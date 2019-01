Mời Tham Dự Diễn Hành Vì Phụ Nữ Tại Santa Ana, Thứ Bảy 19/1/2019

Hình diễn hành 2017.SANTA ANA (VB) -- Bạn là phụ nữ? Xin mời bạn cùng tham dự diễn hành phụ nữ hàng năm để nâng cao nhận thức về nữ quyền và để thể hiện sức mạnh phụ nữ?Bạn không phải phụ nữ? Xin mời chung sức xuống đường trong ngày diễn hành, để chung sức cho một xã hội tốt đẹp hơn, nơi đó phụ nữ không còn bị kỳ thị...Ngày diễn hành của phụ nữ sẽ là:THỨ BẢY 19/1/2019Từ 10:00 AM tới 1:00PMTại phố chính thị trấn Santa Ana, Quận Cam.Xin mời xem chi tiết ở trang web:www.OCWomensMarch.orgCuộc diễn hành thường niên ở Quận Cam này có tên là Orange County Women’s March, là liên minh nhiều cá nhân và tổ chức cùng ra sức thăng tiến vị trí phụ nữ trong xã hội, và góp sức giải quyết các nan đề về phụ nữ.Tổ chức địa phương ở Quận Cam -- Orange County Women’s March -- hoàn toàn độc lập với tổ chức có tên tương cận là Women’s March, Inc., một tổ chức cấp quốc gia.Cuộc diễn hành phụ nữ Quận Cam The Orange County Women’s March nhằm chống lại tất cả những căm thù giận ghét trong mọi hình thức, cũng phản đối các hành vi và ngôn ngữ kỳ thị đối với người Do Thái và người LGBTQIA+ (tính phái thứ ba...), bảo vệ phẩm chất tất cả mọi người, chia sẻ giá trị nhân đạo tới mọi người, và đòi hỏi công lý cho tất cả.Cuộc diễn hành tin tưởng rằng phụ nữ phài liên kết nhau để giúp tất cả các cộng đồng trước giờ cứ bị gạt qua bên lề xã hội.Bạn không cần mua vé tham dự, vì diễn hành mở đón mọi người. Nhưng bạn nên ghi danh trên trang web này để ban tổ chức có thông tin là bao nhiêu người tham dự.Bạn cũng có thể theo dõi trên Facebook hay Instagram để có thông tin cập nhật về diễn hành.Chỗ đậu xe sẽ có hướng dẫn trên trang web tiện dụng cho bạn, nhưng bạn nên đi chung xe tới.Theo chương trình, tất cả chi tiết sẽ tuần tự đăng trên trang web: www.OCWomensMarch.org -- và sẽ cập nhận thông tin cần biết trên trang web này.XIN MANG GIÀY THÍCH NGHI CHO ĐI BỘ.Xin nhắc lại, Ngày diễn hành của phụ nữ sẽ là:THỨ BẢY 19/1/2019Từ 10:00 AM tới 1:00PMTại phố chính thị trấn Santa Ana, Quận Cam.Xin mời xem chi tiết ở trang web:www.OCWomensMarch.org