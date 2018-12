Bình Định: Học Sinh Đánh Thầy Trọng Thương

HANOI -- Học sinh đánh thầy giáo nhập viện đã đến công an trình diện...Chuyện xảy ra ở Bình Định: Bản tin SOHA kể rằng cậu học sinh tên P. đã tấn công thầy giáo trọng thương rồi bỏ trốn 2 ngày, sau đó đến cơ quan công an trình diện.Trước đó học sinh đánh thầy giáo trọng thương từng bị đuổi học...Liên quan đến vụ việc thầy Lê Quang Khanh, giáo viên Toán trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) bị đánh, ông Trần Thức - Hiệu trưởng trường, cho biết em Nguyễn Nhật P. đã trở về nhà vào sáng 19/12.Gia đình em P. cũng đã đưa học sinh này đến trình diện cơ quan điều tra."Sức khỏe thầy Khanh đã ổn định sau 2 ngày điều trị. Trong tường trình của mình, thầy không biết nguyên nhân bị đánh.Đây là lần đầu tiên trường THPT Trần Quang Diệu xảy ra vụ việc như thế này nên tâm lý học sinh và giáo viên khá hoang mang. Chúng tôi đề nghị xử lý nghiêm vụ việc theo đúng pháp luật", ông Thức khẳng định.Ông Thức cho hay, P. đang làm việc với cơ quan điều tra huyện Hoài Ân dưới sự giám sát của gia đình."P. đang viết tường trình và nguyên nhân vụ việc sẽ sớm được làm rõ", ông Thức nói.Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Diệu cũng cho hay P. là học sinh cá biệt nhiều lần bị kỷ luật. Nam sinh này cũng nhiều lần đánh bạn nên từng bị đuổi học một tuần trong năm học 2018 – 2019.Trước đó, thầy Lê Quang Khanh đang đi từ cầu thang lên tầng 2 thì bị P. đánh dã man. Thầy Khanh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, lưng.Bản tin báo Dân Trí ghi thêm chi tiết rằng lý do cậu học trò đánh thấy vẫn chưa rõ.Dân Trí kể rằng sáng 19/12, ông Trần Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu, cho biết sau 2 ngày bỏ trốn, sáng cùng ngày (19/12), gia đình đã đưa em N.N.Ph. (học sinh lớp 11A4 Trường THPT Trần Quang Diệu) đến Công an huyện Hoài Ân trình diện.“Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao em Ph. lại đánh thầy giáo Khanh. Khi nào Công an huyện Hoài Ân có kết luận, chúng tôi sẽ có thông tin chính thức đến cơ quan báo chí và có hướng xử lý”, ông Thức nói.Như Dân trí đã thông tin, lúc 8h35’ngày 17/12, khi thầy Khanh đi lên cầu thang để vào lớp dạy tiết thứ 2 thì bất ngờ bị em Ph. dùng cán dù đánh liên tiếp vào đầu và mặt. Sau khi đánh xong, em Ph. bỏ chạy ra ngoài sân trường. Sau đó, thầy Khanh được giáo viên nhà trường đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cấp cứu.“Tôi không biết và cũng không dạy lớp của em học sinh này nên không hiểu vì sao mình bị đánh, có lẽ do hiểu nhầm thôi”, thầy Khanh nói.Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Bình Định, em Ph. là học sinh cá biệt, năm học lớp 10 đã bị kỷ luật cảnh cáo, năm học này bị kỷ luật hình thức đuổi học một tuần.