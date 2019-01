Bão: Sập Cả Trăm Nhà, Người Chết

Bão số 1 qua xong rồi... Để lại những tan hoang cho nhiều tỉnh Miền Tây.Bản tin VOV kể: Theo báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 1 ở của các địa phương, toàn tỉnh Kiên Giang có 2 căn nhà bị sập, 2 căn bị tốc mái, 65 phương tiện bị sóng đánh chìm, hư hỏng 1 lồng mè nuôi cá bống mú, 2 ao cá nước ngọt. Trong đó chủ yếu ở xã An Sơn thuộc huyện Kiên Hải và Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc. Ước tính thiệt hại về vật chất hơn 2,7 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.Bản tin Zing kể: Giông lốc làm 1 người chết, 6 người bị thương ở Bạc Liêu...Hoàn lưu bão gây mưa lớn và lốc xoáy ở Bạc Liêu khiến 6 người bị thương, 123 căn nhà sập và tốc mái. Khu vực đảo Thổ Châu của tỉnh Kiên Giang có nhiều ghe tàu bị sóng đánh chìm.Chiều 4/1, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu phía bắc của bão số 1 (Pabuk) nên từ tối ngày 3 đến sáng 4/1, tỉnh này có mưa to trên diện rộng.Bản tin VietnamNet ghi thêm chi tie61tkhi Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết...Do ảnh hưởng của bão số 1, các khu vực miền Tây liên tục có mưa gây thiệt nặng nề đã có người chết, bị thương, nhà cửa sập ở nhiều nơi.Lãnh đạo UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn kèm giông lốc đã làm sập và tốc mái 117 căn nhà, ước thiệt hại gần 5 tỷ đồng.Đặc biệt giông lốc làm 6 người bị thương, trong đó 4 người phải nhập viện cấp cứu.Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, lốc xoáy không chỉ làm hàng trăm căn nhà ở huyện Đông Hải bị ảnh hưởng, mà ở một số địa phương khác như: Hòa Bình, thị xã Giá Rai và TP. Bạc Liêu cũng bị ảnh hưởng.Có 1 ngư dân bị gió giật mạnh gây té ngã thiệt mạng khi tàu neo đậu tránh bão. Mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu bị ngập sâu, khiến giao thông hỗn loạn, cuộc sống người dân bị đảo lộn.Theo ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của bão số 1 đã làm chìm 65 phương tiện tàu thuyền nhỏ, xuồng đò đang neo đậu tại bờ; hư hỏng 2 nhà dân… tổng thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng.UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) chiều nay thông tin về việc 14 tàu cá với 89 ngư dân phải sang Thái Lan và Malaysia trú bão.Theo đó, trong hai ngày 3-4/1, UBND thị trấn nhận được tin báo của chủ 14 phương tiện làm nghề khai thác thủy hải sản đang hoạt động trên biển. Nhưng do ảnh hưởng của bão số 1 trên vùng biển Việt Nam và Vịnh Thái Lan diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn không chạy vào đất liền trú bão kịp nên các phương tiện trên chạy sang Thái Lan, Malaysia trú bão. Trong đó 9 phương tiện tránh bão ở Thái Lan; 5 phương tiện trú bão ở Malaysia với tổng cộng có 89 ngư dân.Chủ các phương tiện trên đều có đơn và đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo.Tại TP Cà Mau hôm Thứ Sáu liên tục có mưa to khiến nhiều tuyến đường như: Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Ngọc Sanh ngập rất sâu khiến nhiều xe bị chết máy, giao thông ùn tắc.Hồi 16 giờ ngày 04/01, vị trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 100,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 360km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.