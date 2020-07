Chính Phủ Trump Bị Kiện Vì Âm Mưu Phân Phối Lại Số Ghế Quốc Hội

Nhiều nhóm được lãnh đạo bởi Common Cause, một nhóm theo dõi chính phủ, đã nạp đơn kiện chính phủ Trump trong việc phản ứng với lời kêu gọi của TT Trump để tạo thay đổi bất ngờ đối với số lượng dân chúng được sử dụng để chia ghế trong Quốc Hội trong số các tiểu bang, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Sáu, 24 tháng 7 năm 2020.

Hồ sơ kiện đã được nạp vào Tòa Án Địa Hạt Hoa Kỳ cho Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm Thứ Năm, 2 ngày sau khi Trump đưa ra bản ghi nhớ kêu gọi loại bỏ các di dân lậu ra khỏi việc tính số được bắt buộc theo hiến pháp của mọi người sống trong đất nước này là được dùng để phân phối lại số ghế trong Dân Biểu Hạ Viện.

Hiến Pháp – trao quyền Quốc Hội, không phải tổng thống, với thẩm quyền tối hậu về thống kê dân số -- đòi hỏi tính một lần trong 10 năm của “tổng số người trong mỗi tiểu bang” để quyết định để sắp xếp lại ghế quốc hội và, qua việc nới rộng, số phiếu Cử Tri Đoàn.

Tuy nhiên, Trump đã ra lệnh thông tin được tạo ra sẽ cho phép ông để loại trừ nhiều di dân sống tại Hoa Kỳ không có thẩm quyền từ việc tính dân số tiểu bang mới nhất mà tổng thống được yêu cầu một cách hợp pháp để giao cho Quốc Hội sau khi thống kê dân số hoàn tất.

Liên kết ghi nhớ với nỗ lực thất bại của chính phủ để thêm câu hỏi về công dân mà hiện đã bị chận trong cuộc thống kê dân số năm 2020, các nguyên đơn cho rằng tất cả nỗ lực đó là “một phần của nỗ lực phối hợp vi hiến để thay đổi quyền lực chính trị tuộc khỏi các nhóm thiểu số màu da và chủng tộc, chủ yếu là người Mỹ gốc La Tinh” đối với Cộng Hòa và những người da trắng không phải La tinh.

Các nguyên đơn đã yêu cầu chánh án liên bang tuyên bố bản ghi nhớ của tổng thống là vi phạm Hiến Pháp và luật lệ liên bang cũng như chận đứng chính phủ thực hiện điều đó và cảnh báo Hạ Viện trong việc chứng nhận số lượng phân bổ được giao bởi tổng thống mà không gồm những người “dựa trên cơ bản quyền công dân hay tình trạng di trú của họ.”

Trong số các nguyên đơn khác là các thành phố Atlanta và Paterson của New Jersey, một tổ chức ủng hộ người tị nạn có trụ sở tại San Diego có tên Partnership for the Advancement of New Americans, và nhóm nhiều công dân Hoa Kỳ đang sống tại New York và Florida.