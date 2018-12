Nhân Quyền HRW Đòi VN Sửa Luật

HANOI -- Luật An Ninh Mạng tại Việt Nam sẽ là bức trường thành khổng lồ vừa bưng bít thông tin, vừa trừng phạt bất kỳ ai có dị kiến... Do vậy, các nhà hoạt động nhân quyền bày tỏ quan ngại.Bản tin RFA ghi nhận rằng: Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hoãn và sửa Luật An Ninh Mạng.Việt Nam cần phải hoãn áp dụng Luật An Ninh Mạng và sửa đổi để luật này tương thích với luật pháp quốc tế.Đây là kêu gọi của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền- Human Rights Watch, đưa ra trong thông cáo báo chí ngày 20 tháng 12.HRW nhắc lại vào tháng 6 vừa qua Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Luật An Ninh Mạng còn nhiều vấn đề này. Đến tháng 11 Bộ Công An của chính phủ Hà Nội công bố dự thảo nghị định với những chi tiết hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng để người dân góp ý cho đến ngày 2 tháng giêng năm 2019.RFA ghi rằng Phó Giám Đốc Khu vực Châu Á của HRW, ông Phil Robertson, đưa ra nhận định rằng Luật An Ninh Mạng của Việt Nam được soạn thảo nhằm cho phép Bộ Công An quyền giám sát rộng khắp nhằm phát hiện những tiếng nói chỉ trích và tăng cường sự độc tôn cai trị của đảng cộng sản. Nếu luật này được thì hành, bất cứ ai sử dụng Internet tại Việt Nam đều không còn quyền riêng tư nữa.Theo qui định trong Luật An Ninh Mạng của Việt Nam thì những nhà cung cấp dịch vụ phải lưu trữ dữ liệu tại nước này, xác minh thông tin người dùng và tiết lộ dữ liệu của người dùng cho cơ quan chức năng mà phía yêu cầu không cần lệnh của tòa án.Còn dự thảo nghị định đưa ra một định nghĩa chung chung về dữ liệu người dùng.HRW cho rằng những qui định cả trong luật và nghị định hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng về việc lưu giữ, giám sát như thế sẽ tạo điều kiện rộng rãi cho việc tiếp cận dữ liệu người sử dụng từ những cơ quan an ninh lạm quyền và giới chức thi hành công vụ; thế nhưng lại không có những bảo đảm đầy đủ cho các quyền riêng tư, quyền được xét xử công bằng, và những quyền khác.Luật An Ninh Mạng của Việt Nam bị cả trong lẫn ngoài nước chỉ trích. Chỉ trong vòng 4 tháng sau khi luật này được thông qua, đã có chừng 70 ngàn người ký tên vào một thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi chính phủ Hà Nội hoãn thi hành và sửa đổi luật này cho phù hợp.Cũng nên ghi nhận rằng, theo các bản tin đã phổ biến mấy tháng trước, được ghi lại trên Tự điển Bách khoa Mở, ghi lời nhận xét từ Linh mục Phan Văn Lợi phát biểu ngày 10/6/2018, Luật An ninh mạng ở Việt Nam là luật của đảng cộng sản, của một chế độ độc tài đảng trị luôn luôn băn khoăn về cái chuyện phải kiểm soát người dân về mọi phương diện. Nó xâm phạm 3 quyền công dân:- Xâm phạm quyền riêng tư, do cái việc nhà cung cấp mạng phải xác thực thông tin người dùng, và cung cấp nó cho cơ quan chấp pháp khi có yêu cầu, mà không qua toà án. Như vậy thì cơ quan chấp pháp có quyền yêu cầu thông tin cá nhân bất cứ lúc nào, mà không cần phải chứng minh là người đó có vi phạm pháp luật hay là không. Đó là xâm xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân.- Xâm phạm quyền tự do ngôn luận, khi nó buộc nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xoá thông tin đăng tải trên mạng, những thông tin mà cơ quan chấp xác định là xấu và phải xoá đi trên tài khoản người dùng, theo yêu cầu của họ, nhưng cùng một lúc lại phải đưa các thông tin đó cho công an. Trong khi đó thì các thông tin bị cho là xấu này được liệt kê rất mơ hồ. Ở tại Việt Nam này, những tội gọi là phản động, là chống lại chính quyền đều là rất mơ hồ, để nhà cầm quyền muốn diễn giải sao cũng được cả.- Xâm phạm, hay nói đúng hơn cướp đi quyền sử dụng internet của người dân. Khi mà nhà cung cấp dịch vụ mạng phải không được cung cấp hay phải ngừng cung cấp dịch vụ internet cho những cá nhân đăng tải lên mạng những thông tin mà nhà chức trách cho là thông tin xấu theo luật. Chỉ cần nhà chức trách cho là một cá nhân hay một tổ chức đăng những tin xấu tin độc thì họ sẽ bị mất quyền sử dụng internet.Nó đưa đến 5 hậu quả nguy hiểm:- Thứ nhất, nhà nước sẵn sàng bịt miệng và bỏ tù tất cả những ai dám lên tiếng cho sự thật, đeo đuổi công lý.- Hậu quả thứ hai là Luật An ninh mạng này sẽ làm cho sự phát triển đất nước và an ninh quốc gia bị tác hại, bởi vì người ta sẽ không còn cái quyền nói sự thật, và khi nhà cầm quyền không nghe sự thật, thì sẽ không biết cách để mà quản lý đất nước và điều hành xã hội, và người dân không biết sự thật thì mọi sự sẽ đảo lộn vì sự dối trá.- Thứ ba là khi nhà cầm quyền gây khó khăn cho những trang mạng xã hội như Facebook, Google, làm cho họ phải bị giới hạn này nọ, thì những cái giá trị cao đẹp của nhân loại, của thế giới văn minh sẽ bị chặn đường đi vào Việt Nam.- Hậu quả thứ tư là khi mà các những trang mạng của thế giới văn minh bị gây khó khăn khiến họ phải quyết định rút lui, thì những trang mạng của Trung Quốc như Weibo chẳng hạn, sẽ có cơ hội vào Việt Nam. Nhưng đó không phải là trang mạng mà là những trang kiểm soát mạng. Không phải là trang mạng xã hội mà là trang kiểm soát người dân như hàng tỉ người Trung Quốc đang bị nhà cầm quyền Bắc Kinh kiểm soát.- Hậu quả thứ năm cũng là hậu quả ghê gớm nhất là nhà cầm quyền có thể ung dung gây ra tội bán nước, dâng đất, mà không hề bị ai chất vấn, bởi gì người ta không biết. Hay có biết thì cũng không có cách nào để bày tỏ sự phản đối, hay để thông báo cho nhau như người ta vẫn đang làm trên các trang mạng xã hội cho đến giờ.