Sinh Viên Mỹ Gốc Á Học Hỏi Cách Tránh Bài Bạc Không Lành Mạnh

Katherine Kam (Kaiser Health News)Không rõ vì sao sinh viên đại học Mỹ gốc Á lại mê bài bạc hơn những sinh viên khác cùng trang lứa. Một tổ chức vô vị lợi vùng vịnh San Francisco giúp sinh viên trang bị kiến thức để không bị cuốn hút vào trò chơi bài bạc không lành mạnh này.Các sinh viên lắng nghe chăm chú khi ông Ryan Wong giải thích cách các sòng bạc giữ khách hàng để theo đuổi giải độc đắc rất khó nắm bắt.Cách bố trí như mê hồn trận của sòng bạc bắt buộc khách phải đi ngang qua những bàn đánh bài và máy kéo, phòng vệ sinh và cửa ra luôn được che giấu khéo léo.Sòng bài dụ khách bằng rượu uống miễn phí để khách cởi mở những ức chế trong lòng họ. Cũng không thể tìm thấy đồng hồ treo tường trong sòng bài.Ông Wong đang thực tập tại cơ quan vô vị lợi NICOS - Liên Minh Y Tế Trung Hoa, một tổ chức y tế và dịch vụ xã hội tại San Francisco.“Bạn sẽ quên hết thời gian,” Wong, 23 tuổi, nói với sinh viên của một lớp học tại trường Cao đẳng Thành phố San Francisco. "Bạn càng đánh bạc, càng thích sòng bạc."Nhân viên và thực tập viên của NICOS tham quan các lớp học người Mỹ gốc Á quanh Vùng Vịnh San Francisco để nói chuyện với sinh viên về bài bạc vì các nghiên cứu cho thấy sinh viên đại học Mỹ gốc Á chiếm tỷ lệ có vấn đề cờ bạc cao hơn các sinh viên khác. NICOS hy vọng sẽ giảm thiểu nguy cơ mê bài bạc của họ.Không phải sinh viên Mỹ gốc Á đánh bạc nhiều hơn những sinh viên khác, nhưng vì họ có nhiều khả năng ham mê bài bạc không lành mạnh hơn các sinh viên da trắng, da đen, hay Mỹ (gốc) La Tinh, theo một nghiên cứu năm 2016 của tờ Journal of Gambling Studies. Cuộc nghiên cứu đã tìm thấy 8 % sinh viên Mỹ gốc Á tại một đại học công lập lớn ở Texas hội đủ triệu chứng đánh bạc bệnh lý, so với 5 % sinh viên da trắng và 4 % sinh viên da đen và Mỹ (gốc) La Tinh.Những vấn đề của bài bạc không lành mạnh bao gồm nói dối về thua bạc, mặc cảm tội lỗi vì cờ bạc, và dẫn đến hậu quả bỏ học hay bỏ làm.Khi vấn đề cờ bạc trở nên tồi tệ hơn trong nghiện ngập, còn được gọi là cờ bạc không lành mạnh, bệnh hoạn hoặc máu mê, thì họ lại càng không kềm chế được thói quen xấu đó. Và nếu phải dừng lại, họ bị triệu chứng của người cai nghiện, như bồn chồn nóng nảy hoặc dễ gắt gỏng. Họ đánh bạc tăng số tiền để duy trì sự phấn khích ngày càng tăng.Tại sao sinh viên Mỹ gốc Á có tỷ lệ cao hơn về những vấn đề liên quan đến cờ bạc thì lý do không hoàn toàn rõ ràng, theo ông Nolan Zane, giáo sư tâm lý học và nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học California-Davis.Ông nghĩ yếu tố văn hóa, xã hội và tâm lý đóng vai trò quan trọng. Ông ghi nhận trong nhiều văn hóa Á Châu, “tư tưởng may mắn và số hên tràn ngập trong những phong tục tập quán và nghi lễ.”Trong những cuộc hội họp gia đình hay xã hội, nhiều người Mỹ gốc Á trưởng thành đặt cược tiền trong những trò chơi cần tài nghệ và may rủi, như mạt chược. Thường thường họ cũng dạy con em chơi. Cho trẻ tiếp cận với cờ bạc ở tuổi non nớt có xu hướng xem bài bạc là chuyện bình thường.“Nhìn qua các nền văn hóa, mỗi khi có một hành vi được chấp nhận nhiều hơn, thì người ta có nhiều khả năng phát triển các vấn đề với hành vi đó”, ông Zane nói.Nghiên cứu của Zane cho thấy sự bốc đồng không phải là yếu tố trong vấn đề cờ bạc của sinh viên Mỹ gốc Á như với sinh viên da trắng. Thật ra họ đánh bài để đối phó với những tình cảm tiêu cực, chẳng hạn như lo lắng, tủi hổ, cô đơn hay cảm giác bị chơi vơi trong nếp sống đại học hoặc trong xã hội giòng chính.Các khoa nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại các trường đại học vùng vịnh lần đầu tiên tiếp cận với NICOS cách đây hơn một thập niên về việc giáo dục sinh viên. Giám đốc chương trình Michael Liao nói. “Các thầy để ý thấy cờ bạc đã ảnh hưởng đến sinh viên của mình, hoặc trực tiếp hoặc qua một người mà họ biết ví dụ như một thành viên trong gia đình.”Liao có kinh nghiệm bản thân. Cha kế của ông toan tự tử sau khi nợ nần chồng chất vì đánh bạc và mất hết tiền tiết kiệm của gia đình.Một số di dân có việc làm lương thấp bị căng thẳng về tài chánh xem cờ bạc như một tấm vé nhiệm mầu, nhất là khi họ biết tiếng Anh chút ít, ông Liao nói. “Tấm vé số hay chuyến đi Las Vegas sắp tới – đó có thể là lối thoát cho tôi, là một cơ hội để tôi cho các con đi học trường mà chúng muốn học...”Ngay cả những người Mỹ gốc Á trẻ tuổi có học vấn cao cũng bị quyến rũ vì những món tiền trúng lớn. Thử thách đến với sinh viên tốt nghiệp đại học Calvin Zhao bắt đầu ở tuổi 21. Cậu làm phụ tá và thông dịch cho một nhà đầu tư trong một công ty mỹ phẩm. Vị này được biết đến như tay cờ bạc cao, hay “cá voi” trong sòng bài - một khách hàng nướng nhiều ngàn đồng trong một ngày. Zhao đã thường xuyên theo ông chủ của mình vào sòng bài.“Tôi ở trong sòng bài nhiều ngày, có khi suốt nhiều đêm”, Zhao nhớ lại.Khi bắt đầu dùng tiền của chính mình và thua nhiều ngàn đồng, Zhao nhận thức cờ bạc đã trở thành một thói quen có hại đối với cậu: “Bạn thua và bị mất tiền,bạn buồn”. Khi đánh bạc trở thành thói quen ngày càng lớn, Zhao nói cậu trở nên tự cô lập.Cuối cùng Zhao dứt được thói quen tồi tệ này bằng cách dứt khoát nghỉ việc và ra giới hạn cho mình về cờ bạc. Cuộc đụng độ với cờ bạc đưa Zhao, nay là sinh viên tốt nghiệp của Đại Học bang San Franisco, tới nghiên cứu thói cờ bạc không lành mạnh trong giới sinh viên Mỹ gốc Á tại các trường để trình luận án cao học.Nếu sinh viên đến sòng bài, NICOS giúp cho những mẹo sau: Giới hạn tiền tiêu bằng cách để thẻ tín dụng và thẻ rút tiền ở nhà, đặt chuông báo trên điện thoại di động hoặc đồng hồ đeo tay để báo hiệu thời điểm cần dừng lại.Khi sinh viên xin lời khuyên về nỗi lo ngại cờ bạc của họ, Zhao nói đánh bài tự nó không phải là chuyện xấu. Chỉ cần “đừng làm quá mức”, anh nói. Khi bạn bị thua, bạn nên chấp nhận số tiền mình bị mất. Bạn sẽ ổn chỉ với những gì bạn đã bị mất.