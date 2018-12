CSVN Giữa 2 Lằn Đạn Mỹ-Trung

Vi AnhMột, CSVN giúp tráo hàng Trung Cộng xuất qua Mỹ để không bị Mỹ tăng thuế quan, Mỹ sẽ trừng phạt nếu tiếp tục và làm nhiều. CSVN bao che TC, đổi xuất xứ hàng hoá made in China thành made in VN để trốn tránh thuế quan mà Mỹ tăng lên hàng TC. Cái kiểu làm ăn gian dối, buôn gian, bán lậu này không qua mắt được Mỹ, sớm muộn gì Mỹ cũng có thái độ và hành động trừng phạt vì làm hại đến chính sách chiến tranh thương mại Mỹ chống TC.Đài phát thanh RFI của Pháp ngày 17-09-2018 trong phần điểm báo Les Echos có một bài viết: “Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Việt Nam giữa hai lằn đạn”. Rằng nhật báo kinh tế Les Echos của Pháp có bài nhận định «Căng thẳng Mỹ – Trung làm suy yếu Việt Nam»... “Theo nhận định của Les Echos, cho đến lúc này, Việt Nam dùng lá bài «Hoa Kỳ» để làm đối trọng với đà gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.Về việc đổi xuất xứ từ made in China sang made in VN đối với một số hàng đã làm ra khó ở TC nhưng dễ ở CSVN, CSVN rất lệ thuộc TC. Thông tấn xã Pháp AFP cho biết Công ty Hailide New Material của Trung Quốc, có nhà máy lớn đóng ở Chiết Giang chuyên sản xuất sợi công nghiệp chủ yếu để xuất cảng sang Mỹ. Tập đoàn đã bỏ ra khoản đầu tư 155 triệu đô la. Nhà máy mới ở Việt Nam giúp tăng 50% sản lượng của công ty, sẽ được dùng như là cơ sở xuất hàng sang Mỹ.CSVN có vẻ mê mồi, mê cái lợi của hành động tráo trở này để qua mặt Mỹ, qua biện minh của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Bản tin của VOA ghi nhận, “Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, mức thuế cao mà Mỹ áp lên hàng nhập cảng Trung Quốc sẽ dẫn đến việc hàng hóa Trung Quốc tràn vào Việt Nam.’Nhưng chắc chắn Mỹ không thể lơ là việc TC tuôn hàng made in China qua CSVN để đổi thành made in Viet Nam để tránh trừng phạt thuế của Mỹ. Việc làm này lợi cho TC nhiều hơn cho VN. TC không bị Mỹ áp thuế trong việc bán hàng cho Mỹ sau khi đổi xuất xứ, qua mặt được quan thuế Mỹ. Nhưng CSVN chỉ lợi khi ăn tiền gia công tráo hàng nhưng nếu bị phát giác, bị tịch thu hàng thì mất tiền gia công, chuyên chở và nặng tội gian lận thuế quan của Mỹ. Ít thì thôi chớ nhiều và thường làm CSVN có thế bị Mỹ điều tra, bắt bớ, và trừng phạt nặng, có thế ảnh hưởng tới ngoại giaoHai, CSVN mở cửa cho các công ty ngoại quốc và TQ di chuyển qua VN để sản xuất kinh doanh, xuất cảng qua Mỹ là thị trường lớn nhứt thế giới, để tránh bị Mỹ áp thuế quan. Tiêu biểu như tin VOA Tiếng Việt mới đây 14/12/2018, có tin cho biết “Foxconn Technology, công ty chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất với các nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc, đang tìm nơi chuyển nhà máy sản xuất điện thoại sang Việt Nam để giảm thiểu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung… Các chuyên gia thương mại nước ngoài hiện làm ăn ở Việt Nam cho VOA biết càng ngày có nhiều nhà sản xuất hàng xuất khẩu đang có kế hoạch tương tự.“Giá lao động tại Việt Nam chỉ khoảng 115 đôla/tháng, rẻ hơn so với Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có đường hàng hải và đường bộ dễ dàng kết nối cũng như vận chuyển nguyên liệu từ Trung Quốc đại lục…Tuy nhiên, theo các chuyên gia nước ngoài đang làm ăn tại Tp. HCM, việc tìm nơi thuê đất, đặt mua thiết bị nhà máy và xin giấy phép tại Việt Nam đã khiến các nhà sản xuất chùn bước… Theo ông Frederick Burke của công ty luật Baker McKenzie tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại Việt Nam cũng đang khan hiếm lao động và đất đai.”Việc mở cửa rộng cho các công ty ngoại quốc và của người TQ di chuyển qua Việt Nam sản xuất kinh doanh làm thiệt hại quyền lợi thuế má và uy thế của TQ là kho hàng của thế giới và ảnh hưởng tác hại do Mỹ gây ra trong chiến tranh thương mại. Chắc chắn TC bất bình, bực tức. TC cho CSVN “ăn cơm tao mà hại tao”. Trong chiến tranh thương mại mà đã bất trung, mưu phản. Nếu gặp chiến tranh quân sự như chiến tranh Biển Đông TQ đánh với Mỹ, CSVN dám trở cờ chống TC lắm. Nên bây giờ thà mang tiếng phản bạn xấu còn hơn bị bạn xấu hại mình. TC có thể làm như Đặng Tiểu Bình ‘dạy cho CSVN một bai học’ khi thấy Lê Duẩn Tổng bí Thư CSVN bám theo Liên xô, Ô. Đặng tung quân TC qua tấn công các tỉnh biên giới phía bắc của VNCS “để dạy cho CSVN một bài học” bàng máu, bằng xương.Trong tình hình hiện tại TC đang nghi kỵ CS vì “Quan hệ Việt – Trung nhiều lúc sôi bỏng. Dự án thành lập các đặc khu kinh tế đã bị người dân phản đối mạnh mẽ, vì bị cho là quá ưu đãi với các nhà đầu tư Trung Quốc. Đó là chưa tính đến tranh chấp trên Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đến 80% diện tích khu vực, dẫn đến các căng thẳng giữa hai nước, nhất là trong vấn đề khai thác dầu khí”.Ba, còn Mỹ thì nghi ngờ CSVN bám TC. Mỹ trắc nghiệm, mời CSVN tham dự cuộc tập trận RIMPAC qui mô lớn nhứt thế giới, mà không mời TC dùTC đã được mời hai lần rồi, mà CSVN không đưa tàu chiến, hải quân tham dự, mà chỉ cho một sô ít sĩ quan đến quan sát thôi.Thêm vào đó vị trí địa lý chiến lược của VN không còn cần thiết như thời Chiến tranh Lạnh nữa. Lúc bấy giờ Mỹ rất cần VN làm tiền đồn ngăn chận CS xuống Đông Nam Á và trinh sát con đường hàng hải huyết mạch vô cùng quan trọng đi qua Biển Đông. Bây giờ nếu có chiến tranh Biển Đông với TC, Mỹ sẽ đánh chánh yếu bằng hải quân và không quân, không cần bộ binh trên đất liền.Mỹ tập trung tăng cường hải lực cho Biển Đông và lập căn cứ chiến lược ở Nam Thái bình dương. Hiện thời Mỹ tung hai hạm đội 7 và 3 vào Á châu Thái bình dương. Mỹ, Úc nâng cấp Đảo Manus của Papua New Guinea thành căn cứ chiến lược để kiềm hãm sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.Đảo Manus là một căn cứ của đồng minh trong Thế Chiến chống lại Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Trên đảo đã có căn cứ hải quân Lombrum có thể đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. căn cứ có cảng nước sâu và nhiều bến tàu, một đường băng dài 2,7km, và các trại quân sự có thể chứa hàng chục ngàn binh sĩ Thuỷ quân Lục chiến. Căn cứ này từng tiếp đón 800 chiếc tàu, có nhiều kho nhiên liệu và một bệnh viện lớn, với 3000 giường bệnh.Căn cứ Lombrum trên đảo Manus của Papua New Guinea sẽ là một địa điểm trung chuyển để các tàu hải quân tiếp nhiên liệu, và theo dự kiến sẽ đóng vai trò thiết yếu trong các nỗ lực giám sát hàng hải trong bối cảnh hải quân Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động trên khắp vùng Thái Bình Dương./. (VA)