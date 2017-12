Du Khách Quốc Tế Vào VN Tăng 14%

Báo Hà Nội Mới ghi nhận rằng trong tháng 11-2017, khách quốc tế đến VN ước đạt hơn 1,17 triệu lượt, tăng 14,4% so với tháng 10-2017.... Như vậy, trong 11 tháng của năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đến Việt Nam đã đạt 11,645 triệu lượt, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung trong 11 tháng, khách đến từ Châu Á tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách từ hầu hết thị trường chính đều tăng: Trung Quốc tăng 44,9%; Hàn Quốc tăng 55,3%; Nhật Bản tăng 7,7%; Malaysia tăng 16,5%; Thái Lan tăng 12,1%; Singapore 7,4%...