ĐẠI THỪA DIỆU PHÁP LIÊN HOA VỚI THÍCH TÂM THIỆN

Hầu như hằng năm Hội Phật Học Đuốc Tuệ đều cung thỉnh Thượng Tọa Tâm Thiện về vùng nam California giảng pháp. Vì thế vào chiều chủ nhật ngày 17 tháng 3, 2019 thính chúng sẽ có duyên lành chào đón Thích Tâm Thiện tại trung tâm Sangha, ở thành phố biển Huntington Beach. Hình ảnh và tên tuổi thầy Tâm Thiện hoàn toàn quá quen thuộc ở vùng nam Cali, bởi vì thầy Tâm Thiện là giảng sư đầu tiên cho Hội Phật Học Đuốc Tuệ, và cũng là một giảng sư gắn bó sâu xa và bền chặt nhất với đạo tràng Đuốc Tuệ. Gần hai thập niên trôi qua các phật tử ở vùng Bolsa không hề quên những năm đầu tiên Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức giảng pháp ở hội trường to rộng trong trường trung học Mc Garvin, nằm ngay góc đường Hazard và Ward. Tại địa điểm nầy, như tiếng gầm của Sư Tử hống, thầy Tâm Thiện đứng uy nghi trên bục giảng thuyết pháp, phải khiến hơn 500 thính chúng tỉnh lặng lắng nghe với tâm ngưỡng mộ và thán phục. Và cũng như một nhà giáo dục, bài giảng pháp của tiến sĩ học Thích Tâm Thiện thường có dàn bài, nội dung và kết luận đầy đủ, khiến bài giảng rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhiều bài pháp nổi tiếng của thầy đã được nhắc nhở và lưu truyền, như Giáo Lý Ngũ Uẩn, Thập Nhị Nhân Duyên, Trí Tuệ Bát Nhã..v..v.. nhưng đáng kể nhất là bài giảng pháp về Cận Tử Nghiệp đã được phật tử khắp nơi tán thưởng rất nhiều. Ngoài ra dưới bút hiệu Khải Thiên, Thầy Tâm Thiện đã sáng tác rất nhiều tác phẩm bằng song ngữ Anh- Việt, như là Hài Nhi Tóc Bạc, Tâm Lý Học Phật Giáo, Hành Trình Tâm Linh, Cẩm Nang Của Người Phật Tử..v..v..

Trong quyển "Hành Trình Tâm Linh", quả là chí lý khi nghe tác giả Khải Thiên nói rằng:"Điều quan trọng cần lưu ý rằng, mặc dù bạn có tuổi, nhưng tâm hồn bạn không có tuổi" (It is important to note that, although you age, your mind doesn't).

Xen kẻ trong những bài pháp thoại, thầy Tâm Thiện thỉnh thoảng trích thơ của thi sĩ Bùi Giáng hoặc kể một vài câu chuyện vui, dí dỏm, khiến buổi giảng pháp thêm phần linh động với nhiều tiếng cười và tiếng vỗ tay dòn dã. Chẳng hạn như câu chuyện về một anh chàng thư sinh biếng nhác, thích xổ nho và chuyên đi ăn quỵt trong làng xã. Chẳng là hằng năm các vị hương chức, bô lão trong làng có tục lệ tổ chức tiệc giỗ cúng vái với mục đích cảm tạ thần linh đã mang đến mưa thuận gió hòa, ruộng đồng xanh tươi khiến dân làng được cơm no, áo ấm. Năm đó dù không được mời tới dự tiệc, chàng ta vẫn khăn đống áo dài thản nhiên bước vào bàn tiệc. Bị chặn lại, anh ta mỉm cười và bắt đầu xổ nho:

ĐÁO ĐÁO BẤT TỌA (tôi đến đây nhưng không ngồi vào bàn tiệc). Tuy nói không ngồi vào bàn tiệc, anh ta vẫn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Bị vặn hỏi tại sao nói chỉ đến đây chứ không ngồi vào bàn ăn, anh ta lại xổ nho:

TỌA TỌA BẤT THỰC (ngồi nhưng không ăn)

Nói rằng không ăn nhưng anh ta an nhiên tự tại dùng đủa gắp thức ăn như mọi người. Bị xoi mói, mai mỉa, anh ta tiếp tục xổ nho:

THỰC THIỂU BẤT THỰC ĐA (Ăn chút ít thôi, chứ không ăn nhiều đâu)

Tuy nói ăn ít, nhưng anh ta ăn quá nhiều. Lại bị trách cứ sao ăn hết phần ăn của người khác, anh ta cười mỉm chi:

THỰC ĐA BẤT THỦ PHẦN (ăn nhiều nhưng không lấy thức ăn mang về).

Tiệc gần tàn, anh ta đứng dậy, ung dung và thoải mái lấy phần ăn mang về nhà. Bị ngăn trở, anh ta cười to một cách sảng khoái và xổ nho:

THỦ PHẦN LAI NIÊN BẤT ĐÁO ( lấy phần ăn, nhưng sang năm sẽ không đến nữa)

Nhưng mà năm sau dân trong làng vẫn thấy anh ta xuất hiện tại bàn tiệc. Anh chàng thư sinh dài lưng tốn vải ăn no lại nằm cười xòa, tiếp tục xổ chùm nho như hồi năm rồi:

ĐÁO ĐÁO BẤT TỌA

TỌA TỌA BẤT THỰC

THỰC THIỂU BẤT THỰC ĐA

THỰC ĐA BẤT THỦ PHẦN

THỦ PHẦN LAI NIÊN BẤT ĐÁO

Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói ngắn gọn là kinh Pháp Hoa, là bộ kinh thuộc đại thừa, gồm có 28 phẩm, mà mỗi phẩm chứa tàng nhiều triết lý thâm sâu, bí hiểm. Vì thế đây là duyên lành rất lớn cho hàng phật tử đến lắng nghe Thượng Tọa Tâm Thiện với kiến thức uyên bác về giáo lý Phật đà giảng giải, hầu có thể tiếp thu được phần nào về Khai Thị Ngộ Nhập trong Triết Lý Kinh Pháp Hoa.

Dưới đây là thông báo Pháp Hội Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa do Thượng Tọa Tâm Thiện hướng dẫn:

ĐỀ TÀI:

Giới Thiệu Triết Lý Kinh Pháp Hoa

ĐỊA ĐIỂM:

Trung Tâm Sangha

7641 Talbert Ave,

Huntington Beach, CA 92648

THỜI GIAN:

Chủ nhật ngày 17 tháng 3, 2019

From 2.00 pm to 6.00 pm

LIÊN LẠC:

714-454-6286

714-425-3938

Ngày 13-3-2019

