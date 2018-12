Cẩm Nang Gia Đình: Tránh Bị Lừa Trong Mùa Lễ

Vinh K. VũTôi có người quen vừa gọi phone khóc quá trời vì chị ấy vừa bị lừa qua phone.Một kẻ gian đã giả mạo là công ty điện lực, gọi phone cho chị ấy doạ đồng hồ điện (electronic box) của chị sẽ bị hư, nếu không sửa ngay thì cả tiệm nail của chị sẽ bị mất điện. Sau đó tên này kêu chị đi ra mua một "money order" (xin tạm dịch là chi phiếu tiền mặt) gởi cho hắn trước thì hắn sẽ cho người tới thay đồng hồ điện. Chị đã vội chạy ra bưu điện mua cái money order đáng giá $500 dollars gởi qua địa chỉ hắn đưa, hắn bảo phải gởi gấp, và khi hắn nhận được money order rồi, công ty "điện lực" của hắn sẽ cho người xuống thay đồng hồ điện. Hắn cũng cho số phone đàng hoàng và sẽ gọi lại khi hắn đã nhận được money order. Bà chị chủ tiệm nail này chờ hoài không thấy hắn gọi lại, và cũng chẳng ai tới thay đồng hồ điện, gọi số phone tên kia đưa thì dĩ nhiên "phone disconnected." Chị giờ chỉ khóc vì tức.Kẻ gian thường hay nhắm vào cộng đồng da màu để lừa bằng nhiều cách qua phone, và tiền bị mất cho các vụ lừa đảo qua điện thoại hàng năm đã lên đến hàng tỷ dollars.Các trò lừa rất đa dạng từ thô thiển đến tinh vi, từ rao "quý vị trúng thưởng" đến giả mạo là nhân viên công lực, công ty điện nước, v.v... để hăm doạ lừa người yếu bóng vía hay không rành tiếng Anh, và bắt họ phải cho biết số thẻ tín dụng hoặc đi mua "money orders" (ngân phiếu tiền mặt) hay chuyển tiền online qua dạng "gift cards v.v..) để gởi cho bọn chúng.Ở nước Mỹ này không một cơ quan, công ty đàng hoàng nào bắt quý vị phải tiết lộ các chi tiết, thông tin cá nhân qua điện thoại hay phải gởi nộp tiền trước khi dịch vụ được hoàn thành. Vì thế nếu quý vị cảm thấy hồ nghi và thấy chuyện gì không ổn trong cái "too good to be true" (làm gì có chuyện ngon lành như vậy) thì hãy tin vào trực giác đó của quý vị.Nên nhớ ở Mỹ này không ai được quyền hăm doạ quý vị qua điện thoại với bất kỳ lý do gì, vì thế đừng bao giờ sợ hãi trước các lời doạ nạt trên điện thoại. Cứ điềm tĩnh hỏi tên của người quý vị đang nói chuyện, tên công ty và số điện thoại để quý vị kiểm chứng. Bảo đảm 99.9% người bên kia đường dây sẽ cúp phone cái rụp.Xin vào link dưới đây của Cơ Quan bảo vệ người tiêu thụ mang tên Consumer Action (consumer-action.org) để đọc và biết về các kiểu lừa lọc rao hàng qua điện thoại (telemarketing).Vào trang:và gõ chữ: telemarketing.Vinh K. Vũ