Apple: Chi Phí Thay Pin Rẻ Làm Suy Giảm Doanh Số iPhone

Khoảng đầu tháng 01/2019, theo thư do CEO Tim Cook gửi đến các nhà đầu tư, Apple dự đoán doanh thu của hãng sẽ sụt giảm khoảng 9 tỷ USD do nhu cầu iPhone yếu, một phần vì ngày càng nhiều người chọn thay pin điện thoại.Năm 2018, Apple thừa nhận đã giảm hiệu năng các iPhone đời cũ để bù đắp lại việc pin bị chai theo thời gian, khi điều này thỉnh thoảng làm thiết bị tự động tắt. Sau đó, hãng đã giảm giá chương trình thay pin, từ 79 USD xuống còn 29 USD như một lời xin lỗi.Việc phí thay pin thấp hơn và tính minh bạch lớn hơn cho thấy, hóa ra nhiều người dùng trong năm 2018 đã chọn thay pin cho thiết bị của mình, thay vì nâng cấp lên các phiên bản mới. Khi pin iPhone ngày càng rẻ hơn và dễ thay hơn, sẽ có ngày càng ít người bán máy cũ đi để mua iPhone mới với mức giá hiện có thể lên tới 1,449 USD.Ngoài ra, khi Apple thừa nhận việc giảm hiệu năng iPhone cũ, người dùng cũng đã biết cách tắt “tính năng” đó đi. Cho đến nay, đã không còn nhiều lời than phiền về các vấn đề chất lượng của iPhone cũ, đối với nhiều người, điều này cũng có nghĩa là, lý do chính để họ nâng cấp iPhone mới cũng không còn.Sau khi Apple đưa ra dự báo về việc doanh thu Q1 2019 sụt giảm 9 tỷ USD so với dự báo ban đầu, cổ phiếu công ty đã sụt giảm gần 10% khi thị trường giao dịch trở lại.Nguoivietphone.com.