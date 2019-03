Microsoft Sẽ Đưa Mirror Màn Hình Smartphone Android Vô Windows 10

Khoảng giữa tháng 03/2019, Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm tính năng mirror màn hình điện thoại Android lên máy tính Windows 10 thông qua ứng dụng “Your Phone” trong máy tính của người dùng. Tính năng mới sẽ cho phép người dùng mở các ứng dụng Android và tương tác với chúng trực tiếp.Kết nối giữa điện thoại Android với máy tính là Bluetooth Low Energy Peripheral (LEP), vừa không dây vừa tiết kiệm pin, nhưng nếu PC của người dùng chỉ có Bluetooth cũng không sao. Microsoft đang yêu cầu các máy Windows 10 mới phải hỗ trợ Bluetooth LEP, có lẽ là để phục vụ cho Your Phone. Hiện chưa có nhiều máy tính được hỗ trợ, trước mắt mới có Surface Go được phép kiểm tra tính năng mirror. Các dòng điện thoại được test cũng bị giới hạn là Galaxy S8, S8 Plus, S9, S9 Plus. Hãng cho biết trong thời gian tới sẽ mở rộng danh sách thiết bị.Mirror màn hình là một cách khá hay để mang trải nghiệm Android lên PC, nhiều hãng như Dell cũng từng làm công cụ tương tự. Người dùng macOS cũng có thể kết nối iPhone với máy tính để mirror màn hình, nhưng sẽ không thể tương tác với nó như cách mà Microsoft đang làm với Windows 10 và Android.Nguoivietphone.com.