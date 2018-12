Lễ Phủ Cờ Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng

Hình ảnh trong Lễ Phủ Cờ.

Tuyết MaiPhó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng đã vĩnh viễn ra đi ngày 22 Tháng 11, 2018 tại Fairfax, Vỉginia. Tang lễ được cử hành ở Fairfax Memorial Funeral Home, Fairfax, VA trong hai ngày 1 và 2 Tháng 12, 2018.Mặc dầu đã nhiều tuổi nhưng Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng tích cực sinh hoạt hằng tháng trong Hội NV Cao Niên VA, Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH MĐHK và tham gia nhiều sinh hoạt chính trị trong CĐ HTĐ, MD&VA, nên ông được nhiều chiến hữu HQ thuộc cấp và đồng hương trong vùng quý trọng, kính mến.Chương trình Lễ phủ cờ được điều hợp tổng quát bởi NT HQ Nguyễn Đức Thu; HQ Nguyễn văn Huấn, cùng nhiều cựu quân nhân Hội HQ và HH VNCH MĐHK, Hội TQLC vùng HTĐ với sự phối hợp của Liên Hội CCSVNCH/HTĐ & Phụ Cận. HQ Đại Tá Bùi Cữu Viên đại diện cho Hải Quân VNCH. Hiện diện có HQ Đại tá Ngô khắc Luân, HQ Đại Tá Đặng Trần Du, là những vị sĩ quan thâm niên. Nghi lễ phủ cờ được diễn ra trong một không khí thật trang nghiêm và ấm cúng, tràn đầy thương yêu và quý mến của các thân hữu, của các cựu quân nhân HQ thuộc cấp và của các quân nhân quân binh chủng bạn.Toán phủ cờ gồm 8 cựu quân nhân HQ với toán trưởng là HQ Thiếu Tá Chu văn Tiến. Lá cờ vàng biểu tượng của VNCH được nâng cao trong tiếng nhạc truy điệu trầm buồn, làm cho không khí thêm phần cảm động. Nhiều người có cảm tưởng như hương linh của Phó Đề Đốc đang phảng phất đâu đó chứng giám cho lòng thành của mọi người đang thành tâm cầu nguyện cho ông được siêu thoát và hồn thiêng sông núi từ khắp nơi như cũng nương theo hương khói về đây phù trợ cho lá quốc kỳ thân yêu sẽ được trở về Quê hương Việt Nam như ước nguyện của ông.Trong lời khai mạc lễ phủ cờ, NT Nguyễn Đức Thu đại diện cho Hội HQ và HHVNCH MĐHK và Hội TQLC HTĐ nói lên niềm đau chung vừa mất đi một vị Niên Trưởng khả kính. Phó Đề Đốc Hùng quả thật là một thủy thủ, một hạm trưởng , một Phó Đề Đốc, một cấp chỉ huy thật đúng nghĩa.Sau đó NT Thu đọc tiểu sử của Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng. Ông sinh năm 1932 tại Hà Nội, theo học chương trình Pháp. Sau khi đổ Tú Tài ông nhập học Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang khóa 2 năm1952 và tốt nghiệp Thủ khoa năm 1953. Sau khi tốt nghiệp ông được phục vụ một thời gian ngắn trên chiến hạm, rồi thuyên chuyển qua giang đoàn 24 xung phong hoạt động ở Nam Định, Bắc Việt.Năm 1958 ông được thăng cấp HQ Đại úy với chức vụ mới, Hạm trưởng Trục Lôi Hạm HQ 115. Năm1961 được thăng cấp HQ Thiếu Tá giữ chức vụ Quyền Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh HQ. Năm 1962 Ông được chỉ định làm Chỉ huy trưởng Hải Lực. Năm 1969 ông đảm nhiệm chức vụ Tư Lệnh Lực Lượng Thủy Bộ hoạt động hầu hết ở vùng châu thổ Tỉnh An Xuyên và Chương thiện. Sau đó ông làm Tham Mưu Phó Hành Quân cho Bộ Tư Lệnh HQ. Năm 1972 Ông được thăng cấp Phó Đề Đốc, giữ chức Phụ Tá Tư Lệnh HQ kiêm Tư Lệnh Hành Quân Lưu động Sông. Đến 29 Tháng Tư 1975 ông được ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo quốc Huân Chương, Hải Quân Huân Chương và 5 Anh dũng bội tinh.Đô Đốc Chung Tấn Cang, vị Tư Lệnh HQ sau cùng của HQVN phát biểu: " Nhiều người có công nhưng người giúp tôi nhiều nhất, đẵc lực nhất, ngày đêm lo cho Hạm đội đến Phi Luật Tân an toàn là Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng. Nếu phải nói lời cảm ơn, hay tưởng thưởng thì chỉ có ông Hùng mới thật là xứng đáng”. Sau đó NT Thu đọc lại lời phân ưu của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại ở TX gởi về. Phó Đề Đỗ Thoại nhắc lại những kỷ niệm lúc còn ở VN và qua HK.HQ Đại Tá Bùi C. Viên phát biều, Phó Đề Đốc Hùng luôn bảy tỏ những ưu tư về đất nước. Không những thế Phó Đề Đốc Hùng còn có tinh thần cách mạng, thừa hưởng tinh thần đó từ thân phụ, ông cụ cũng là một nhà cách mạng chống Pháp. Đại tá Viên nói ông đến đây để tiễn đưa một vị Phó Đề Đốc tài ba, đức độ.Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh nhắc lại, Phó Đề Đốc Hùng thường chia sẽ với ông những ưu tư về đất nước. Ông luôn nghe lời răn của Phó Đề Đốc Hùng nhưng giờ đây DS Trinh nhận lỗi là không nghe hết. Cụ Hùng ưu tư tới đất nước, ưu tư tới Cộng Đồng, ưu tư tới Hội Cao Niên. Cụ nói Người VN ở hải ngoại là những người góp phần và làm ơn cho đất nước cũ của mình trong ý nguyện thoát Trung và thoát Cộng. Cụ khuyên Hội Cao Niên có những buổi sinh hoạt, hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng CĐ. Nhưng trong bối cảnh không thuận tiện, lời khuyên đó chúng tôi chưa thực hiện được và chúng ta vẫn ghi vào tâm khảm để cố gắng một ngày nào đó thực hiện được.Giáo sư Phan Thông Hưng, CT HĐ Chấp Hành Hội NVQG Liên bang HK phát biểu chúng ta hãy cùng đến đây để vinh danh những gì ông đã làm, ghi ơn sự cống hiến và hy sinh của người là một niên trưởng, một huynh trưởng, một người chồng, một người cha qua nhiều năm dài. Tinh thần gương mẫu, liêm chính, tận tụy với công việc thương yêu và lo lắng cho thuộc cấp của ôngẽ là một gương sáng cho hậu duệ mai sau. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn bởi vì có những người như ông.Kế tiếp, Ông Huy Nguyễn, Hậu Duệ của VNCH, Chủ Tịch CĐ NVQG ở Nam Florida và Cô Destiny Nguyễn nhắc lại ba điều Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng đã nhắn gởi tới Hậu Duệ VNCH trong lễ ra mắt của tổ chức này hồi 3 Tháng 3, 2018. Thứ nhất, Hậu Duệ VNCH có trách nhiệm làm sáng tỏ vai trò lịch sử và trách nhiệm của những người đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc, đã cống hiến một đời. Thứ hai, tinh thần chống Cộng của người VN đã được thể hiện qua sự hy sinh của tất cả các quân nhân phải được duy trì. Thứ Ba, Hậu duệ là thế hệ mai sau của đất nước, của dân tộc của người Việt Tự Do. Hậu Duệ VNCH phải nhận lãnh trách nhiệm là nhịp cầu nối lại tất cả những đồng bào có tinh thần chống Cộng để phát huy và duy trì sự bất khuất của một người VN mang dòng giống Lạc Hồng. Trong dịp này BS Đặng Vũ Chấn cũng được mời lên có vài lời phân ưu.Sau lễ thu cờ, HQ Thiếu Ta Chu Văn Tiến trân trọng cầm lá cờ trao cho bà quả phụ Đinh Mạnh Hùng, nhũ danh Phan thị Kim Yến . Ông nói:” Lá quốc kỳ này đã từng được Quân Dân Cán Chính VNCH anh dũng bảo vệ, trong đo có Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng. Hôm nay tôi trân trọng trao lại cho Bà để tượng trưng cho sự trân quý Phó Đề Đốc của các anh em trong QLVNCH nói chung và Quân chủng Hải Quân VNCH nói riêng.”Sau đó, Anh Đinh Quang Minh, Trưởng nam của Phó Đô Đốc Hùng đại diện cho toàn gia quyến có vài lời cảm tạ quan khách. Ông đặc biệt cảm ơn Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH MĐHK đã tổ chức lễ phủ cờ rất là long trọng. Ông cũng cảm ơn thân hữu và họ hàng gần xa đã phân ưu và chia sẽ những nỗi buồn của gia đình ông. Lễ di quan và hỏa táng lúc 2 giờ trưa.Hình ảnh trong youtube: