Thượng Viện OK Dự Luật Cấm TT Cấp/Bỏ Khai Thông An Ninh

WASHINGTON - Tiếp theo các tố giác lạm quyền của TT, cụ thể trong thủ tục cấp quy chế khai thông an ninh cho vợ chồng Ivankla Trump, các nghị sĩ của 2 đảng đồng thuận với đề luật Security Clearance Determinations Act để bảo đảm tiến trình này được thực hành công bằng, trong sáng, khách quan và có trách nhiệm.Với trường hợp Ivanka Trump và Jared Kushner, báo New York Times tiết lộ: TT Trump ra lệnh cho chánh văn phòng John Kelly cấp, là trái ý ông Kelly, và ông này đã lập biên bản như là tài liệu lưu trữ.Đề luật của Thượng Viện do nghị sĩ CH Susan Collins và nghị sĩ DC Mark Warner bảo trợ cũng ngăn cấm TT thu hồi khai thông an ninh có ý nghĩa trả đũa chính trị hay vì chính kiến cá nhân của người liên quan, theo tường thuật của NBC.Hồi Tháng 8-2018, TT Trump loan báo thu hồi khai thông an ninh cựu giám đốc CIA John Brennan, là sĩ quan CIA chuyên nghiệp trước khi tham chính với nội các Obama – ông này cũng là cộng tác viên của NBC và là tiếng nói thường xuyên phê bình ông Trump.Nghị sĩ Warner tuyên bố “Công dân phải có thể tin cậy quy chế khai thông an ninh được xử dụng chỉ vì mục đich bảo vệ thông tin tối mật của quốc gia, không là công cụ trừng phạt đối thủ hay để thưởng công người thân”.Liên quan đến TT Trump, một bản tin khác cho hay Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cho biết việc không công bố hồ sơ thuế là quyền riêng tư của TT. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Bộ trưởng ngân khố Steve Mnuchin sẽ bảo vệ TT Trump chống lại đòi hỏi hồ sơ thuế theo yêu cầu của Lập Pháp.Bộ trưởng Mnuchin nói: sẽ bảo vệ quyền riêng tư của TT về mặt này cũng như với mọi người thọ thuế.Ứng viên TT Donald Trump bỏ truyền thống tự nguyện công bố tờ khai thuế từ nhiều thập niên, với lý do: Sở Thuế đang kiểm toán.Ông Mnuchin thông báo: đã tham khảo các luật gia về yêu cầu của Lập Pháp.