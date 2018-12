Mỹ Ba Mặt Giáp Công TC

Vi AnhMỹ ba mặt giáp công TC. TC tứ bề thọ địch đang lâm nguy.Trong cùng một ngày, 20/11/2018, Mỹ mở hai cuộc tấn công vào TC. Về Chiến tranh thương mại, từ Washington DC, Đại Diện Thương Mại Mỹ tố cáo Bắc Kinh cố giữ chính sách thương mại «vô lý, bất công» đối với Hoa Kỳ. «Trung Quốc về cơ bản, vẫn chưa thay đổi các chính sách thương mại bất công, vô lý và bóp méo thị trường», mà Mỹ từng nêu lên với Bắc Kinh. “Trung Quốc rõ ràng không muốn thay đổi chính sách hiện tại, vẫn tiếp tục các chính sách nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ thông qua Internet, đồng thời tạo rào cản về cấp phép công nghệ, dùng hàng rào này để buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ». Bắc Kinh đã không phản hồi «một cách xây dựng» với các vấn đề nêu lên, và không có hành động nào đáng kể để giải quyết các lo ngại của Mỹ. Có thể coi đó là bản «luận tội» của Mỹ đối với Trung Quốc, được công bố trước ngày tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Thượng Đỉnh G20 tại Argentina. Đó cũng được cho là Mỹ sẽ tăng cường sức ép trên TC mà Bắc Kinh rất mong mỏi tìm lối ra cho cuộc chiến tranh thương mại kéo dài từ nhiều tháng qua.Về chiến trận Mỹ muốn phá trận đồ TC mưu toan khống chế Biển Đông để Mỹ bảo vệ tự do hàng hải cho con đường hàng hải huyết mạch quốc tế qua Biển Đông. Khi chủ tịch TC Tập cận Bình ghé thăm Philippines, một đồng minh của Washington nhưng lại đang xoay trục hướng về Bắc Kinh, Lực Lượng Không Quân Thái Bình Dương của Mỹ đã cho hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 bay gần Biển Đông, tham gia một công việc «huấn luyện thường kỳ» ở khu vực «lân cận Biển Đông», gần các đảo tranh chấp.Thông báo của Không Quân Mỹ còn lập lại các từ ngữ mà Trung Quốc rất ghét. Đó là phi vụ của hai chiếc B-52 «phù hợp với luật quốc tế và cam kết lâu dài của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở».Không chỉ thị uy trên không, Mỹ còn ra phô trương sức mạnh trên biển. Hãng tin Mỹ AP xác nhận việc Hải Quân Mỹ quyết định cử hai hàng không mẫu hạm vào Biển Đông. Đó là các hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và USS John C. Stennis vừa tập trận trên vùng Biển Philippines chuyển hướng đi vào Biển Đông.Trước đó, hôm 17/11, đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, trong một phát biểu tại Canada đã tố cáo Trung Quốc biến các đá ngầm và rạn san hô trên Biển Đông thành một «vạn lý trường thành» hoả tiễn, đe dọa quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực.Còn tại Đông Nam Á, nhân hai hội nghị ASEAN ở Singapore và APEC ở Papua New Guinea, Phó TT Mỹ Mike Pence đấu khẩu nảy lửa với Chủ Tịch Tập cận Bình. Tại Singapore, Phó TT Pence đã thẳng thắn tuyên bố Biển Đông không phải là của riêng nước nào, một mũi tên rõ ràng nhắm vào Trung Quốc, nước tự nhận mình là chủ hầu hết Biển Đông.Còn tại Tân Guinea Chủ Tịch TC Tập cận Bình định lạm dụng Hội Nghị quốc tế này để khoa trương tính “ưu việt” của TC và chiến lược “Một Vành Đai Một Con Đường” thì bị Phó TT Mỹ Pence dùng B 52 trải thảm bom lên Vành Đai, Con Đường như B 52 của Mỹ rải thảm bom lên đường mòn Hồ chí Minh trong Chiến tranh VN, thành "vành đai siết chặt" và "con đường một chiều” mà TC dùng “bẫy nợ” để siết nợ lấy đất, cảng chiến lược của các nước vay của TC như TC đã làm ở Sri Lanka, Djibouti. Các nước nhỏ trong vùng Á châu Thái bình dương, Úc châu thấy rõ dã tâm, tà ý của TC, chống TC mạnh hơn.Còn các nước lớn ở Á châu Thái bình dương thì đoàn kết chặt hơn nữa để chống TC. Chống TC mưu toan khống chế con đường hàng hải huyết mạch qua Biển Đông. Ở Đông Nam Á, Mỹ và Úc cùng hợp tác xây dựng quân cảng Lombrum tại đảo Manus của Tân Guineé. Đây là một quân cảng nước sâu chiến lược nhằm đẩy lùi những tham vọng của Bắc Kinh. Đây là quân cảng chiến lược kiểm soát toàn bộ vùng Nam – Thái Bình Dương. TQ rất cay đắng vì chiến lược “Vành đai – Con đường” qua cảng này bị phá vỡ một phần.Nhật, Mỹ, và Úc kết hợp đuổi bật đại công ty Hoa Vi, một tập đoàn TC có dính líu với quân đội TC, ra khỏi lãnh thổ PNG. Cùng lúc Nhật, Mỹ, Úc và New Zealand cùng hợp tác xây dựng mạng lưới điện lực cho PNG.Sau cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ đang tăng áp lực song song ba mặt giáp công TC về thương mại, quân sự, ngoại giao. Trước khi TT Trump Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 cuối tháng 11 tại Buenos Aires, Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow hôm 27/11 cho biết nhiều ngày trước khi diễn ra bữa ăn tối quan trọng giữa TT Trump và Chủ Tịch Tập cận Bình này, vẫn không có thương thảo nào giữa các cố vấn của hai nhà lãnh đạo được lên lịch. Cho đến giờ Tòa Bạch Ốc vẫn thất vọng trước phản ứng của Trung Quốc đối với vấn đề thương mại. “Phản ứng của họ [ TC] thật đáng thất vọng bởi vì… chúng tôi không thấy thay đổi gì lớn trong cách tiếp cận của họ.” Còn TT Mỹ Donald Trump thì nhắc lại “Mỹ đã giúp tạo nên thành công cho Trung Quốc, nhưng mỗi năm bị họ lấy đi 500 tỷ USD” và nhấn mạnh nay Mỹ quyết không cho phép xảy ra tình hình như thế nữa.”Trước đây chính TT Trump đã công khai công bố chiến lược ba mặt giáp công toàn cầu chống TC trên công luận thế giới. Trong Chiến Lược Anh Ninh Quốc Gia mới, Mỹ coi Trung Cộng và Nga không còn đối tác mà đã thành “đối thủ của Mỹ”. Nhiều dấu chỉ gần đây cho thấy Mỹ đã, đang thực hiện chiến lược mới này. Chánh quyền và quân đội Mỹ ba mặt giáp công TC. Về quân sự. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đối đầu với TC vấn đề TC quân sự hóa các đảo ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 29 tháng 5, 2018 tuyên bố như thế, không chút dè dặt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng thế, bất chấp việc TQ lên án hoạt động của hải quân Mỹ trong khu vực. Mỹ quả quyết có quyền cho tàu, máy bay Mỹ đi đến bất cứ nơi nàò luật quốc tế cho phép. Về kinh tế Mỹ đã mở cuộc chiến tranh thương mại với đối thủ TC.Còn Ấn Độ nước dân số đông hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau TQ dứt khoát dấn thân cùng với Mỹ thực hiện Chiến lược Ấn độ Thái bình dương, mở rộng công cuộc chống đà bành trướng của TC.Đài Loan càng ngày càng xích lại gần Mỹ. Thượng Viện Mỹ ra nghị quyết khuyến cáo tăng cường giao lưu với Đài loan. Hành pháp Mỹ cho bán vũ khi hàng tỷ cho Đài Loan chia rẽ mạnh với TC.Pháp và Anh Quốc cũng hứa điều chiến hạm tới khu vực Biển Đông có tranh chấp. Canada công bố chống hành động phi pháp của TC. Khối G7 ủng hộ và yểm trợ chánh nghĩa bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông.Tóm lại, TC cô đơn, bị coi là chế độ ỷ mạnh hiếp yếu, cướp biển đảo của các nước láng giềng./.( VA)GHI CHÚ CỦA VB:Bài của nhà bình luận Vi Anh viết trước khi có hội đàm giữa Tổng Thống Hoa Kỳ và Chủ Tịch Trung Quốc. Kết quả: Họp thượng đỉnh G-20 đã kết thúc trong ngày thứ Bảy 1/12/2018. Hưu chiến 90 ngày Hoa kỳ sẽ không tăng thuế quan 25%. Đổi lại, Trung Cộng nhượng bộ Hoa kỳ nhiều lãnh vực. Sau đây là thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc.Phổ biến ngày: 01 tháng 12 năm 2018Tổng thống Hoa Kỳ, Donald J. Trump, và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, vừa kết thúc những việc làm mà cả hai đã kết luận là "cuộc họp thành công" giữa hai bên với các đại diện cao cấp nhất ở Buenos Aires, Argentina.Điều rất quan trọng là Tổng thống Tập, trong một cử chỉ nhân đạo đặc biệt, đã đồng ý ấn định Fentanyl là một dược chất được kiểm soát, có nghĩa là những ai bán thuốc Fentanyl cho Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức phạt tối đa theo luật của Trung Quốc.Về Thương mại, Tổng thống Trump đã đồng ý vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, ông sẽ vẫn giữ mức thuế 10% đối với các sản phẩm trị giá 200 tỷ đô la mà không tăng lên 25%. Trung Quốc sẽ đồng ý mua một số lượng chưa được thỏa thuận nhưng rất đáng kể về nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp và các sản phẩm khác từ Hoa Kỳ để giảm sự mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Trung Quốc đồng ý bắt đầu ngay lập tức mua sản phẩm nông nghiệp từ nông dân Hoa Kỳ.Tổng thống Trump và Tổng thống Tập đã đồng ý bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán về thay đổi cấu trúc liên quan đến việc bắt buộc chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, xâm nhập không gian mạng và trộm cắp trên mạng, dịch vụ và nông nghiệp. Cả hai bên đồng ý rằng họ sẽ cố gắng hoàn thành giao dịch này trong vòng 90 ngày sắp tới. Nếu vào cuối thời gian này các bên không thể đạt được thỏa thuận, mức thuế 10% sẽ được tăng lên 25%.Cũng có được sự đồng ý về sự tiến bộ lớn đã đạt được đối với Bắc Triều Tiên và Tổng thống Trump, cùng với Tổng thống Tập, sẽ cố gắng cùng với Chủ tịch Kim Jong Un, có thể thấy được một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Tổng thống Trump bày tỏ tình bạn và sự tôn trọng của ông đối với Chủ tịch Kim.Tổng thống Tập cũng tuyên bố rằng ông đồng ý sẽ phê duyệt thỏa thuận về Qualcomm-NXP mà trước đây chưa được phê duyệt nếu một lần nữa được trình đến ông.Tổng thống Trump nói: “Đây là một cuộc họp tuyệt vời và hiệu quả với khả năng không giới hạn cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tôi rất vinh dự được làm việc với Tổng thống Tập.” (HẾT THÔNG CÁO BẠCH ỐC).