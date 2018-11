Thua sao cho đẹp



Giao Chỉ, San Jose



Chuyện phe thua cuộc:

Chúng tôi cư ngụ tại khu 7, thành phố San Jose. Kỳ bầu cử vừa qua gia đình chúng tôi bỏ phiếu cho nghị viên Nguyễn Tâm. Ngay đêm đầu tiên, Tâm dẫn trước đối thủ là cô Mễ Mayo 1 ngàn phiếu. Tôi có mặt với các bạn đêm hôm đó. Coi như chắc ăn. Phe ta rất vui mừng. Dù rằng County cho biết mới đếm phiếu có 3%. Sáng hôm sau County loan báo đếm phiếu 100% Tâm thắng 13 phiếu. Thực ra con số 100% là tỷ lệ số phiếu láo lếu. Phiếu còn rất nhiều chưa đếm hết. Điện thoại hỏi anh Tâm. Tâm cho biết hy vọng vẫn còn phiếu chưa đếm. Kết quả sẽ khá hơn.



Tôi ghé thăm anh Nam Cali Today. Không biết do tin tức ở đâu, Nam đoán rằng Tâm sẽ thua. Anh Nam nói rằng dù sao thấy Mễ thắng cũng không vui. Từ đó mỗi ngày tin loan báo số phiếu đếm hết 100% nhưng phe đối phương dẫn trước cả trăm phiếu. Cho đến đêm nay phe Mễ dẫn trước hơn cả ngàn phiếu. Số phiếu còn lại sau cùng cũng hơn 1 ngàn. Không hy vọng phép lạ. Phe chúng tôi thua rồi.



Tuy gọi là dân Việt ở San Jose đông nhất thế giới nhưng riêng tại khu 7, phe ta có khoảng 33%. Phe Mễ 44%. Trong suốt 14 năm qua, rất may mắn người Việt có Nguyễn Madison làm nghị viên được 10 năm. Nghị Tâm trúng cử thêm 4 năm. Triều đại nhà Nguyễn tổng cộng 14 năm dài, đến nay phải nhường ngôi cho nhà Mễ.



Khu 7 là nơi nào:

Các bạn ở xa hỏi rằng khu 7 là chỗ nào mà bạn viết nhiều chuyện quá ồn ào như vậy. Thưa rằng. Thành phố San Jose chia làm 10 khu, mỗi khu có một ông nghị . San Jose là một trong 15 thành phố thuộc quận Santa Clara. Quận Santa Clara là một quận trong số 80 quận của tiểu bang Cali.



Sau cùng CA là một trong 50 tiểu bang của Mỹ. Quý bạn xem như vậy thì khu 7 này chỉ là một địa danh nhỏ bé, không đáng quan tâm. Tuy nhiên vùng đất này cũng đã có một thời vang danh với trận đấu tranh lấy tên Little Sài Gòn. Cũng là nơi tập trung các sinh hoạt văn hóa, thương mại và lịch sử của người Việt. Vì vậy chuyện sinh hoạt cộng đồng và tranh cử hàng năm vẫn được coi là các tin tức đáng lưu tâm.

Vì sao nên nỗi.

Bây giờ phe ta đã thua rồi, chuyện kế tiếp là cần tìm hiểu lý do để rút kinh nghiệm lâu dài về sau. Thiên hạ ngồi bán tán đã ghi lại nhiều lý đó thất bại trong tinh thần xây dựng.. Anh Tâm kỳ này chiến đấu trong cô đơn. Hoàn toàn trông cây vào đôi chân phe ta đi gõ của phe ta. Báo chí Mỹ, các vị dân cử địa phương và các thế lực vận động phía Hoa Kỳ không ủng hộ. Đó là các lý do rõ ràng mọi người đều biết từ đầu. Tài chánh tranh cử cũng yếu kém. Phe đối phương tham dự chiến trường kỳ này rất cao. Cũng có tin cho rằng, ngoài phe ta và phe Mễ đi bầu ngang ngửa thì các phiếu còn lại của các sắc dân khác kỳ này ngả về phe cô Mễ Mayo.



Số phiếu Việt Nam chống anh Tâm để bầu cho cô Mễ được cho rằng không đáng kể. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là đoán mò. Phải chờ thời gian tham khảo với máy điện toán mới biết rõ thực sự vì đâu nên nỗi. Máy sẽ chạy ra số phiếu của mọi sắc dân, lúc đó mới biết thực sự đá vàng. Trong khi chờ đợi không cần bới ra các lý do chia rẽ, chửi bới xấu xa để rồi thêm những điều cay đắng vô ích.



Người Việt tại San Jose:

Dù phe ta thua cuộc vì bất cứ lý do nào thì vẫn dứt khoát mất một tiếng nói trong nghị trường thành phố. Dân Việt trong bao năm qua vẫn sống hòa bình với các sắc dân khác đặc biệt là người Mễ. Tuy nhiên chuyện rõ như ban ngày là các thành viên hội đồng thành phố và giám sát viên quận hạt không có người Việt. Với tư cách công dân, chúng ta có thể được coi như bình đẳng, những sinh hoạt công cộng trong phạm vi hội đoàn thì dứt khoát các ngân khoản đều trong tay người Mễ, người Tàu và các sắc dân khác. Quả thực không thiếu các trung tâm cộng đồng và thư viện lớn lao của dân Mễ. Một trung tâm uy nghi có cả rạp hát của người Mễ trên đường King là thí dụ điển hình. Hàng năm nơi này được chính quyền tài trợ và mỗi khi cần tổ chức hội họp quy mô thì Việt Nam ta phải trả tiền đầy đủ để xử dụng. Mỗi khi Việt Nam có sinh hoạt thì các ngài dân cử đủ mọi sắc dân chỉ đến chào hỏi rồi phe phẩy một tấm giấy tưởng lệ để anh em ta vỗ tay. Chán bỏ mẹ.



Tình trạng khu 7:

Riêng tại khu 7 có 2 công trình là Vườn văn hóa Việt và trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Vườn Văn Hoá tốn kém hàng triệu Mỹ Kim của cả tư nhân và chính quyền để rồi sau cùng anh nghị Tâm cố gắng lắm mới duy trì được mấy cột cờ, khu vườn rau và quán cà phê nghèo như tình nghèo dân tộc. Riêng phần trung tâm cộng đồng Việt Nam tạm thời là một nơi sinh hoạt tương đối khả quan nhưng sự thực không sánh được với hội quán của các sắc dân khác trong vùng. Hầu hết các hội đoàn, các ban đại diện cộng đồng, ngay cả các cơ quan bất vụ lợi Việt Nam cũng ở trong tình cảnh Homeless đi "se" phòng, mỗi tháng chạy tiền thuê nhà vất vả. Xin nhớ rằng chúng ta đã có mặt trên đất này gần nửa thế kỷ chứ không phải vừa đến Mỹ ngày hôm qua. Nên nghĩ rằng bây giờ dù có đại diện dân cử hay không, cử tri phải đấu tranh trực tiếp với chính quyền để đòi quyền lợi cộng đồng chứ không phải là chia ra để đánh nhau.



Thua sao cho đẹp:

Bây giờ phe ta đã thua rồi. Trước khi tính chuyện tương lai, xin bàn chuyện thua làm sao cho đẹp. Lần trước tôi có hỏi anh Tâm. Nghị viên Tâm tranh cử đã chiến thắng tổng cộng 3 lần. Cả 3 lần cô Mayo đứng hạng nhì. Có lần nào Mayo gửi thư chúc mừng anh Tâm chưa. Tâm cho biết chưa bao giờ. Như vậy người Mỹ gọi là Un American. Chơi như vậy không phải là Mỹ.



Đêm nay, dù County chưa đếm đến là phiếu cuối cùng, anh Tâm nên gửi cho Mayo một lá thư chúc mừng. Coi như cuộc chiến chấm dứt. Cô gái Mễ thua 3 trận mà vẫn bền bỉ chiến đấu. Quả thực cũng là một nữ chiến binh đáng kể. Mình là nam tử, tranh cử thắng đến ba lần, bây giờ dân Mễ vùng lên, nên gửi cho họ lá thư chúc mừng và khen ngợi.



Hơn trăm năm trước, tướng Lee thua trận Nam Bắc, khi gặp tướng Grant ký giấy đầu hàng đã yêu cầu phe chiến thắng cho quân ta đem lừa ngựa về nhà để có phương tiện xây dựng lại vườn trại. Khi ra đi chiến đấu, quân miền Nam dùng toàn phương tiện gia đình. Anh Tâm nên gặp gỡ chỉ dẫn cho cô nghị viên mới những điều cần thiết cho tương lai của khu 7 dành cho người Việt. Đó chính là sách lược Thua sao cho đẹp.



Mặt khác, nên duy tri sinh hoạt của thành viên tình nguyện giúp cho việc tranh cử trong bao năm qua. Chưa từng có các đoàn viên tình nguyện nào nỗ lực giúp tranh cử nhiệt tình như vậy. Nên tìm cách tổ chức kết hợp và tiếp tục sinh hoạt. Anh chị em và cả người phối hợp, không cần lương, không cần chức vụ mà vẫn tiếp tục phục vụ cho cộng đồng nhỏ bé của Việt Nam tại khu 7, do chính là can trường trong chiến bại để rồi cả thành phố phải khâm phục. Mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ.



Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393