Mỹ Vùi Hoa Vi, Dập Liễu Mộng TC

Vi AnhTin thông tấn xã Reuters dẫn thông cáo của chính phủ Canada phát đi ngày 1/3/2019: “Hôm nay, các giới chức Bộ Tư pháp Canada cho phép xúc tiến, chính thức khởi sự tiến trình dẫn độ trong vụ án của bà Mạnh Vãn Chu [MVC]”, chiếu hiệp ước dẫn độ song phương giữa Canada và Mỹ. Bà MVC bị Canada bắt do yêu cầu của Mỹ khi Bà MVC có mặt ở Canada. Dẫn độ Bà ấy qua Mỹ để điều tra, xét hỏi, truy tố, xét xử Bà ấy đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran. Bà MVC đã đệ đơn kiện nộp lên Tòa án Tối cao British Columbia hôm 1/3 nhắm vào Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) và chính phủ liên bang do được cho là đã vi phạm các quyền dân sự của Bà. Còn Trung Quốc tuyên bố việc Mỹ yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạnh là "lạm dụng,” và đã bày tỏ "sự phản đối kiên quyết" và "sự bất mãn mạnh mẽ" về quy trình này.Thủ tục dẫn độ Bà MVC có thể kéo dài nhiều tháng do việc Bà có thể chống lệnh dẫn độ và tái thẩm trước toà theo thủ tục tố tụng của hệ thống tư pháp Canada.Nhưng có điều chắc chắn Bà khó nếu không muốn nói không thể làm gì được nữa vì đang trong tinh hình tại ngoại hầu tra, bị qủan thúc di chuyển, theo dõi chặt chẽ bằng người và máy. Kể như Bà Mạnh là nhân vật bất khả khiển dụng của Hoa vi nói riêng và của tình báo TC nói chung. Nếu nói theo tiểu thuyết kiếm hiệp Tàu thì “công chúa” Hoa Vi của TC đã, đang bị luật pháp Canada, Mỹ vùi hoa dập liễu vì dính líu vào hệ thống tình báo khoa học kỹ thuật của TC, thể hiện qua chiến lược “made in China 2025” và viễn thông “5 G” mà TC có ý đồ khống chế không gian mạng.Bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính Huawei và là con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, là tập đoàn viễn thông lớn nhứt TC và đang quyết muốn đứng hàng đầu thế giới về phát minh mới thế hệ 5G. Hoa Vi đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới.Đài VOA của Mỹ ngày 14/02/2019 cho biết rằng Hoa Vi đang bị Hoa Kỳ “tẩy chay” và một số nước ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc Châu cấm cửa. Lý do, nghi Hoa Vi làm gián điệp cho TC. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 11/2 còn khuyến cáo các đồng minh của Hoa Kỳ không nên lắp đặt trên lãnh thổ của mình các thiết bị của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, theo Reuters dẫn lời ông Pompeo nói rằng nếu họ không làm vậy, nó sẽ làm phức tạp mối quan hệ với Mỹ.Nếu Hoa Vi thành công, TC chỉ một cái bấm nút là kích hoạt tất cả trang thiết bị của Hoa Vi mà các nước đã mua và sử dụng sẽ ngưng hoạt động hay hoạt động ngược lại lịnh của các nước như trong chiến tranh tin học vậy. Quân sự, viễn thông, truyền thông, điện nước của các nước xài thiết bị Hoa Vi kể như bó tay. Vì thế từ lâu chánh quyền Mỹ triệt để cấm Bộ Quốc Phòng và cơ quan công quyền Mỹ không mua, không sử dụng thiết bị Hoa Vi.RFA của Mỹ cho biết: “Quan điểm của các đảng chính trị cũng như những nhà nghiên cứu về an ninh ở Canada đều cho rằng việc cấm Hoa Vi là điều nên làm, vì điều đó ảnh hưởng đến an ninh và mối quan hệ sâu sắc giữa Canada và Mỹ. Ngay cả hệ thống phòng thủ chung cho cả Bắc Mỹ gọi là Novak, rất có quan hệ đến vấn đề viễn thông.”Theo đánh giá của luật sư Vũ Đức Khanh, rất chắc chắn rằng Canada sẽ theo chân Úc, châu Âu, Mỹ để cấm Hoa Vi, và một quyết định quan trọng về công ty này sẽ được đưa ra vào giữa tháng ba.Tại Mỹ, từ tháng 8/2018 chính phủ đã ra lệnh cấm các cơ quan chính phủ sử dụng các điện thoại do Hoa Vi sản xuất.Đến tháng 2/2019, Đại học Berkerley tại California đã hủy bỏ một chương trình nghiên cứu do Hoa Vi cung cấp tài chính, mặc dù trường đại học của tiểu bang California này thường bị khó khăn về tài chính.Theo thống kê của một hãng tin tại Trung Đông, cho đến cuối năm 2018 có các quốc gia sau đây đã cấm, hoặc đang tính tới việc cấm Hoa Vi cung cấp thiết bị hạ tầng viễn thông: Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Ý, Đức, Ấn Độ, và Anh.Chắc chắn Hoa Vi sẽ bị các siêu cường Tây Âu, Bắc Mỹ và Bắc Á vùi dập như một phần lớn chiến lược bành trướng của TC trên không gian mạng. Mỹ đánh tận sào huyệt, tim óc của Hoa Vi. Hoa Vi bung ra rầm rộ, nhưng Hoa Vi không có bí quyết tối cần thiết để tự tồn khi bị tấn công. Giống như ZTE của TC, khi Mỹ cấm công ty Mỹ bán chip cho ZTE thì ZTE đóng cửa. Chủ Tịch TC phải cầu cạnh chánh quyền Mỹ, ZTE xin nộp phạt 1 tỷ USD thì chánh quyền Mỹ mới giải toả lịnh cấm, nhưng với một số điều kiện.Hoa Vi phùn xè, tỏ ‘vĩ đại, ưu việt’ nhưng cũng phải mua một số chips, vật liệu bí quyết từ Mỹ mới sản xuất và ăn cắp kiểu được. TT Trump đang xem xét một sắc luật cấm bán trang thiết bị và vật liệu bí quyết cho TC, coi như Hoa Vi sẽ bó tay trong sản xuất. Nếu Hoa Vi bỏ tiền tỷ USD ra, mất năm bảy năm nghiên cứu, phát minh, thì kết quả cũng vô dụng vì lỗi thời do Mỹ đã đi trước.Tội cho VNCS quá lệ thuộc kinh tế chánh trị TC, nên khó thoát vòng khống chế của Hoa Vi làm cho VN thêm suy vi. RFA ngày 15-02-2019 có bản tin “Hoa Vi, mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Việt Nam.” Một số chuyên gia Việt Nam Hải ngoại bày tỏ lo ngại cái hoạ Hoa Vi sẽ gây ra cho VN. Kỹ sư công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu, làm việc tại Úc nói với đài RFA: “Nó có những biểu hiện rất đáng nghi ngờ là cài đặt những con chip để thu gặt những thông tin riêng tư. Vì nó đã liên quan đến an ninh quốc gia như vậy cho nên phải cân nhắc chứ không chỉ tính đơn thuần về kinh tế. Vì thế ở Úc Hoa Vi không được chính phủ Úc cho phép khai triển hệ thống 5G tại Úc nữa.”Thế nhưng VNCS là nơi sử dụng Hoa Vi rất nhiều. Tin từ báo Nhật Nikkei hôm 14/2 công ty Huawei, đã có mặt tại Việt Nam trong 20 năm qua, đang đàm phán với các đối tác ở Việt Nam để thử nghiệm mạng 5G trong năm nay. Trang Zing.vn nói hiện Huawei được cho là cái tên “tiềm năng”. Viettel công ty viễn thông lớn nhứt liên doanh với Quân đội CSVN đã bắt đầu nghiên cứu về 5G từ năm 2015, nhưng không nêu tên đối tác nước ngoài. Ngày 22/1, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định cấp phép khai triển thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho nhà mạng Viettel./.(VA)