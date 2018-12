2 Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Tại VN Đang Bị Công An Truy Nã

Hai nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam Nguyễn Văn Tráng và Lê Văn Thương đang bị công an CSVN quy chụp tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” và ra lệnh truy nã, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Chiều ngày 11/12/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa và Quảng Ngãi xác nhận qua điện thoại với Đài Á Châu Tự Do về việc đang truy nã nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng và cựu Thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam Lê Văn Thương với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015.“Hôm 10/12, nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng thuộc Hội Anh em dân chủ đăng tải thông báo về việc Truy nã bị can của cơ quan an ninh tỉnh Thanh Hóa ký ngày 5/12 của Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng.“Nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào ngày tối ngày 11/12, ông Nguyễn Văn Tráng cho biết hiện ông đã biết về lệnh truy nã này khi bỏ trốn. Ông Tráng cho biết: “Lúc này tôi không có ở địa phương. Tôi có nghe người nhà thông báo là trước đó hôm 4/12, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa có đọc quyết định khởi tố tôi và hôm 10/12 những viên an ninh đó đã đến nhà đọc quyết định truy nã tôi với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.“Ông cho biết trong ngày này, an ninh tỉnh Thanh Hóa đọc quyết định truy nã trước sự chứng kiến của người thân và chính quyền địa phương.“Thực tế là 94 triệu người dân Việt Nam chưa từng bầu cho những kẻ "ăn không từ của dân thứ gì", như các lãnh đạo hiện nay.“Tôi bước vào con đường đấu tranh chỉ có một ước muốn được đóng góp một phần sức trẻ vào mục tiêu công bằng xã hội. Mọi nỗ lực của tôi, kể cả tham gia vào Hội Anh Em Dân Chủ cũng không ngoài mục đích khác,” ông Tráng khẳng định trên Facebook cá nhân.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Quyết định Truy nã bị can của cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Ngãi ký ngày 26/11/2018 được ông Lê Văn Thương chia sẻ gần đây trên mạng xã hội cho thấy, ông cũng bị truy nã với cùng tội danh.“Quyết định truy nã cho biết ông Thương đã bỏ trốn khỏi địa phương vào ngày 9/11 và bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.“Một nữ trực ban công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận quyết định này là có thật, tuy nhiên khi phóng viên giới thiệu thuộc Đài Á Châu Tự Do thì người này cúp máy.“Ông Lê Văn Thương, sinh năm 1988 ở tỉnh Quảng Ngãi, là cựu Thượng úy Quân đội nhân dân Việt Nam. Chức vụ cuối cùng khi tại ngũ được ông cho hay là Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đóng quân ở Tây Nguyên.“Hồi tháng 8 năm nay ông nhiều lần bị công an phát giấy mời làm việc vì những video trực tiếp trên Facebook chia sẻ về tình hình đất nước.“Nói với Đài Á Châu Tự Do sau quyết định truy nã của Công an Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Tráng cho biết trước mắt ông sẽ vẫn tiếp tục phải trốn nhưng sẽ không bỏ cuộc. "Tôi sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh cho đến khi quyền con người ở Việt Nam được thực thi", ông Tráng nói.”