Luật Mới Năm 2019 Tại California

Kết thúc khóa họp Nghị Viện (Legislative Session) năm 2018, Thống Đốc Tiểu Bang Jerry Brown đã ký chuẩn thuận 1,016 dự luật trong số 1,217 dự luật được Nghị Hội được thông qua. Đa số các điều luật này có hiệu lực bắt đầu từ ngày đầu năm 2019. Qua truyền thống này, mỗi ngày đầu năm, hàng loạt các điều luật mới bắt đầu được áp dụng. Các thay đổi này có khi không ảnh hưởng gì đến ai, nhưng cũng có khi ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sau đây là một số các điều luật có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nhiều người tại California bắt đầu từ ngày đầu năm 2019.

Dưới đây chỉ là tóm tắc của một số các điều luật tiêu biểu. Quí vị muốn tìm hiểu thêm xin vào trang nhà của Nghị Hội Tiểu Bang California (California Legislature), www.leginfo.legislature.ca.gov và chọn các điều luật theo ký số AB – Assembly Bill hay SB – Senate Bill. Muốn tìm hiểu xem các thay đổi này có áp dụng trong trường hợp của mình hay không, quí vị nên tham khảo với một luật sư hay tìm hiểu để đọc cho rõ ngôn ngữ các điều luật đó chứ không nên dựa vào bài viết này.



Luật Lao Động

Bắt đầu vào ngày đầu năm 2019, mức lương tối thiểu tại California là $11 đối với các hãng xưởng có dưới 25 nhân viên hay $12 cho các hãng xưởng có từ 25 nhân viên trở lên. Lịch trình tăng lương này bắt đầu từ năm 2016 với mục tiêu nâng mức lương tối thiểu cho mọi nhân viên lên đến $15 vào năm 2022. Nhiều thành phố có mức lương tối thiểu cao hơn và mức lương đó được áp dụng tại các địa phương đó. Mức lương tối thiểu của liên bang vẫn ở mức $7.50 một giờ nhưng chỉ được áp dụng tại các tiểu bang không có mức lương cao hơn.

Tiểu bang cũng đã thông qua nhiều điều luật khác có ảnh hưởng sâu rộng đến các quan hệ lao động.



SB 1976 buộc chủ nhân phải, trong khả năng có thể được, cung cấp nơi vắt sữa cho con bú thuận tiện hơn là “phòng vệ sinh” như thường thấy xảy ra.



AB 1565 – buộc các công ty thầu xây cất (construction contractors) phải chịu trách nhiệm trả lương cho nhân viên làm việc cho các người phụ thầu (sub-contractors) bằng cách giữ lại số tiền dự trù để trả cho nhân viên trong trường hợp họ không được trả tiền đầy đủ.



SB 1412 – buộc chủ nhân chỉ được quyền điều tra về hồ sơ phạm pháp liên quan đến các tội danh có liên hệ trực tiếp đến trách nhiệm của việc làm liên hệ. Năm ngoái, một điều luật mới thông qua chỉ cho phép chủ nhân được hỏi đến hồ sơ phạm pháp chỉ khi đã quyết định thuê mướn và chỉ còn kiểm chứng hồ sơ phạm pháp.



Vấn Đề Sách Nhiễu Tình Dục

Để đối phó với nhiều biến cố liên quan đến vấn đề xách nhiễu tình dục tại sở làm, tiểu bang California đã thông qua nhiều điều luật nhằm bảo vệ các nạn nhân sách nhiễu tình dục hay điều tra để truy tố những phần tử gây ra vấn đề này.



SB 3109 – Ngăn cấm hay vô hiệu hóa các thỏa thuận kiện tụng giữa nhân viên và chủ nhân mà trong đó có những điều khoản nhằm ngăn cấm bất cứ ai ra làm chứng hay khai báo các hành vi sách nhiễu tình dục tại các thủ tục toà án, điều tra hay lập pháp. Một điều khoản khác, SB 820, ngăn cấm các điều khoản trong thỏa thuận kiện tụng mà có những điều khoản nhằm ngăn cản việc tiết lộ các dữ kiện liên quan đến hồ sơ sách nhiễu tình dục, kỳ thị giới tính hay bị chủ nhân trả thù vì những lời cáo buộc này.



SB 1300 – Ngăn cấm chủ nhân buộc nhân viên phải khai báo về hồ sơ khai báo hay từ bỏ khiếu kiện về lao động để được tăng lương hay tiếp tục làm việc, hay buộc chủ hãng phải chịu trách nhiệm ngay cả cho những hành động kỳ thị của những thành phần có liên hệ hợp đồng với chủ nhân nhưng không phải là nhân viên của chủ nhân.



AB 2770 – Không công nhận các lời cáo buộc trong các đơn kiện về sách nhiễu tình dục có thể làm lý do cho các đơn kiện về mạ lỵ hay bôi nhọ cá nhân nếu những lời cáo buộc đó không có ác ý.



SB 1343 – Buộc các hãng xưởng có từ 5 nhân viên trở lên phải tổ chức huấn luyện thường xuyên cho nhân viên và nhân viên cấp trên về vấn đề sách nhiễu tình dục. Luật hiện nay chỉ buộc các hãng xưởng có từ 50 nhân viên trở lên cung cấp những khóa huấn luyện này mà thôi.



AB 1619 – Kéo dài thời hạn làm đơn kiện về sách nhiễu tình dục từ 2 năm lên 10 năm hay 3 năm sau khi phát hiện ra thương tích đã xảy ra. Việc kéo dài thời hạn này sẽ tạo điều kiện cho nhiều người có thể nạp đơn kiện về vấn đề sách nhiễu tình dục.



Hồ sơ kỷ luật của bác sĩ

SB 1448 – Bắt đầu từ tháng 7 năm 2019, nếu bác sĩ bị quản chế bởi các cơ quan cấp bằng hành nghề vì lý do kỷ luật, người bác sĩ đó phải thông báo cho bệnh nhân biết là họ đang bị quản chế trước khi chữa trị cho bệnh nhân.



Giáo dục

AB 1871 – buộc các trường học công cộng phải cung cấp tối thiểu một bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Quy định này nhằm đối phó với các học sinh bỏ ăn vì bận học và lười biếng nhận phần ăn trưa, cho dầu là miễn phí.



Bầu Cử

AB 216 – Buộc chính quyền phải trả bưu phí khi gởi phiếu bầu trở lại để cử tri khỏi phải trả tiền tem khi gởi phiếu bầu trở lại phòng phiếu.



SB 568 – Dời ngày bầu cử Sơ Bộ Tổng Thống năm 2020 lên thứ ba đầu tháng 3 để có thêm ảnh hưởng trên toàn quốc trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.



Thực phẩm

AB 1884 – Nhà hàng sẽ không được tự động đưa ra các ống hút bằng nhựa để uống nước, trừ khi được yêu cầu bởi khách hàng.



SB 1192 – Nhà hàng có thức ăn cho con nít không được tự động cung cấp các thức uống có nhiều đường, trừ khi được yêu cầu bởi khách hàng trẻ em.



SB 1164 – Các cơ sở làm rựơu hay bia có thể bán trực tiếp cho khách hàng, thay vì chỉ được qua các hình thức nếm rượu hay bia tại cơ sở sản xuất rượu bia.



SB 1138 – Các bệnh viện phải cung cấp các món ăn chay trong số các phần ăn hàng ngày.



AB 626 – Cho phép bán đồ ăn nấu sẵn tại nhà mà không phải qua nhà hàng. Tuy nhiên, các dịch vụ nấu ăn này vẫn phải thông qua các tiêu chuẩn vệ sinh của sở y tế địa phương.



Súc Vật

AB 2274 – Tòa án ly dị có thể phán quyết về phân chia quyền nuôi súc vật trong hồ sơ ly dị. Trước đây luật gia đình coi súc vật như là đồ vật và ra phán quyết tương tự như đối với đồ vật.



AB 485 – Cấm các tiệm bán súc vật không được bán các loại chó, mèo hay thỏ đến từ các nhà chuyên gây giống các loài vật này để bán. Các loại súc vật này nếu bán tại các cửa tiệm súc vật chỉ được lấy từ các cơ sở bảo vệ súc vật bỏ rơi để nhận đem về nuôi.



Giao Thông

AB 2989 – Người lớn trên 18 tuổi dùng xe điện hai bánh (electric scooters) thì không cần mang nón an toàn. Tuy nhiên trẻ em dưới 18 tuổi vẫn phải mang nón an toàn. Tốc độ dùng xe điện này có thể lên đến 35 miles một giờ thay vì 25 miles như trước đây. Một điều luật khác, AB 3077, qui định là các trẻ em nào dùng xe này mà không mang nón an toàn có thể bị giấy phạt, nhưng có thể được xóa nếu các em đi học một lớp an toàn và chứng minh có mua mũ an toàn trong vòng 120 ngày.



SB 1014 – Buộc các hãng xe đưa đón cá nhân như Uber hay Lyft phải gia tăng số lượng xe dùng ít khí thải vào không khí. AB 2886 còn buộc các xe này phải tiết lộ tên tài xế, ảnh, hình dạng của chiếc xe và bảng số xe trước khi đến đón khách.



SB 1046 – Buộc những người bị kết án lái xe say rượu tái phạm hay có gây thương tích phải gắn dụng cụ phát hiện lượng rượu trước khi nỗ máy để từ 12 đến 48 tháng để ngăn ngừa lái xe khi uống rượu bia. Ngược lại người lái xe có gắn máy này không bị giới hạn nơi lái xe đến.



SB 179 – Người xin bằng lái xe hay thẻ căn cước có thể tuyên bố giới tính khác nam hay nữ và được đánh dấu bằng chữ X. Bất cứ ai muốn đổi hồ sơ giới tính của mình trên bằng lái xe hay thẻ căn cước cũng có thể xin đổi ngay hay khi đổi bằng lái xe hay thẻ căn cước.



AB 1274 – Gia tăng xe mới từ 6 năm lên 8 năm được miễn khỏi phải kiểm tra mức khí thải (smog check) mỗi hai năm một lần. Bù lại, những chủ xe này phải trả một lệ phí $25 vào quỹ giảm thiểu khí thải vào không khí.



Giáo Dục

AB 1974 – Trường học không được quyền giữ lại bằng tốt nghiệp vì lý do thiếu tiền phạt mất sách hay tiền lệ phí đóng cho trường.

Hình Sự

SB 1391 – Cấm giam trẻ em dưới 16 tuổi trong nhà tù người lớn cho dầu các em này phạm tội nghiêm trọng và bị xét xử như người lớn.



SB 10 – Hủy bỏ hình thức đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra bắt đầu từ tháng 10 năm 2019. Thay vào đó, những nghi can bị tội nghiêm trọng sẽ được thẩm định mức độ rủi ro bỏ trốn trong thời gian chờ đợi ra tòa và những người bị tội nhẹ sẽ được tạm thả tự do chờ ngày ra tòa mà không cần phải đóng tiền thế chân. Tiểu Bang California đã trở thành tiểu bang đầu tiên hủy bỏ thể thức đóng tiền thế chân, một thủ tục quan trọng trong hệ thống công lý của Hoa Kỳ.



AB 1793 – Bắt đầu từ tháng 7 năm 2019, Bộ Tư Pháp Tiểu Bang có thể duyệt xét các hồ sơ kết án về xử dụng hay cầm giữ cần sa để có hủy bỏ các án phạt này. Tiểu bang California đã thông qua luật cho phép xử dụng cần sa để giải trí và đang theo đuổi chính sách coi nhẹ các án phạt liên quan đến cần sa.



SB 1100 – Nâng tuổi mua súng dài tại California từ 18 tuổi lên 21 tuổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. AB 2103 qui định những người muốn xin mang súng dấu kín trên người phải theo học tối thiểu 8 tiếng đồng hồ về sử dụng súng.



Kết Luận

Trên đây chỉ là một số thay đổi tiêu biểu và có ảnh hưởng đến nhiều người trong số hàng ngàn điều luật mới vào ngày đầu năm tại đủ các cấp chính quyền từ liên bang, tiểu bang, quận hạt hay thành phố. Mỗi tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ cũng có những điều luật mới với nhiều thay đổi khác nhau.

Luật chung tại Hoa Kỳ xác định là không biết luật không phải là biện hộ vô tội. Tuy nhiên luật pháp cũng có phần du di đối với những điều luật mới ban hành mà ít ai biết đến. Do đó, đón chào năm mới với hàng ngàn hay hàng trăm ngàn điều luật mới, mọi người cũng không nên bận tâm lắm vì những điều luật mới.