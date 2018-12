Dân Biểu Úc Lo Ngại Sức Khỏe Của Trần Huỳnh Duy Thức

Tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức làm cho không những cộng đồng người Việt lo ngại mà chính khách Úc cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt qua việc DB Úc Chris Hayes gửi thư cho Đại Sứ Úc tại VN yêu cầu quan tâm đến Trần Huỳnh Duy Thức, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFa viết như sau:“Dân biểu Liên Bang Úc Chris Hayes, vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, gửi thư cho Đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Craig Chittick, yêu cầu quan tâm đến trường hợp Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, người bị án tù từ năm 2010 và hiện đang phải thụ án tại nhà tù số 6, tỉnh Nghệ An.“Trong thư Dân biểu Chris Hayes cho biết ông, cộng đồng Việt Nam tại Úc và cử tri của ông, đang rất quan tâm việc ông Trần Huỳnh Duy Thức đã liên tục tuyệt thực nhiều lần để phản kháng việc đối xử dành cho các tù nhân tại Việt Nam, điều kiện trong trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, đồng thời chống đối việc nhà cầm quyền Việt Nam cưỡng ép ông chấp nhận đi lưu vong.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Ông Chris Hayes cho biết qua thư của con gái ông Trần Huỳnh Duy Thức là cô Trần Lê Bảo Trâm gởi cho ông, thì ông rất quan ngại về việc việc, với tình hình sức khỏe hiện tại của ông Thức mà phải chịu án 16 năm tù giam.“Dân biểu Chris Hayes cũng cho biết được thông báo rằng vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, ông Thức bị các triệu chứng phù, ngộ độc thực phẩm, chóng mặt, sốt và nôn ra máu vì chế độ ăn uống chỉ bao gồm mì ăn liền, do anh Thức không cảm thấy an toàn khi ăn bất kỳ các loại thực phẩm khác trong nhà tù.“Mặc dù vậy, ban quản lý nhà tù lại không cung cấp nước sôi cho ông Thức và đe dọa sẽ không cho ông Thức dùng máy đo đường huyết và máy đo huyết áp.“Dân biểu Chris Hayes cũng nhắc đến những bài viết về vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế Việt Nam của ông Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đóng góp xây dựng một đất nước dân chủ. Đồng thời khẳng định rằng bản án 16 năm tù mà ông Thức phải chịu là một trong những bản án dài nhất từ trước đến giờ cho một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.”