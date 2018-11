Lê Thu Hà Về VN, Bị Đẩy Lại Đức

HANOI -- Nhà nước CSVN từ chối đón cựu tù nhân lương tâm Lê Thu Hà từ Đức về, chận ngay ở sân bay Nội Bài và để công an làm thủ tục trục xuất về Đức.Bản tin RFA ghi rằng Cựu Tù nhân lương tâm (TNLT) Lê Thu Hà, người bị chính quyền Việt Nam bắt đi lưu vong ở Đức cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài hồi tháng 6/2018 bất ngờ trở về Hà Nội vào tối 20/11 nhưng sau đó đã bị trục xuất trở lại Đức.Mẹ của cô Lê Thu Hà, bà Hoàng Thị Bình Minh cho Đài Á Châu Tự Do biết cô Hà đã nhắn tin cho bà biết khi cô về đến sân bay Nội Bài vào tối ngày 20/11/2018. Tuy nhiên sau đó bà mất liên lạc với cô.Luật sư Nguyễn Văn Đài nói với đài Á Châu Tự Do rằng nguồn tin ngoại giao từ phía Đức cho ông biết hiện cô Hà đang ở Bangkok, Thái Lan, chờ làm thủ tục để bay về Đức.Luật sư Đài cũng cho biết cô Hà đã có ý muốn về Việt Nam ngay từ những ngày đầu sang Đức và cô Hà đã mua vé trở về Việt Nam để sống với mẹ già ở Quảng Trị, bất chấp những can ngăn của bạn bè.Bà Hoàng Thị Bình Minh, mẹ của cô Lê Thu Hà và chiều tối ngày 21/11 cho đài ACTD biết bà đã nhận được tin cô Hà về nước nhưng không được nhập cảnh. Nói về nguyên nhân cô Hà về nước, bà Minh cho biết:“Tôi nghĩ chắc là vì tình trạng cháu (cô Hà) đau ốm liên tục, mà tình cảm của Hà dành cho mẹ quá nhiều mà xa quê tôi nghĩ chắc Hà buồn quá. Sang đó thì tôi nghĩ chắc là chưa hòa nhập. Tôi chỉ nhận được tin nhắn của Hà là muốn về Việt Nam nuôi mẹ. Tôi khuyên Hà cố gắng ổn định hòa nhập với cộng đồng Đức ở bên đó nhưng tôi nghĩ Hà về ý chí và tình cảm không vượt qua được nên Hà quyết định về Việt Nam”Bà Minh cho biết bà đã đấu tranh tư tưởng rất lớn về việc xum họp với con hay để cô Hà đi Đức. “Đó là vấn đề tình cảm thiêng liêng của con người, có những lúc tôi trăn trở như thế. Hình như tôi đã tác động để Hà về Việt Nam. Trong chuyến này tôi thấy tôi là người có lỗi với Hà”, bà Minh cho biếtRFA ghi lời Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết hiện các giấy tờ đi lại và lưu trú của cô Hà ở bên Đức đã gần hết hạn vì cô đã không muốn nhận giấy cấp mới từ chính phủ Đức do quyết định về Việt Nam. Nói về những khó khăn cô Hà có thể gặp khi làm thủ tục giấy tờ về Đức, luật sư Đài cho biết:“Cô ấy được cấp giấy tờ có hiệu lực 3 năm ở Đức bắt đầu từ ngày 1/11 bao gồm giấy thông hành, giấy phép định cư, giấy phép lao động mà cô ấy không nhận, và visa mà đại sứ quán Đức đóng ở hộ chiếu đã hết hạn từ tháng 9 còn giấy cấp tạm thời sắp hết hạn vào 31/12/2018, không biết cô ấy có cầm theo giấy tờ khi về Việt Nam không hay nếu cô ấy vứt đi thì sẽ rất khó khăn khi cô ấy bay về sân bay bên Đức. Cho nên mọi cái họ đang thương thảo để giải quyết tại Bangkok”.Cô Lê Thu Hà, năm nay 36 tuổi, là giáo viên dạy anh văn trước khi trở thành thành viên của Hội Anh em dân chủ, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam.Cô bị bắt vào ngày 16/12/2015 cùng với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng sau đó bị chuyển tội danh thành “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.Cô Hà bị Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên mức án 9 năm tù giam và 2 năm quản chế trong phiên tòa ngày 5/4/2018 cùng với 5 thành viên khác của Hội Anh em dân chủ.Tất cả 6 người đều bị tuyên những mức án nặng nề từ 7 năm tù giam đến 15 năm tù giam.Ngày 7/6/2018, sau khoảng 2 năm rưỡi bị giam giữ cô Lê Thu Hà và ông Nguyễn Văn Đài được công an đưa từ nhà tù ra tới sân bay Nội Bài để sang Đức tị nạn chính trị.Cô đến Đức vào ngày 8/6/2018 cho đến khi có quyết định bất ngờ trở về Việt Nam.Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết dù có thể có những khó khăn về giấy tờ cho cô Lê Thu Hà vào Đức nhưng phía Đức vẫn có trách nhiệm bảo trợ cho cô Hà theo thỏa thuận giữa Đức, EU và Việt nam khi Việt Nam bàn giao cô Hà cho phía Đức.Bản tin VOA ghi nhận:“Một số nhà hoạt động nữ quen biết với cô Hà và hiện vẫn đang ở Việt Nam cho VOA biết rằng qua các tin nhắn, họ cảm nhận rằng cô Hà “có tâm lý không được tốt” từ lúc sang Đức và ngày nào cô cũng nói “nhớ mẹ và em gái không chịu nổi”.Họ cũng cho biết em gái và gia đình cô Hà “sẽ cố tìm cách qua Đức” để thăm hỏi, khích lệ tinh thần cho cô....”Bản tin BBC ghi lời phỏng vấn mẹ cô Lê Thu Hà là cụ bà Hoàng Thị Bình Minh:“Lúc hay tin Hà được đi Đức, gia đình mừng lắm. Tôi khuyên con ráng ở lại, hội nhập với xã hội người ta rồi lấy chồng.""Nhưng Hà bảo lấy chồng thì phải "tùy duyên" chứ đâu phải muốn là được.""Rồi gần đến khi lên máy bay về Việt Nam thì Hà mới nói là đã nhịn ăn để dành tiền mua vé.""Mặc cho tôi khuyên can thế nào. Nhưng tính Hà thế, luôn cứng cỏi và khẳng khái, trước sau như một.""Tôi là mẹ, chỉ sinh nó ra, còn cuộc đời nó thế nào thì nó tự quyết và tôi tôn trọng."...”