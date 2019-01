Đức Giáo Hoàng Giỡn Banh

(Xem: 34)

Bản tin CafeF/Nhịp Sống Kinh Tế ghi rằng trong năm 2018, xuất cảng hạt tiêu VN ước đạt 232 nghìn tấn, trị giá 758 triệu USD, tăng 8,1% về lượng, nhưng giảm 32,2% về trị giá so với năm 2017. Giá xuất cảng bình quân hạt tiêu Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt mức 3.250 USD/tấn, tăng 4,8% so với tháng 11/2018, nhưng giảm 24% so với tháng 12/2017. Năm 2018, giá xuất cảng bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.261 USD/tấn, giảm 37,3% so với năm 2017.