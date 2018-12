Reuters Sẽ Cắt Giảm 3,200 Việc Làm

(Xem: 32)

Công ty bán lẻ bàn ghế Ikea sẽ thu gọn loại cửa hàng to lớn của họ để mở cửa tiệm đầu tiên tại Quận Manhattan, New York, với hình thức “city center” mới vào năm 2019, theo công ty này cho biết hôm Thứ Hai. Mùa xuân tới, Ikea sẽ mở cửa hàng loại nhỏ hơn đầu tiên tại Hoa Kỳ ở địa chỉ 999 Third Avenue tại New York. Công ty cũng thông báo họ sẽ mở thêm 30 tiệm loại “city center” mới trong vòng 3 năm tới.