2019: Dệt May Sẽ Gian Nan

Bản tin báo The Leader đưa ra dự báo nhu cầu ngành dệt may gặp khó vào năm 2019. Hiện nay, 90% ngành dệt May Việt Nam là để xuất cảng. Dự báo về năm 2019, Tổng giám đốc Vinatex cho rằng, ngành dệt may sẽ không bừng sáng về cầu khi các dự báo cho thấy nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật, châu Âu tăng trưởng đều thấp hơn. Nhìn lại, có thể gọi năm 2018 là năm tăng trưởng "đột biến" của ngành dệt may VN: con số 5 tỷ USD tăng trưởng kim ngạch xuất cảng của năm 2018 được coi là con số đặc biệt, bằng 100% kim ngạch xuất cảng của 2007.