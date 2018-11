Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Tạ Ơn Quân Nhân VNCH

Vi AnhNgày 11 tháng 11 năm 2018, cộng đồng của người Mỹ gốc Việt có một sinh hoạt nhiều ý nghĩa, ngay tại Little Saigon mà đồng bào người Việt mến thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải Ngoại. Đó là Tiệc Tri ân Cùng Lính và Gia đình do Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt VIETNAMESE AMERICAN UNIFORMED SERVICES ASSOCIATION (VAUSA) để tri ân, “thế hệ tiếp nối Quân Nhân người Mỹ gốc Việt đã và đang phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ, được một lần tạ ơn những bậc Niên Trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền Tự Do và Dân Chủ của Việt Nam.”Người viết bài này xin phép đăng tải nguyên văn tâm thư của Hội.“VIETNAMESE AMERICAN UNIFORMED SERVICESASSOCIATION (VAUSA). Hội Quân Nhân Mỹ Gốc ViệtP.O. BOX 2383- Springfield, VA 22152Ngày 15 tháng 10, Năm 2018Kính Gởi Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Chiến Hữu và Thân Hữu Cựu Quân Nhân:Thưa Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Chiến Hữu và Thân Hữu Cựu Quân Nhân, nhân dịp Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt kính mời các Cô, Chú, Bác, và Anh Chị Cựu Quân Nhân tham dự Buổi Tiệc Tri Ân cùng thế hệ tiếp nối vào lúc 6:00 chiều, ngày 11 tháng 11 năm 2018, tại Nhà Hàng Majesty, 5015 West Edinger Avenue, [góc Edinger – Euclid], Santa Ana, CA 92704.Buổi Tiệc Tri Ân là một cơ hội cho thế hệ tiếp nối Quân Nhân người Mỹ gốc Việt đã và đang phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ được một lần tạ ơn những bậc Niên Trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền Tự Do, và Dân Chủ của Việt Nam. Sự hy sinh trong thời lửa đạn cũng như sau này trong những lao tù, hoặc trên hành trình tìm Tự Do đã đem lại cho thế hệ tiếp nối một cuộc sống mới. Những hy sinh ấy là động lực chính, đã thúc đẩy thế hệ tiếp nối tham gia vào quân đội để bảo vệ nền Tự Do và no ấm của người dân trên quốc gia thứ hai của mình.Buổi Tiệc Tri Ân cũng là cơ hội cho hai thế hệ Quân Nhân cùng tâm sự và chia sẻ những chuyện vui, buồn, của đời lính. Đó là những câu chuyện Huynh Đệ Chi Binh cho dù không cùng thời gian và quân phục.Chúng cháu rất mong sự hiện diện của quý vị đến tham dự để thế hệ tiếp nối góp phần thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ, và ủng hộ đối với những Cựu Quân Nhân.Mọi chi tiết và câu hỏi, xin liên lạc qua điện thoại 657-262-1242 hoặc qua email VAUSAmedia@gmail.comTrân trọng,Mimi T. Phan, Bác Sĩ Dược KhoaĐại Tá, Đoàn Y Tế Ủy Nhiệm Cộng Đồng Hoa KỳChủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành VAUSA”Và có kèm theo một chỉ dẫn: “Tiệc tri ân cùng Lính và Gia đình ngày 11 tháng 11 năm 2018 vào lúc 6 pm tại nhà hàng Majesty góc dường Euclid- Edinger, Vé tham dự $25/ người. Để ghi danh xin liên lạc 657-262-1242. Ghi danh và mua vé tại 1- Corner View Bakery 9.630 Westminster CA 92683; 2-CBN TV Capital Ave 108 91 Garden Grove 92843.Cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa và cao niên 70 tuổi trở lên tham dự miễn phí. Chỗ ngồi có giới hạn, ưu tiên cho những người ghi danh trước.”Được biết từ 2009, một số quân nhân Mỹ gốc Việt đã thành lập một hội đoàn này mệnh danh Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association -- www.vaafa.org ). Hội đã ra mắt cộng đồng ngày 31 tháng 5, 2009 tại Little Saigon mà người Việt mến thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải ngoại. Ra mắt trong một buổi lễ trước Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster và trong một buổi tiệc đông nhứt chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel. Và từ đó phát triển khắp nước Mỹ, hội viên trên 1.500 người, thành hội Vietnamese American Uniformed Services Association - VAUSA.Một vài hành động cảm kích của những quân nhân Mỹ gốc Việt ở chiến trường xa vẫn nhớ quốc kỳ VN Cộng Hoà là hồn thiêng sông núi VN. Dù đi xa đánh trận quân nhân Mỹ gốc Việt vẫn nhớ và tôn vinh quốc kỳ VNCH và cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ. Tin Việt Báo “06/22/2013, Afghanistan (Việt Báo) --, có thể đọc trên Vietbao online: “Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Từ Chiến Trường Xa Tưởng Niệm 30 Tháng Tư và Tri Ơn Truyền Thông Ủng Hộ (06/22/2013), Afghanistan (Việt Báo) -- Những người quân nhân Mỹ gốc Việt trên đường đi xa đánh trận ở Afghanistan, vẫn nhớ ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Những quân nhân Mỹ gốc Việt này đã vận động đơn vị ngày này treo cờ ở đơn vị như các cộng đồng treo cờ mấy ngày ở Mỹ và bày tỏ niềm tri ơn đối với một số cơ quan truyền thông tượng trưng cho tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.”Ngày 3 tháng 9, 2017, VAUSA tổ chức lễ “Vinh Danh Anh Hùng của Chúng ta” tại Great Wolf Lodge Resort ở Little Saigon, với sự hiện diện và ủng hộ của các đoàn thể thân hào nhân sĩ, quí vị dân cử, báo chí Mỹ, Việt, rất đông trên 600 người đến từ nhiều tiểu bang của Mỹ. Nổi bật là Chuẩn Tướng Lapthe C. Flora và Nữ Đại tá Hội Trưởng trong bài diễn văn đều nhắc đến cội nguồn VN của mình và hết lòng tri ân Quân đội VNCH đã vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh. Những slide show chiến đấu hào hùng, những bài quân ca anh dũng của Quân đội VNCH được trình chiếu làm bối cảnh cho cuộc họp.Ơn đền nghĩa trả là bài học đầu đời của con người khi bắt đầu được xã hội hoá. Ở Mỹ nhớ ơn cha mẹ trong gia đình có lễ Ngày của Mẹ, của Cha. Trong xã hội nhớ ơn quân nhân xả thân bảo vệ đất nước có ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong, Ngày Cựu Chiến Binh. Người Việt nhớ nằm lòng câu, “Công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” Đối với quốc gia ơn ngọn rau tấc đất, đối với quân đội vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh, người Việt Quốc gia, các đoàn thể và cộng đồng Việt hải ngoại bất cứ lễ lộc nào cũng có nghi thức chào quốc kỳ và tưởng niệm anh linh tử sĩ.Không những thế dù xa cố quốc nửa vòng Trái Đất, nhiều đoàn thể và thân hào nhân sĩ đã cố gắng vận động xây dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH để cung thỉnh anh linh anh chị em quân nhân VNCH bị CS vùi dập trong nước ra hải ngoại, để khắc tên, hình vinh danh, tưởng niệm những vị đã hy sinh vì Tổ Quốc và quân nhân còn sống được thoả mãn nguyện vọng sống cùng chiến đấu bên nhau, chết cùng nằm cạnh bên nhau, dưới quốc kỳ hồn thiêng song núi của quốc gia dân tộc VN.Qua những thái độ hành động và tâm tình của thế hệ một rưỡi và hai mà anh chị em quân nhân Mỹ gốc Việt đã bày tỏ ở phần trên, rõ ràng đó là một hình thức trả ơn cao quí cho nước Mỹ. Và cũng là một hình thức tri ơn, tạ ơn và nguyện vọng tiếp nối gương tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ, niềm tin của Mỹ và của Việt Nam Cộng hoà./.(VA)