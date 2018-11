VC Bắn Bể Kính Xe Luật Sư Nhân Quyền

SAIGON -- Không đụng xe như kiểu trước giờ, cũng không giả côn đồ chận đường hành hung, công an nghĩ ra kế hù dọa mới: bắn thẳng vào xe luật sư.Bản tin VOA kể: Nhóm luật sư bảo vệ người biểu tình nghi bị bắn ‘cảnh cáo’ vào xe...Ba luật sư bào chữa cho nhóm 20 thanh niên tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc khu ở Đồng Nai vừa bị bắn vào xe khi đang chuẩn bị đi gặp các thân chủ ở trại giam B5 – công an TP. Biên Hòa, khiến cửa kính xe bị rạn nứt. Các luật sư cho VOA biết họ đã trình báo công an trong thời gian tìm cách xác minh nguyên nhân có phải là do đạn bắn vào hay không.Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong ba luật sư bào chữa cho những người biểu tình ở Đồng Nai, cho VOA biết sự việc xảy ra vào sáng 6/11, khi ông cùng với Luật sư Đặng Đình Mạnh lái xe tới đón Luật sư Nguyễn Văn Miếng ở quận Thủ Đức, TPSG, để cùng đi xuống trại giam B5-công an TP. Biên Hòa làm việc với các thân chủ trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm họ vào ngày 10/6.Khi xe bắt đầu lăn bánh, thì họ nghe tiếng “cạch” và cửa kính bên phải xe bị thủng một lỗ và rạn nứt toàn bộ. Ngay sau đó, một tiếng “cạch” thứ hai bắn vào thân xe. Các luật sư cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, đường khá đông xe và mặt đường trong tình trạng tốt.“Tôi nghĩ cũng chưa hẳn họ muốn hạ sát, mà có thể chỉ mang tính đe dọa, khủng bố tinh thần thôi, vì nếu họ muốn ra tay thì với các luật sư tay không tấc sắt thì rất dễ dàng”, LS. Trịnh Vĩnh Phúc nói với VOA.Giải thích cho nhận định này, LS. Phúc nói:“Lâu nay chúng tôi làm việc ở khắp nơi, nhiều địa hình, nhiều hoàn cảnh có thể dễ rủi ro nhưng lại không xảy ra, còn ở đây là ban ngày, trong khu phố có người qua lại, lại đang ở trên xe nên nếu có bắn thì cũng qua cửa kiếng nên không ảnh hưởng. Nhưng vấn đề đặt ra là đây có phải do bắn bằng đạn hay không, đạn gì? Đạn đồng, đạn chì hay đạn cao su? Loại súng gì? Có phải vũ khí quân dụng hay không?”Ba luật sư trên nằm trong nhóm luật sư thường xuyên bào chữa trong những vụ án được xem là “nhạy cảm” như xử các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, những người tham gia biểu tình…VOA ghi lời LS. Phúc cho biết dựa theo vết nứt trên kính xe, nhiều người am hiểu cho rằng đây là dấu vết của đạn, nhưng ông chưa thể xác định chính thức điều này vì hiện các luật sư vẫn đang tìm chuyên gia uy tín để giám định vết nứt và cũng chưa có kết luận từ cơ quan chức năng.“Nếu trong trường hợp xác định được đó là đầu đạn thì vụ việc mang tính chất nghiêm trọng”, LS. Phúc nói với VOA.Tình trạng luật sư bị hành hung, đe dọa đã trở nên khá phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo LS. Phúc, sự việc lần này là khá hy hữu.Ông nói: “Luật sư bị đe dọa bằng vũ khí quân dụng bắn vào xe là chưa có. Còn chuyện luật sư bị hành hung trên đường hay tại phiên tòa, do côn đồ thực hiện thì đã có nhiều. Thậm chí có một luật sư ở Hải Phòng bị tạt axit nhiều năm qua rồi mà cũng không tìm ra được hung thủ. Rồi nhiều vụ khác như luật sư bị hành hung ở Chương Mỹ, Hà Nội”.LS. Phúc cho biết bản thân ông tuy chưa bị đe dọa trực tiếp, nhưng cũng từng nhận nhiều tin nhắn đe dọa qua điện thoại hay qua người thân, bạn bè.“Bạn bè, đồng nghiệp tôi cũng có trường hợp bị khống chế để tước đoạt laptop, hồ sơ nhưng thường các anh không báo ra vì biết khi báo tin cũng không giải quyết được gì, gây hoang mang, thành ra cũng chịu đựng”.Các luật sư cho biết họ đã trình báo vụ việc cho công an địa phương. Trong trường hợp nếu xác định được vết bắn từ đạn, họ sẽ báo cáo lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ cho việc hành nghề của các luật sư.VOA ghi thêm:“Các thân chủ mà nhóm luật sư trên nhận bào chữa là 12 người có đơn kháng cáo trong số 20 người bị tòa án nhân dân TP. Biên Hòa kết án từ 8 -18 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng” khi họ tham gia vào cuộc biểu tình trên cả nước chống lại dự luật Đặc khu và An ninh mạng vào tháng 6.”