Biển Đông: Đối Thoại?

Trần KhảiCó thể đối thoại được không? Biển Đông đang bị Trung Quốc đòi chủ quyền 90%, nếu đối thoại có nghĩa là nhân nhượng, các quốc gia như Việt Nam và Philippines sẽ mất hẳn các đảo đã mất, sẽ mất hẳn quyền đòi lại sau này... và thậm chí, trong tương lai gần sẽ bị liên tục lấn ép ở Biển Đông, trong khi ngư dân ngày càng bị đẩy vào nơi hung hiểm và cá bị tàu phương Bắc vơ vét vô tội vạ.Hoa Kỳ cứng rắn ở Biển Đông. Cũng may. Trong ngày cuối của năm 2018, bản tin Business Insider ghi rằng Tổng Thống Trump đã ký luật Asia Reassurance Initiative Act (Luật Tái Bảo Đảm Châu Á).Theo luật này, khoảng 1.5 tỷ đôla ngân sách sẽ chi ra để cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ với các đối tác trong khu vực trong 5 năm tới.Nghĩa là, Việt Nam và Philippines đang ở tuyến đầu Biển Đông, sẽ được tài trợ một số công việc? Chưa rõ, nhưng các bản tin ghi cụ thể là Ấn Độ...Luật mới này đặc biệt nói rằng Ấn Độ là đối tác quân sự quan trọng với vai trò duy trì hòa bình và ổn định khu vực.Luật mới cũng chỉ ra hiểm họa của Trung Quốc, kể tội TQ đã “quân sự hóa và xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông cũng như chơi màn áp lực kinh tế.”Trong khi đó, Tạp chí Forbes hôm 2/1/2019 có bài viết của bình luận gia Panos Mourdoukoutas ngay ở nhan đề đã gây nhiều suy nghĩ, “South China Sea: Vietnam Dares What Philippines Didn't” (Biển Đông: VN Dám Làm Chuyện mà Philippines Không Dám).Bài viết dẫn ra bản tin Reuters cho thấy VN thúc đẩy một thỏa ước trong đó ghi rõ rằng nhiều hành vi TQ tại Biển Đông là bất hợp pháp. Như xây đảo nhân tạo, ngăn chận ghe tàu trên các tuyến Biển Đông, trang bị vũ khí tối tân nhiều tiền đồn Biển Đông, và nhận dạng vùng hàng không...Bài viết cũng nhắc rằng VN từng gây sự với TQ khi cấp cho hãng dầu Ấn Độ ONGC Videsh trong tháng 7/2017 được thêm quyền 2 năm khảo sát dầu ở lô 128.Đó là những gì TQ lớn tiếng chống đối.Nhưng TQ cũng ưa màn hù dọa Mỹ.Bản tin từ thông tấn Nga Soputnik ghi rằng: Theo VTCNews dẫn nguồn cho biết Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng La Viện kêu gọi Trung Quốc phải thực hiện kế hoạch mạnh mẽ hơn để tống Mỹ ra khỏi Biển Đông và Biển Nhật Bản, bằng cách đánh chìm hai tàu sân bay của Mỹ, gây thương vong cho khoảng 10.000 người.Tuyên bố này được đưa ra bởi Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng La Viện, người được xếp vào phe "diều hâu" trong quân đội Trung Quốc và thường xuyên có những phát ngôn hiếu chiến trong bài phát biểu về tình trạng quan hệ Mỹ-Trung tại một hội nghị quốc phòng được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 20/12/2018.Nhà bình luận quân sự cấp cao của Trung Quốc cho rằng những tranh chấp về thương mại hiện nay giữa 2 quốc gia không chỉ là những bất đồng về kinh tế, thương mại mà là các vấn đề chiến lược hàng đầu, The Sun cho biết.Theo ông La, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm mới của Bắc Kinh hiện tại đủ khả năng đánh chìm tàu sân bay Mỹ....Trong khi đó, một bản tin từ Châu Âu cho biết đồng minh sẽ có thêm hiện diện... RFI ghi rằng Anh Quốc có thể mở một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á...Bản tin này viết:“Phải chăng Luân Đôn sẽ can dự sâu hơn vào Biển Đông bằng cách xây dựng một căn cứ quân sự Anh Quốc ngay tại vùng Đông Nam Á? Câu hỏi này đã được đặt ra trong những ngày đầu năm 2019 này, sau một bài phỏng vấn mà bộ trưởng Quốc Phòng Anh dành cho tờ báo Anh Sunday Telegraph, số đề ngày 31/12/2018, tiết lộ khả năng Luân Đôn mở thêm căn cứ quân sự mới, rất có thể là ở Đông Nam Á, tại Singapore hoặc Brunei.Các chuyên gia Trung Quốc, được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 01/01/2019 trích dẫn, đã vội lưu ý rằng kế hoạch của Anh có nguy cơ làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng trong khu vực.Trả lời tờ Sunday Telegraph, bộ trưởng Quốc Phòng Anh Gavin Williamson đã phác họa tương lai tốt đẹp của nước Anh thời hậu Brexit, có thể thực sự trở lại vai trò một "tác nhân nặng ký trên thế giới" với việc mở thêm các căn cứ quân sự mới ở nước ngoài, ở vùng Caribê Trung Mỹ, và ở vùng Viễn Đông.Bộ trưởng Anh không nói rõ cụ thể là ở nước nào, nhưng tờ Sunday Telegraph đã nêu tên các địa điểm: Singapore hoặc là Brunei ở vùng Đông Nam Á, và Montserrat hay Guyana ở vùng Caribê.Dẫu sao thì kế hoạch được ông Williamson tiết lộ đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách ngoại giao, quốc phòng của Anh Quốc, sau khi đã đóng cửa các căn cứ quân sự ở Đông Nam Á và Vịnh Ba Tư trong những năm 1960.Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, khi loan báo tin trên, đã cho rằng nếu Anh Quốc thành lập một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, điều đó có nhiều khả năng sẽ phủ bóng đen lên quan hệ Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia đã đồng ý cho Anh Quốc mở căn cứ trên lãnh thổ của mình.”Có vẻ như không phải riêng Hải quân Anh quốc...Bản tin này nhắc rằng “...nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải bị Trung Quốc đe dọa, Hoa Kỳ còn vận động đồng minh cùng góp sức. Ngoài Nhật Bản, Úc, hai nước trong vùng, Anh, Pháp, thậm chí Canada cũng đang ngày càng đóng vai trò năng động hơn ở Biển Đông.”Trong khi đó, bản tin VOA ghi chuyện TQ giả vờ bàn chuyện khoa học môi sinh... làm như muốn cứu môi trường biển.Bản tin VOA kể Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục hệ sinh thái của các rạn san hô ở Biển Đông đang tranh chấp, bộ tài nguyên cho biết, giữa những lo ngại các hoạt động cải tạo bồi đắp của nước này đã hủy hoại môi trường.Các cơ sở bảo vệ và khôi phục san hô đã được dựng lên trên các bãi Đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn, ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất mà Trung Quốc chiếm giữ trong quần đảo Trường Sa, và hoạt động khôi phục đã bắt đầu vào đầu năm mới, bộ cho biết, theo báo South China Morning Post.Hôm thứ Ba, website của bộ thông báo tiến hành các cuộc khảo sát để xác định thêm các khu vực nơi san hô sẽ được bảo vệ và khôi phục sử dụng phương pháp “khôi phục tự nhiên” để giúp các rạn san hô tự hồi phục, được bổ trợ bằng các phương pháp nhân tạo, và các kĩ thuật được phát triển đặc biệt cho Trường Sa.Trong khi đó, Tập Cận Bình hù dọa. Bản tin NHK ghi lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại ý định thống nhất Trung Quốc và Đài Loan. Ông ngụ ý rằng Bắc Kinh không loại trừ phương án sử dụng vũ lực đối với hành động can thiệp từ bên ngoài cũng như động thái đòi độc lập của Đài Loan.Hôm thứ Tư, ông Tập phát biểu tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 40 năm Trung Quốc phát đi "Thông điệp gửi những người yêu nước ở Đài Loan" vào đúng ngày 1/1/1979.Thông điệp là văn kiện kêu gọi Đài Loan thống nhất với Trung Quốc lục địa bằng con đường hòa bình.Ông Tập nói, căn cứ lịch sử và pháp lý cho thấy Đài Loan là một phần của Trung Quốc và cả hai bên bờ Eo biển Đài Loan đều thuộc một nước Trung Quốc. Ông nói thực tế này không thể bị thay đổi "bởi bất cứ cá nhân hay thế lực nào".Ông Tập đề xuất đối thoại với các đảng chính trị và các nhóm khác ở Đài Loan, dựa trên nguyên tắc "Một Trung Quốc".Tuy nhiên, Tổng Thống Thái Anh Văn trong bài diễn văn đầu năm, vào ngày 1/1/2019, nói rằng phải có tự do dân chủ trước:“Tôi kêu gọi Trung Quốc cần phải coi trọng sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là sự thật, cần phải tôn trọng 23 triệu dân kiên trì đối với tự do dân chủ, cần phải dùng cách hòa bình để xử lý sự khác biệt giữa hai bên, cũng cần phải có cơ quan được sự ủy thác của chính phủ đôi bên ngồi lại đàm phán với nhau....”Nghĩa là, Bắc Kinh chưa có tự do dân chủ, thì chớ hòng thống nhất với Đài Bắc.