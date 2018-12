TC Lại Đánh Võ Mồm Nữa

Vi AnhVề Biển Đông TC lại cho quan chức đánh võ mồm chống Mỹ, chớ TC chẳng dám đụng Mỹ vì sợ địch chết ba ta chết hết trọi.Một, TC đánh võ mồm. Về Biển Đông người của TC tuyên truyền như sơn đông mãi võ để bán cao đơn hườn tán. Đánh võ mồm riết không ai tin, chỉ làm cho thiên hạ cười. Như chuyên gia Trung Quốc nói Trung Quốc nên tấn công Mỹ ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới mở cuộc hội thảo tại Bắc Kinh ngày 8/12. Cho Ông Đái Húc = Dai Xu, Viện Trưởng Viện An Toàn Hàng Hải Và Hợp Tác của TC, lên khua môi múa mỏ.Ông Đái Húc húc càn vào việc tấn công tàu Mỹ. Ông ấy nói nếu tàu Mỹ đi vào khu vực “biển của Trung Quốc”, Bắc Kinh nên điều 2 tàu chiến, một chiếc để chặn và một chiếc để đâm vào tàu Mỹ. Ông gọi nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải phù hợp với pháp luật quốc tế của Washington là “hành động gây rối loạn”. Ông nói Trung Quốc sẽ không cho phép điều này xảy ra.Cá nhân, lời nói, kiểu đánh Mỹ của Ông làm cho thiên hạ khó nín cười. Ông là một đại tá Không Quân mà lại được TC cử làm Viện trưởng Viện An Toàn Hàng Hải Và Hợp Tác. Quả là tréo cẳng ngỗng, và trớt qướt, không liên quan đến kiến thức, kinh nghiêm của một sĩ quan không quân. Về hàng hải Ông trở thành một đại tá ‘không quần’.Vì vậy Ông chỉ đạo hải chiến hoàn toàn phản chiến thuật. Ông nói nếu tàu chiến Mỹ cứ tiếp tục đi vào lãnh hải Trung Quốc, thì Trung Quốc nên gửi hai tàu chiến đến vùng lãnh hải đó, một chiếc để chặn tàu Mỹ, còn chiếc kia húc vào tàu Mỹ. Ông coi tàu Mỹ như không có súng, không có hoả tiễn, đưa lưng cho tàu TC húc vào, đâm vào.Ông Đái Húc cũng húc càn vào quần chúng dân, quân TQ. Ông hỏi tại sao người Trung Quốc lại sợ không dám dùng sức mạnh để chống lại những hoạt động của hải quân Mỹ. Lời nói này của Ông chứng tỏ Đảng CS mà Ông là đảng viên, Quân Đội Ông là đại tá, Tổ chức mà Ông làm Chủ tịch không coi dân ra gì.Ông bị Đảng CS thuần hoá, Ông chỉ biết tình hình Biển Đông theo tuyên truyền của Đảng Nhà Nước, nên Ông gọi Biển Đông là “biển của Trung Quốc”, chớ không biết tình hình thực tế ở Biển Đông. TC đã nhồi nhét vào đầu óc Ông Biển Đông là của TQ như Chủ Tịch Tập cận Bình tuyên bố Biển Đông là do tổ tiên TQ để lại dù TC không có bằng cớ pháp lý hay lịch sử nào như Toà án Trọng Tài Luật Biển đã tuyên phán khi Phi kiện TC. Nên một đường theo Đảng Ông gọi đó là “hành động gây rối loạn” của Mỹ. Ông nói Trung Quốc sẽ không cho phép điều này xảy ra.Ông Đái Húc cũng húc càn vào Đài Loan. Ông ấy cho rằng tình hình đang trở nên căng thẳng nhưng điều này “sẽ đẩy nhanh tốc độ thống nhất Đài Loan” với đại lục. Ông nói Trung Quốc không nên e ngại và chờ đợi tới thời cơ chiến lược cho mục tiêu trên.Hai, Mỹ không nói mà làm. Thực tế và thực sự gần một chục năm nay Mỹ đã chuyển trục quân sự về Á châu Thái Bình Dương. Mỹ cùng các đồng minh là Nhựt, Úc, Anh,… đã hành động phủ nhận tuyên bố đơn phương và hành động xâm lấn, quân sự hoá bạo ngược của TC trên Biển Đông. Mỹ đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải, cho tàu chiến đi sát các đảo đá và bãi cạn mà Trung Quốc chiếm đóng ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để thách thức sự tuyên bố chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh.Mỹ cũng đã tung hàng không mẫu hạm và nhiều chiến hạm trên mặt biển và chắc chắn có tàu lặn nguyên tử ở dưới biển để phá thế trận của TC đã chiếm cứ và quân sự hoá trên các đảo và bãi đá mà TC đã bồi đắp, đã xây cất đồn, quân cảng, phi trường, kho bãi. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post có lần, trích lời nhận định của một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh về sự hiện diện đông đảo của Hải Quân Mỹ trong khu vực, cho rằng điều đó phản ánh việc «Washington xem Bắc Kinh là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm không chỉ trên mặt trận kinh tế mà cả quân sự». Bộ Ngoại Giao Mỹ từng tuyên bố vấn đề Biển Đông là một trong những ưu tiên hàng đầu của Washington. TT Trump công bố «Chiến lược an ninh quốc gia» hôm 18/12/2017. Ông chánh thức chỉ mặt đặt tên hai “đối thủ” của Mỹ, đó là «Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ, họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ».Thời TT Trump Mỹ tăng cường tuần tra thường hơn thời tổng thống tiền nhiệm. Tuần tra sâu sát vào bên trong vùng 12 hải lý, chớ không phải “đi qua vô hại” theo Luật Biển quốc tế.Mỹ vận động mở chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, thiết lập một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do mở rộng hơn vùng Á châu Thái binh dương trước đây. Từ Washington, Ông Alex Wong, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương phát biểu với báo chí, từng giải thích rõ hơn về chiến lược của chính quyền Donald Trump ở khu vực được gọi là Ấn Độ - Thái Bình Dương mà mục tiêu là tạo ra được một vùng «tự do (free) và mở (open)». Chiến lược này giúp các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được tự do theo đuổi con đường mình chọn mà không bị bất cứ một sự ép buộc hay cưỡng bức nào từ một nước khác. Và giúp cho các tuyến giao thông trên biển và trên không cũng phải được tự do, không bị bất kỳ ngăn trở nào. Các tuyến đường biển là huyết mạch của khu vực, với 50% lượng giao thương quốc tế đi qua Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là qua Biển Đông.Ba và sau cùng, còn lâu TC mới dám chiến tranh với Mỹ tại Biển Đông. So tương quan lực lượng TQ và Mỹ, Mỹ vượt trội hơn nhiều. Ngân sách quốc phòng của Mỹ lớn hơn cả ngân sách của năm hoặc sáu quốc gia gộp lại. Hiện nay, Hải Quân Mỹ làm chủ hoàn toàn ba đại dương. Bất kể một sự di chuyển nào trên biển cũng đều bị giám sát bởi các vệ tinh của Mỹ. Hạm đội của Hoa Kỳ nhiều, mạnh và hiện đại hơn tất cả các hạm đội trên thế giới cộng lại. Hệ quả là Mỹ đủ khả năng xâm lăng các nước, nhưng không một quốc gia nào đủ khả năng xâm lăng Mỹ.Về quân sự, Bắc Kinh có những bước tiến. Nhưng tất cả chỉ là tương đối. Từ một thập niên qua, Trung Quốc muốn thống trị Biển Đông, nhưng không làm được. Do không có lực lượng thủy-lục đáng kể, Trung Quốc không thể xâm lược một nước nào. Nhật Bản, Indonesia và ngay cả nước Philippines khiêm tốn vẫn đối đầu được với Trung Quốc./.(VA)