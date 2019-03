Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ Đề Nghị: Lập Ủy Ban Xem Xét Triến Trình Phát Triển Dân Cư, Thương Mại

Từ trái, Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ tại tòa soạn Việt Báo.(Photo VB)WESTMINSTER (VB) -- Vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019 tới đây, Thị Trưởng Thành Phố Westmisnter Trí Tạ và Phó Thị Trường Westminster Kimberly Hồ sẽ đệ trình đề nghị thành lập Ủy Ban Xem Xét Tiến Trình Phát Triển Dân Cư và Thương Mại trong cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster tại Tòa Thị Chính Westminster, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, theo Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cho biết trong chuyến viếng thăm tòa soạn Việt Báo, trên đường Moran, thành phố Westminster, vào sáng Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019.Thị Trưởng Trí Tạ cho biết mục đích của việc thành lập Ủy Ban Xem Xét Tiến Trình Phát Triển Dân Cư và Thương Mại là để có một bộ phận chịu trách nhiệm trong việc tìm hiểu, lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến và kinh nghiệm thực tế của người dân và các nhà thầu xây dựng nhà ở và cơ sở kinh doanh để có thể tìm ra cách giúp cho người dân và cơ sở thương mại trong thành phố có được các điều kiện dễ dàng và thông suốt hơn trong việc xây dựng và mở rộng nhà ở.Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ đều cho biết rằng từ bấy lâu nay hai vị đã nghe nhiều người dân phản ảnh về tình trạng khó khăn trong việc xin giấy phép cũng như trong tiến trình xây nhà, xây thêm phòng trong nhà, biến nhà đậu xe thành nhà ở, v.v... Vì thế hai vị dân cử này muốn đệ trình đề nghị này để tạo điều kiện dễ dàng thêm cho người dân.Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cũng cho biết thêm rằng là ngoài việc giúp cư dân, đề nghị này cũng xây dựng kiến thức đầy đủ cho cư dân về tiến trình xây cất nhà ở hay xây thêm phòng ốc trong nhà do các nhà thầu đảm nhận để tránh tình trạng thiếu hiểu biết từ cư dân đưa đến nhầm lẫn và thiệt hại trong quá trình xây cất nhà hay mở thêm phòng ốc trong nhà.Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ nói rằng để giúp cho cư dân có đầy đủ kiến thức về vấn đề xây nhà, thêm phòng và công việc lãnh thầu xây nhà của các công ty xây dựng, đề nghị nói trên sẽ bao gồm việc tổ chức các buổi hội thảo (seminar) để hướng dẫn cho cộng đồng về những vấn đề liên quan đến thủ tục xin phép, luật lệ và những điều kiện liên quan đến các nhà thầu xây dựng nhà cửa. Chẳng hạn, hội thảo sẽ hướng dẫn cư dân về luật ADU của tiểu bang và Quận Cam để có sự hiểu biết chính xác về việc mở thêm phòng trong nhà, hay xây thêm nhà ở phụ cùng trên một lô đất, v.v...Theo tài liệu được cung cấp cho phóng viên Việt Báo bởi Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ trong cuộc gặp mặt này cho thấy đề nghị có chủ đề “Establishment of a Residential and Commercial Development Process Review Subcommittee,” [Thành Lập Ủy Ban Xem Xét Tiến Trình Phát Triển Dân Cư và Thương Mại], đã được gửi cho Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố thông qua City Manager là Eddie Manfro, và đã được xem xét bởi Giám Đốc Tài Chánh Sherry Johnson.Trong phần Thảo Luận của đề nghị này nói rằng ủy ban sẽ thành lập này có nhiệm vụ gặp gỡ và phỏng vấn những người ghi danh tham gia mà gần đây đã có kinh nghiệm về việc xin giấy phép để lắng nghe kinh nghiệm của họ.Được hỏi về vấn đề tiền thuê nhà ngày càng leo thang làm cho rất nhiều cư dân khốn đốn, Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ nói rằng trong suốt 10 năm qua thành phố đã đưa ra nhiều dự án xây dựng chung cư để cho những cư dân có mức thu nhập thấp có thể vừa khả năng chi trả thuê mướn ở. Đặc biệt trong 2 năm qua thành phố Westminster đã xây dựng khoảng 200 đơn vị nhà ở để cho các cư dân nghèo có thể thuê mướn ở, theo lời hai vị khách cho biết. Chương trình xây nhà chung cư vừa túi tiền cho cư dân thuê ở vẫn tiếp tục, theo lời Thị Trưởng và Phó Thị Trưởng cho hay.Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cũng đã thông qua cơ quan truyền thông kính mời cư dân nhín ít thì giờ quý báu đến tham dự buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019 để bày tỏ quan điểm của mình về đề nghị nói trên.Mọi chi tiết về đề nghị trong bản tin này có thể liên lạc cho Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ ở số điện thoại: 714-643-2626.