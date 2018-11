Ra mắt sách và tưởng niệm cố nhà văn Phùng Nguyễn

Phoebe Lapin là người hướng dẫn nấu ăn, chuyên gia phát triển công thức món ăn, tác giả cuốn "The Wellness Project: How I Learned To Do Right By My Body Without Giving Up My Life". Cô cũng là người sáng lập và blogger của Feed Me Phoebe. Đây là bài viết ‘I Gave Up Processed Foods To Treat My Hashimoto’s Disease—But It Backfired On Me’ của Phoebe Lapine được đăng trên tạp chí WomensHealthMag: