viết nhưng có nhiều nhân vật hay nhiều sự kiện lịch sử bị bỏ quên không được nhắc đến. Thí dụ như bên phía Cao Đài có cả thảy 21 đơn vị quân đội, hoặc ai là người tài trợ tài chánh cho cụ Phan Bội Châu thành lập phong trào Đông Du chống Pháp xâm lược cũng không thấy ai ghi chép…”Sau đó nhà thơ Trạch Gầm, là bào huynh của cố nhà văn Nguyễn Đức Lập, lên có đôi lời nói về người em.Ông Trạch Gầm cho biết, “Trong gia đình tôi, Nguyễn Đức Lập là con mọt sách. Lập đọc rất nhiều sách và được trời phú cho có trí nhớ phi thường, và trong những tác phẩm Nguyễn Đức Lập viết thì cuốn “Hương Giáo Đề Thơ” được coi là tác phẩm lớn nhất, được nhiều người đọc nhất, còn những tác phẩm sau này so với Hương Giáo Đề Thơ chỉ là thứ yếu.”Trong dịp nầy, Nhà thơ Trạch Gầm cám ơn qúy thân hữu đến tham dự, cám ơn anh Nguyễn Văn Phúc người có công tìm tài liệu, đánh máy để ấn loát và phát hành tác phẩm Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt.Tiếp theo, Đốc Sự Bùi Đắc Danh, Quản Thủ Thư Viện, lên nói về tác phẩm “Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt.”Đốc Sự Bùi Đắc Danh cho biết: “Anh Lập là người có tinh thần yêu mến quê hương dân tộc, tinh thần yêu nước thật sự, do đó, anh bỏ rất nhiều công sức tìm tòi, lục lọi trong các thư viện và ngoài dân gian để ghi chép lại những nhân vật lịch sử, nhất là những danh nhân bị bỏ quên, nên cuốn Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt được xem như tiếp nối cho cuốn Danh Nhân Việt Nam đã xuất bản trước đây, trong đó nhiều nhân vật nhất là giới nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong sử Việt.”Được biết tác phẩm Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt đã được Anh Nguyễn Văn Phúc, một người phụ trách đánh máy và tìm tài liệu cho cuốn sách đã cho biết, Nguyễn Đức Lập, “Anh là một con người có nhân cách, có lòng yêu mến quê hương đất nước, nên sau ba năm anh qua đời, anh em chúng tôi, mỗi người một tay gom góp tài liệu, rồi người đánh máy, người layout cho cuốn sách được ra mắt. Chúng tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, anh Nguyễn Đức Lập rất vui khi nhìn thấy những công trình của anh được anh em không bỏ quên khi đọc lại mấy câu ngắn trăn trối trước khi anh nhắm mắt xuôi tay, Chân thành cám ơn các bằng hữu của Nguyễn Đức Lập đã yểm trợ tài chánh để quyển sách được thành hình mà chúng tôi in nơi trang đầu cuốn sách.”Chương trình buổi ra mắt sách có phần trình diễn văn nghệ do Biệt Đội Văn Nghệ thực hiện, đặc biệt có Ca Sĩ Yên Ly hát những bản nhạc phổ từ thơ của Nhà Thơ Trạch Gầm.Tác phẩm Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt có 19 câu chuyện về: Đặng Tất; Đặng Dung; Chuyện Bà Triệu; Chuyện Đức Bà Cố Quản; Đào Duy Từ, Kẻ Chăn Trâu Anh Hùng; Kiếm Phượng Huy; Lan Kiếm; Lê Chiêu Thống; Ngàn Dặm Cứu Chồng; Nguyễn Hữu Chỉnh; Những Vị Thầy Thiên Cổ; Phố Cát-Đại Đồng; Tráng Sĩ; Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; Vài Giai Thoại Về Cụ Phan Thanh Giản; Việt Tộc Thánh Vương Trần Quốc Tuấn; Vụ Án Đốn Sơn; Anh Hùng Ẩm Hận; Vụ Án Lê Chi Viên; Vụ Án 100 Lượng Vàng; và Vụ Án Năm Canh Tý.Độc giả yêu mến Nguyễn Đức Lập, muốn tìm hiểu lịch sử qua tác phẩm Một Vài Chân Dung Trong Sử Việt, xin liên lạc nhà thơ Trạch Gầm điện thoại số: (714) 224-8406 hoặc tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, Garden Grove, CA 92843. Điện thoại (714) 398-3033.