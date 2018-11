55% Y Tá: Không Muốn Giới Thiệu Bệnh Nhân Vô Bệnh Viện Của Họ

54.9% y tá nói họ “sẽ nhất định không giới thiệu bệnh nhân tới bệnh viện của họ.”

28.9% cho điểm bệnh viện của họ là điểm không thuận lợi cho việc ngăn ngừa nhiễm trùng.

37.3% nói rằng “thông tin quan trọng bị mất” trong thời gian thay đổi ca giờ làm việc.

41.9% nói rằng “nhiều việc rơi vào giữa các kẽ hở.”

36.9% nói rằng “nhân viên không cảm thấy tự nhiên để đặt câu hỏi giới thẩm quyền.”

Hai thập niên qua, một phúc trình dấu mốc từ Institute of Medicine cho thấy hàng ngàn bệnh nhân chết trong các bệnh viện mỗi năm từ các lỗi lầm y tế có thể ngăn chận được.Trong một bài viết mới của Health Affairs cho chủ đề đó, một nghiên cứu tổng hợp cho thấy rằng các bệnh viện đã cải thiện đôi điều nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa.Trong số các nghiên cứu là thăm dò với 535 bệnh viện tại Pennsylvania, New Jersey, California, và Florida phát hiện rằng 29.6% y tá đã đánh giá sự an toàn bệnh nhân tại các bệnh viện đó là “không thuận lợi.”Những phát hiện khác của nghiên cứu nói trên, được lãnh đạo bởi giáo sư về y tá Linda Aiken của Đại Học Pennsylvania, cho thấy mấy điểm đáng ghi nhớ như sau:Số y tá trả lời mọi câu hỏi khác nhau, từ 12,900 tới 13,500 câu trả lời. Aiken, giám đốc Trung Tâm Center for Health Outcomes and Policy Research của ĐH Pennsylvania, đã tham gia vào cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi các tác giả từ Viện Leonard Davis Institute of Health Economics của Đại Học Pennsylvania, Đại Học Rutgers, Đại Học Delaware, và Đại Học Emory.Các nhà nghiên cứu cho thấy một số dấu hiệu tích cực khi so sanh các kết quả với những gì các y tá nói khi được hỏi cùng những câu hỏi trong năm 2005.