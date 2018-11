Guardian: Manafort Bí Mật Gặp Assange

WASHINGTON - TT Trump lại đả kích công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra mà ông gọi là “tuồng tìm bắt phù thủy” 1 ngày sau khi giám đốc tranh cử Paul Manafort (của ứng viên Trump) bị tố lừa dối và phá vỡ thỏa thuận hợp tác.Twitter sáng Thứ Ba của TT Trump ghi “Trò tìm bắt phù thủy gây thiệt hại lớn với hệ thống tư pháp hình sự”. Ông Trump mô tả ông Mueller là “một chiều” và đoàn điều tra đang phá hoại cuộc sống của những người từ chối khai man – ông nhấn mạnh “Các hiệp sĩ sẽ phát sinh từ đây”.Manafort nhận hợp tác từ Tháng 9, bị truy tố 1 số tội tài chính trong Tháng 8, là thắng lợi quan trọng đầu tiên của đoàn Mueller.TT Trump cả quyết: cuộc điều tra của đoàn Mueller không đem lại kết qủa trong khi gây ra chi phí 17 triệu tính váo cuối Tháng 3, theo loan báo Tháng 5 của Bộ tư pháp.Twitter của ông Trump ghi: chi tiêu của đoàn Mueller là 30 triệu.Đoàn Mueller đã và đang điều tra một cuộc gặp giữa cựu quản đốc tranh cử của Trump là Manafort và TT Ecuador Lenin Moreno tại Quito vào năm 2017 và đã đặc biệt yêu cầu sự có mặt của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, để thảo luận trong cuộc gặp, theo một nguồn tin thông thạo vấn đề này cho CNN biết.Vào tháng 11 năm 2017, AP tường trình rằng Tt Moreno công khai nhận rằng có gặp mặt Manafort và nhóm doanh nhân Trung Cộng là những người muốn tư hữu hóa công ty điện quốc gia. Moreno cho biết đề nghị đã bị bác bỏ.Vào sáng Thứ Ba, báo The Guardian tường trình rằng Manafort đã bí mật gặp nhiều lần với Assange bên trong tòa đại sứ Ecuador tại London, gồm khoảng thời gian ông làm nhân vật hàng đầu trong cuộc vận động tranh cử của Trump. Báo The Guardian trích thuật các nguồn tin, nói rằng Manafort đã gặp Assange vào năm 2013, 2015 và mùa xuân năm 2016.Manafort đã phản ứng lại bài báo của The Guardina nói rằng đó là “hoàn toàn sai và cố tình bôi nhọ.”