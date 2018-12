Phế Tổng Trọng Cứu Toàn Dân

Vi AnhTổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố khai trừ khỏi Đảng Giáo sư Chu Hảo là "Kỷ luật một vài người để cứu muôn người!", khi tiếp xúc với cử tri hai quận Ba Đình, Tây Hồ, thành phố Hà Nội vào sáng 24/11/2018. Nhưng khi chống lại theo mô thức luận lý người ta nghĩ ngược, trái lại, rằng với chế độ độc tài đảng trị toàn diện mà Tổng Trọng đã, đang nắm cả cán lẫn lưỡi guồng máy công quyền, chỉ cần phế một Tổng Trọng là cứu được toàn dân Việt khỏi ách độc tài đảng trị CSVN. Như phế một Tổng bí thư Gorbachev, giải tán Đảng CS, giải thể chế độ CS Liên xô là cứu được toàn dân Nga và một số nước Liên xô đã khống chế, chấm dứt Chiến tranh Lanh trên thế giới.Trong vị thế quá thần phục TC, Tổng Trọng làm tay sai cho TC, y đã thông đồng cắt đất dâng biển VN cho TC. Là tổng bí thư đảng CS cầm quyền, là chủ tịch nhà nước mà y bất động trước cuộc xâm lấn biển đảo của VN, cho công an cảnh sát và xã hội đen trấn áp, đánh đập người dân Việt biểu tình chống TC. Y đã đang gây tội ác diệt chủng, tội bán nước cầu an, cầu vinh. Nếu truất phế, trừng trị Tổng Trọng là cứu cả quốc gia dân tộc VN, hàng trăm triệu người dân Việt được tự do, dân chủ, được hưởng những quyền bất khả tương nhượng với tư cách sanh ra làm Người theo tinh thần nhân quyền.Tình hình chung cho thấy cái ngày tận số của Tổng bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước VNCS cũng gần kề qua nhiều thế lực giải trừ CS đang chuẩn bị.Kẻ thù của Tổng Trọng không hình, không bóng, nhưng sức mạnh ghê gớm là điều mà CS sợ không dám nói tên như thí sinh trường thi khi xưa sợ phạm húy, không dám nói ra tên họ vua chúa phải mà nói trại để không mắc tội. Điều mà CSVN bây giờ gọi là “diễn biến hoà bình”. Điều mà TBT Trọng dùng để khai trừ Giáo sư Chu Hảo khỏi Đảng là kỷ luật một người để “cứu muôn người, biện pháp cần thiết để chống lại quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” gây nguy hại cho an ninh chính trị cho chế độ CS. Đó là “quyền lực mềm” mà Tổng Trọng cáo buộc đã tạo nên “những biểu hiện suy thoái, biến chất” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và kêu gọi chú trọng đến việc giữ gìn an ninh chính trị cho Đảng Nhà Nước của CS là điều Tổng Trọng coi “vô cùng hệ trọng.”Tổng Trọng tuyên bố, “Vừa rồi, trường hợp ông Chu Hảo bị xử kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng, không phải là do tham nhũng, mà quá trình ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’ trong mỗi con người đã biến mình thành con người khác lúc nào không biết, lái hướng chúng ta đi, vô cùng phức tạp.” Những phát biểu của Tổng Trọng không gây nhiều ngạc nhiên đối với đảng viên, cán bộ CS và người dân Việt trong ngoài nước. Vì từ lâu quyền lực mềm của tự do, dân chủ, nhân quyền đã đi vào tâm trí, tâm tư biến một số đảng viên CS ly khai đảng, công khai hay âm thầm chống đảng. Và một số khác lớn hơn thấy chủ nghĩa CS thất bại nên lợi dụng chức vụ “thu vén cuối đời, hy sinh đời bố củng cố đòi con” bằng tham nhũng, hối mại quyền thế, tẩu tán tài sản ra ngoại quốc, cho con cháu du học Âu Mỹ hy vọng có thể bảo lãnh cha mẹ, anh em đoàn tụ gia đình sang quê hương mới ở ngoại quốc. Như con gái cưng của TT Nguyễn tấn Dũng là Bà Nguyễn Thanh Phượng vừa bán sạch hơn 2.5 triệu cổ phiếu tại Savimex, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt của bà ấy ở VNCS. Thế là Bà Phượng đã rút hết vốn tại một doanh nghiệp xuất nhập cảng bậc nhất ở Việt Nam. Dư luận cho rằng, với việc bán sạch cổ phiếu SAV lần này, bà Phượng đang chuẩn bị lần lượt đưa hết nguồn vốn, tài sản từ Việt Nam ra hết ngoại quốc. Chồng Bà Phượng là một công dân Mỹ gốc Việt gia trụ ở Mỹ.Thế cho nên đảng CSVN chưa bao giờ rệu rã, thoái trào về tư tưởng, ‘hủ hoá’ về lối sống như bây giờ. Đảng Nhà Nước chia rẽ, tị hiềm, kỳ thị Bắc Nam, tham nhũng, tranh quyền cố vị như Mafia đang sát bên bờ hố sâu ghê gớm như bây giờ. Cái ngày mà người Tàu gọi là “sát linh miêu cứu vạn thử” giết một con mèo như một Tổng Trọng để cứu hàng triệu cán bộ đảng CS thức tỉnh trở lại vị thế, nhân vị của Con Người với những quyền bất khả tương nhượng với tư cách Con Người sẽ xảy ra. Và đó cũng là ngày trăm triệu người dân Việt được tự do, dân chủ thành lập một chánh quyền quốc gia của dân, vì dân, do dân qua một cuộc bầu cử trong sạch.Tin RFI ngày 25-11, “Vụ GS Chu Hảo bị đảng Cộng Sản Việt Nam khai trừ tiếp tục có thêm nhiều phản ứng. Hôm nay, Chủ Nhật 24/11/2018, ông Nguyễn Quang A, một chuyên gia độc lập trong nước, nhận định việc đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương trấn áp GS Chu Hảo và một số biện pháp đàn áp mới đây cho thấy rõ đảng đang «rệu rã hết sức trầm trọng» và «vô cùng bế tắc», phải dùng đến các trấn áp «tư tưởng» để duy trì đoàn kết nội bộ.”Còn đài RFI của Pháp ngày 29-11 có một bài trên Tap chí Tiêu Điểm “Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc: Mô hình lừa đảo”. Nói, đại ý, “Theo giáo sư Mác-xít Gérard Dumesnil và cũng là giám đốc nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia Pháp cho rằng «xã hội chủ nghĩa theo mô hình Trung Quốc», nôm na là một thủ đoạn «treo đầu dê bán thịt chó» mà chính bản thân ông và nhiều nhà trí thức Mác-xít Tây phương cũng bị gạt.Tình hình VN cho thấy dân chủ ở VN có tiến bộ. Nhưng dân chủ ở VN tiến bộ là do người dân Việt tranh thủ, đấu tranh, có máu, nước mắt và mồ hôi, có bị CS đánh đập, tù đày. Chớ hoàn toàn không phải dân chủ trong nước VN tiến bộ là do nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS Hà nội “cải thiện”.Các cuộc biểu tình nhiều người có nhiều cách nói nhưng bản chất vẫn là dân chúng chống Đảng Nhà Nước CS độc tài đảng trị toàn diện qua phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cho vẹn toàn lãnh thổ VN bị CSVN thông đồng, bất động để cho quân Tàu chiếm cứ. Phong trào đấu tranh đã đi sát vào hạ tầng cơ sở dân chúng liên quan đến quyền lợi sát sườn của người dân. Nhà Nước cúp điện bất công cũng bị biểu tình. Công an bắt đánh người vô cớ cũng bị biểu tình. Có chỗ đốt xe, phá trụ sở ủy ban, có liệng đá. Có súng nổ, có roi điện, có dùi cui.Tâm lý quần chúng đã hết sợ CS. Dân chúng đã không còn sợ bóng, sợ vía con ngáo ộp CS nữa. Xu thế thời đại đứng về phía người dân Việt. Quốc tế vận của người Việt hải ngoại biến vấn đề nhân quyền VN thành trở ngại trung tâm trong bang giao của CS Hà nội với Tây Phương. Nhà cầm quyền CS, nhứt là công an CS thui chột trong cách đối phó, vẫn đi theo lối mòn cổ lỗ sĩ là trấn áp, bắt giam. Quân đội vốn ghét công an, ít khi thấy xuất hiện. Công an phải dùng côn đồ, du thủ, du thực hay giả dạng bọn này để trấn áp dân – điều đó cho thấy công an, lực lượng “vô sản chuyên chính” của CS đã sợ dân. Còn Đảng CS thì càng ngày càng rệu rã nên Tổng Trọng càng sợ dân chúng VN, sợ khó giữ được sinh mạng.Lịch sử các cuộc cách mạng lớn trên thế giới cho thấy trong một vài năm đầu của phong trào đấu tranh của dân, mà nhà cầm quyền không dập tắt được thì nhà cầm quyền sẽ thành đống tro tàn của phong trào đấu tranh. Nên bây giò Tổng Trọng sợ teo gan, nhót ruột. Nỗi sợ không rời của y phát tiết ra ngoài bằng bạo lực trấn áp dân, ám hại cận thần, triệt hạ phe đối thủ bằng trò đốt lò tham nhũng. Nhưng theo qui luật đấu tranh sức ép càng mạnh thì sức bật càng cao./.(VA)