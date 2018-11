VC Cướp Đất Cả Nhà Thờ, Nhà Chùa

Nhà thờ và nhà chùa vẫn luôn gặp gian nan trong thiên đường xã hội chủ nghĩa VN.Chỉ trong vòng một tuần lễ, lại có 2 chuyện xảy ra: nhà nước thâu tóm một khoảnh đất nhà thờ ở Hà Nội, và một khoảnh đất chùa ở Đà Nẵng.Bản tin RFA kể rằng hôm 05/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã Đơn Kiến nghị khẩn cấp số VP2018/11CQ do Đức Hồng y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội và Đức Giám mục Phụ Tá Laurenxo Chu Văn Minh ký tên thay mặt hàng linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể giáo dân gửi đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan chính quyền Hà Nội phản đối mạnh mẽ việc chính quyền Hà Nội đã ngang nhiên xây dựng trên đất đai và cơ sở của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.Văn bản cho biết: Nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây dựng tại 29 phố Nhà Chung, là khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội được chứng nhận tại bằng khoán điền thổ số 1794, quyển 9, trang 191.Đây là cơ sở Trường Dũng Lạc của Tổng Giáo phận Hà Nội.Cho đến nay, Tòa TGM Hà Nội chưa hề có bất cứ một văn bản nào về việc hiến, tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất và tài sản tại đây cho bất cứ ai.Việc xây dựng đã được tiến hành lén lút, bởi dự án không có bất cứ một thông báo, bản vẽ và những thông tin cần thiết theo luật định cho việc tiến hành một dự án.RFA cũng ghi nhận: Đặc biệt, đây là khu đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã bị chiếm cướp làm trường học và nay tự ý xây dựng công trình nào đó mà Tòa TGM không hề được thông qua, người dân không hề được biết.Ngang nhiên hơn nữa, để xây dựng công trình này, chính quyền Hà Nội đã tự ý xây bịt lối đi, đưa máy móc vào hoạt động như chỗ không người.Một bản tin khác của RFA cho biết rằng Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 9/11/2018 bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Hòa thượng Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc.Biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận Sơn Trà ký ngày 2/11 mà theo đó là căn cứ theo các quyết định vào tháng 9 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Thơ.Lý do cưỡng chế Chùa An Cư với diện tích khoảng 300m2 mà UBND Thành phố Đà Nẵng nêu ra là để phát triển đô thị, văn hóa.Yêu cầu của chư tăng trong chùa cho biết xin nhường một phần đất và xin phần còn lại để tiếp tục hoạt động nhưng chính quyền vẫn không đáp ứng. Hòa thượng Thích Thiện Phúc trụ trì chùa An Cư giải thích với RFA.“Vì công ích của xã hội, mở đường mở xá, trường học, bệnh viện… thì bây giờ tôi cho nhà nước 100m, không nói về tính toán tiền bạc nhưng đó cũng khoảng mười mấy tỷ. Còn bao nhiêu đất ngay ở chùa còn lại thì để tôi làm lại. Số tiền 400 triệu (hỗ trợ) thì cũng không là bao.”RFA ghi lời Hòa thượng Thích Thiện Phúc nhấn mạnh với chúng tôi lý do cưỡng chế là vì chùa An Cư thuộc Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất không được Chính quyền Việt Nam công nhận.Biết và đọc được ý nghĩ của họ là họ sẽ tìm cách phá tất cả các cơ sở của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất. Họ không muốn tồn tại. Các thành viên của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất thì bị họ đàn áp khốc liệt. Nhà nước thì họ không thể thiếu bao nhiêu đó mà không thể cung cấp cho mình, nhưng mà vì lý do đó nên họ phá.Qua cuộc trò chuyện với RFA, Hòa thượng Thích Thiện Phúc nhắc đến chùa Liên Trì và cho rằng trường hợp đó cũng giống như chùa An Cư, bị chính quyền xem là ‘cái gai’ trong mắt và cần phải ‘nhổ bỏ.’Vào ngày 8/9/2016, một cơ sở khác của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất là Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, Thành phố Sài Gòn do hòa thượng Thích Không Tánh trụ trì cũng đã bị cưỡng chế.Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được cho thành lập từ năm 1964 và không được chính quyền Việt Nam công nhận.