(Xem: 98)

Thời Báo Tài Chánh cho biết VN tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 11 tháng năm 2018 đạt 94,97 triệu tấn, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 112% kế hoạch năm 2018. Trong đó, tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường nội địa trong 11 tháng ước đạt 66 triệu tấn. Riêng xuất cảng sản phẩm xi măng đã vượt rất xa so với kế hoạch đề ra, khi đã xuất cảng được 28,97 triệu tấn sản phẩm (kế hoạch năm 2018 xuất cảng 18 - 19 triệu tấn sản phẩm xi măng), vượt 65% so với kế hoạch.