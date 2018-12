(Xem: 122)

Bản tin VietnamBiz ghi rằng trong tháng 11/2018, Việt Nam nhập siêu 400 triệu USD: xuất cảng tháng 11 ước tính đạt 21,6 tỉ USD, giảm 4,1% so với tháng trước. Kim ngạch xuất cảng phần lớn các mặt hàng trong tháng giảm so với tháng trước. Trong đó, sắt thép giảm 30,8%; xăng dầu giảm 12,7%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 8,3%; hàng dệt may giảm 4,8%.