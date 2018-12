Dân Mỹ Xài Than Đá Thấp Kỷ Lục 40 Năm, Trump Không Kéo Nổi

Người dân Mỹ đang tiêu thụ than đá trong năm 2018 ít hơn bất cứ thời kỳ nào kể từ thời Tổng Thống Jimmy Carter, theo một phúc trình liên bang cho biết hôm Thứ Ba, vì giá khí đốt thiên nhiên rẻ và các nguồn năng lượng đối thủ khác thất vọng lời cam kết của chính phủ Trump làm hồi sinh kỹ nghệ than đá Hoa Kỳ.Phúc trình bởi Sở Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ đã tiên đoán hôm Thứ Ba rằng năm 2018 chứng kiến mức tiêu thụ than đá nhấp nhất tại Mỹ kể từ năm 1979, cũng như số lượng nhà máy điện chạy bằng than đá bị đóng cửa nhiều kỷ lục thứ 2.Điện lực trên toàn quốc đã chiếm hầu hết sự tiêu thụ than đá tại Mỹ. Nhu cầu than đá ở Mỹ đã sút giảm kể từ năm 2007 trong cuộc đối diện của sự cạnh tranh từ khí đốt thiên nhiên phong phú và vừa túi tiền và năng lượng tại tạo, như điện mặt trời và điện gió. Các luật lệ về ô nhiễm khắc khe cũng đã buộc một số nhà máy điện chạy bằng than đá cũ phải đóng cửa hơn là nâng cấp dụng cụ của chúng để dính khí thải than đá độc hại nhiều hơn.Tổng Thống Donald Trump đã mang kỹ nghệ than đá lại và nhiều việc làm trong ngành than đá như là nguyên tắc của chính phủ của ông. Ông và những nhà Cộng Hòa thường tấn công cựu Tổng Thống Barack Obama về việc tiến hành điều mà họ gọi là một “cuộc chiến lên than đá” qua các luật lệ gia tăng mà các nhà Cộng Hòa nói là đã giết chết việc làm và làm thiệt hại kỹ nghệ này.Sự hào hứng của Trump đối với than đá đã giúp làm cho “vùng than đá” Appalachian trở thành một trong cứ điểm ủng hộ nhiệt tình nhất khi Trump thu hoạch những thắng lợi lớn tại West Virginia, Ohio, Kentucky, và các tiểu bang khác.“Kỹ nghệ than đá đã trở lại,” Trump đã tuyên bố như thế tại cuộc tập hợp tại West Virginia vào mùa hè vừa rồi.Trớ trêu thay, luật thuế mới đưiợc thông qua bởi Quốc Hội do Cộng Hòa kiểm soát đã khuyến khích các nhà máy than đá đóng cửa, khi công ty tiện ích dùng một điều khoản cho phép họ gia tăng khấu trừ chi phí cho việc đóng cửa các nhà máy, theo Joe Pizarchik, giám đốc Phòng Surface Mining Reclaimation and Enforcement trong chính phủ Obama, cho biết.