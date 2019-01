Thành Phố Mỹ Sẽ Biến Đổi Vì Vô Gia Cư, Tiền Thuê Nhà Tăng

Chỉ dấu rắc rối khác trong nền kinh tế được cho là mạnh mẽ là gia tăng số người vô gia cư trong năm 2018. Vẫn còn nhẹ, chỉ 0.3%, theo số liệu mới nhất của HUD. Nhưng đó là đặc biệt rắc rối trong thời gian thất nghiệp thấp và nhiều năm gia tăng tập trung vào vấn đề này tại các thành phố.Vấn đề là tự bản chất đã liên kết với khả năng chi trả, hay không có đủ tiền. Một phân tích mới từ Zillow cho thấy sự gia tăng số người vô gia cư trong tầng lớp không có khả năng chi trả nhiều nhất của những thành phố, gồm Los Angeles, New York, San Francisco, và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Tỉ lệ nhà cho thuê được xem là vừa túi tiền đối với những người có lương thấp đã giảm tới 62% trong vài năm qua, theo Freddie Mac, và 10 thành phố tại Bờ Biển Miền Tây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng người vô gia cư.Nhà ở cho thuê đối với những người Mỹ có thu nhập thấp đã trở nên ngày càng khó hơn để với tới, theo Trung Tâm Liên Kết Nghiên Cứu Nhà Ở của Đại Học Harvard, số nhà vừa túi tiền còn tồn đọng vẫn ở mức không thay đổi kể từ 2015. Cứ mỗi 100 người thuê nhà có lương thấp, thì chỉ 35 nhà là vừa túi tiền và có sẵn, theo Liên Hiệp Nhà Ở Với Thu Nhập Thấp Quốc Gia cho biết. Đó là thiếu hụt 7.2 triệu căn nhà trên toàn quốc. Hơn 2.5 triệu căn nhà có giá cho thuê dưới $800 biến mất từ năm 1990 tới 2016.Không chỉ nhiều thành phố cần nhanh chóng mở rộng nhà ở vừa túi tiền, mà họ cần hành động để bảo vệ điều đã có, theo Liên Hiệp Nhà Ở Với Thu Nhập Thấp Quốc Gia cho biết, gần 500,000 căn nhà đã được xây dựng theo Luật Giảm Thuế Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp sẽ không còn được liên bang bảo vệ để thuên nhà vừa túi tiền vào năm 2030.Việc chuyên chở đang gặp rắc rối. Các hệ thống chuyên chở công cộng lành mạnh là quan trọng để cắt giảm tắt nghẽn và khí thải khí carbon. Nhưng theo TransitCenter có trụ sở tại New York, từ 31 đến 35 khu vực thành phố lớn của Hoa Kỳ, người đi xe buýt và xe lửa đã giảm trong năm qua, tại những thị trường lớn từ Boston tới Chicago tới Los Angeles. Ngay cả những hệ thống di sản như Thành Phố New York và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn cũng đang bị căng thẳng bởi ảnh hưởng của việc bảo trì đình trệ, gia tăng số người sở hữu xe, và tăng xe Uber và Lyft.